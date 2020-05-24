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2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bayramlaşmaŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Kaymakamı İsmail Pendik, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

DHA YURT BÜLTENİ - 21
24.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:26

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bayramlaşma

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Kaymakamı İsmail Pendik, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, beraberinde Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ile birlikte, teröristlerden temizlenen 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret etti. Kato'daki üs bölgelerini gezen Kaymakam Pendik, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Daha sonra ilçe merkezine dönen Kaymakam Pendik, Beytüşşebaplıların Ramazan Bayramı'nı da Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Kaymakam Pendik'in üs bölgesine gelmesiKato Dağı'ndaki güvenlik güçleriyle bayramlaşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

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Şehitlikte hüzünlü bayram

ESKİŞEHİR'de, şehit yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe gitti. Duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde, bazı şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit aileleri, bayramın birinci gününde sabah saatlerinden itibaren Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne gitti. Aileler, şehit mezarlarına çiçekler bırakıp, dua etti. Bazı şehit yakınları ise gözyaşı döktü. Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üssü'nde görevliyken 1968 yılında şehit olan Teğmen Kazım Aral'ın kardeşi, "Bayram günü abimi ziyarete geldik. İşte bizim bayramlarımız da böyle geçiyor. Annemizi, babamızı da kaybettik ama her zaman abimi ziyarete geliyoruz. Onu saygıyla anıyoruz" dedi.1985 yılında şehit olan Jandarma Er Zeynel Toköz'ün annesi Fevziye Toköz ise, "Oğlumu ziyarete geldim. Benim oğlum bir taneydi. Ne yapayım? Mekanı cennet olsun. Şefaatinden beni mahrum etmesin. Her bayram geliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şehit aileleri kabirleri ziyaret ederken-Şehit yakını ile röp-Dua edenler-Fevziye Toköz ile röp-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR-DHA

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Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlıklara gitti

Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen izinde mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti.Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar, evlerine yürüyüş mesafesinde olan yerlere çıktı. Soğanlı ve Kemalpaşa mahallerinde bu yaş grubu vatandaşlar, mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti. Mezarların başında dua eden vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.'OĞLUMUN MEZARI UZAK OLDUĞU İÇİN KAYINVALİDEMİN MEZARINA GELDİM'Zor zamanlardan geçildiğini belirten Mithat Küçük, her hafta gittiği oğlunun mezarına bayramda gidememenin burukluğunu hissettiğini belirterek, "İnsan hüzünleniyor. Evimin yakınındaki mezarlığa geldim. Oğlumun mezarı uzak olduğu için ona gidemedim, ben de buraya kayınvalidemin mezarına geldim. İzin çıkarsa oğluma da gideceğim. Oğlumu 2013 senesinde kaybettim. O zamandan beri her hafta mutlaka giderdim ama 3 aydır gidemiyorum. Üzgünüm. 42 yaşında kalp krizinden kaybettim. Bu bayram vatanıma memleketime hayırlı olsun. Allah koronavirüsten kurtulmayı nasip etsin. Zor günler yaşıyoruz" dedi.'İZNİMİ MEZARLIKTA YAKINLARIMI ZİYARET EDEREK GEÇİRİYORUM'İzin gününde anne ve babasının mezarına gelen Mümin Erken (71) ise şunları söyledi:

"Gidecek başka bir yer olmayınca biz de bu izni mezarlıklardaki yakınlarımızı ziyaret ederek geçiriyoruz. Torunlarımız da olmadığı için buraya geldik ya da gidip büyüklerimizi dostlarımızı uzaktan görüp bayramlaşacağız. Bayram buruk geçiyor çünkü bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Mübarek ramazan ayında bir yere gidemedik, istediğimiz gibi geçiremedik. Allah Türk milletine sabır ve selamet versin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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