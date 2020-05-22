DHA YURT BÜLTENİ - 21 Camilerden yapılan 'müzik' yayınına vatandaştan tepkiİZMİR'de, 2 gündür üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale edilerek müzik yayını yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Camilerden yapılan 'müzik' yayınına vatandaştan tepki

İZMİR'de, 2 gündür üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale edilerek müzik yayını yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bornava ilçesinde, cami minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' şarkısının çalındığı ileri sürülürken, o sırada cep telefonu ile görüntü alan vatandaşlardan Kadir Yıldız (35), "Yani birilerin bunu bilinçli ve kasıtlı yaptığını düşünüyorum" dedi.

İzmir'in birçok ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki gündür camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, müzik yayınının yapıldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müzik yayınını yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir Müftülüğü ise saldırıların önüne geçebilmek için camilerin merkezi sistemi çalışmasına ara verdiğini duyurdu.

'YUH YUH' ŞARKISI ÇALINDI İDDİASI

Dün çalınan İtalyanca bir marşın ardından bugün de Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan Esentepe Camii'nin minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' adlı şarkısının çalındığı ileri sürüldü. Bu sırada, evde bulunan Kadir Yıldız isimli vatandaş, büyük bir şaşkınlık ile olayı cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Yaşanan olayın kasıtlı yapıldığını ileri süren Yıldız, bu duruma tepki gösterdi.

'BİLİNÇLİ OLARAK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Olayın ardından Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Yıldız, "Akşam iftar saatlerine yakın bir saatte, iftar hazırlığı durumundaydık. Birden büyük bir ses geldi, müzik sesi, ben buradan geçen arabalardan zannettim o sesi. Sonra balkona çıktığımda caminin minaresinden müzik sesinin geldiğini duydum. Zaten o an hemen telefonumu video konumuna aldım. Durumu göstermeye çalıştım ama sonuna doğru yetiştim. Çünkü hem şaşırmıştım hem de bu kadar yüksek sesin geldiğini duyunca anlayamadım. Birkaç gündür böyle olayların yaşanması üzücü, bizim açımızdan üzücü, yani bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Böyle mübarek bir ayda, bunların yapılmasını hiç onaylamıyorum, çirkin buluyorum. Yani birilerin bunu bilinçli ve kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Benim gibi birçok insan da bunu düşünüyor" dedi.

'RAMAZAN AYINDA MİNARENİN IŞIĞI SÜREKLİ YANARDI'

Cami minaresinden yapılan müzik yayının ardından, minarenin ışıklarının kapatıldığını belirten Yıldız, "Ben yaklaşık 22 yıldır burada oturuyorum, normalde ramazan aylarında minarenin ışığı sürekli yanardı ve bugün minarenin ışığının yanmadığını gördük. Bu olaydan kaynaklı yanmadığını düşünüyoruz. Açıkçası biz bu olaydan dolayı yanmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadir Yıldız'ın çektiği görüntü-Camiiden görüntü-Kadir Yıldız Röp. -Telefonla görüntü izlenmesi görüntü-Genel ve detay görüntü.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Serik'te aynı aileden 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulunduğu belirlenen 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 12 kişi hastanede tedaviye alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri saat 00.00 itibariyle söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişinin ise gözetim altında tutulduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Zabıta ve polis ekiplerinin karantina alanını bariyerlerle kapatması-Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Çankırı'da, karantinadaki 276 kişiden 233'ü evlerine gönderildi

ÇANKIRI'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek, KYK yurdunda gözlem altına alınan 276 kişiden 233'ü, 14 günlük karantina sonrası evlerine gönderildi. 43 kişi ise tedbir amaçlı Çankırı Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutuluyor.

Kuveyt'te yaşayan 276 Türk vatandaşı, 14 gün önce uçakla Türkiye'ye getirilerek, Çankırı'da KYK'ya bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 233 kişi, sağlık kontrolü sonrası otobüslerle evlerine gönderildi. 43 kişi ise tedbiren Çankırı Devlet Hastanesi'ne götürülerek doktorların gözetimine alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Abdullah Özçelik, hastaneye götürülen 43 kişi de dahil olmak üzere yurttan tahliye edilen herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 43 kişinin tedbiren hastaneye götürüldüğünü yineleyen Özçelik, "Onlar da tedavilerinin ardından evlerine gönderilecek. Son grubumuzu da sıkıntısız şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Çankırı olarak 3 ayrı ülkeden gelen gruplarımızın tamamını sorunsuz bir şekilde evlerine uğurladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Vatandaşların tahliyesinden görüntüAFAD İl Müdürü Özçelik'in açıklamasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Ordu'da, karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen ve Ordu'daki öğrenci yurduna yerleştirilen 195 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Altınordu ilçesindeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 195 kişinin karantina süresi bugün doldu. Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin ateşleri ölçüldü, ardından da AFAD ekiplerinin koordinesinde evlerine gönderildi. Yurt dışından getirilen 195 Türk vatandaşı, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca daha evlerinde izole edecek. Bu arada yurttan ayrılan 195 kişiye Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de çam ağacı fidanı hediye edilip, evlerine uğurlandı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Karantina süresini dolduran Bahar Aldanmaz (27), "Dönmeyi çok bekledik ama karantina çok zor bir şey. O yüzden herkesin dikkat etmesini temenni ediyorum. Hayatımız zaten bir karantinaya dönüştü. Burada yine de bizimle çok ilgilendiler. Sabah, öğle, akşam yemeğimiz geldi. Ben vejetaryenim ona bile dikkat ettiler. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BAŞTA STRES YAPTIK'

Çınar Fidan (27) da, Amerika'ya tatile gittiğini ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini belirterek, "Ben tatile gitmiştim. Uçuşlar kapandı. Dönemedim o yüzden. Neyse ki tahliye uçuşu oldu. Türkiye'ye gelebildim. Buradaki karantina günümüzde 5- 6 gün hızlı geçti. İlk başta stres yaşadık. Çok güzel bir deneyim değil ama semptom da göstermediğimiz için rahatladık" diye konuştu.

'14 GÜN KEYİFLE KALIRDIM'

Dilan Mesçi (23) ise "Açıkçası benim beklediğimden daha iyiydi. Çok misafirperver insanlar tarafından servis gördük. Ne istesek hemen zamanında yapılıyordu. Ben keyifli vakit geçirdim. Hatta ilk çıkıyoruz denildiğinde annemleri aradım sevinemedik. Memleketimize gidiyoruz ama gitmesek de ben 14 gün keyifle kalırdım" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yurtta kalan vatandaşların çıkış görüntüsü-Valizlerin otobüslere yerleştirilme görüntüsü-Diğer detaylar-Vatandaş röportajları

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Ordu'da çıkan örtü yangını, 4 saatte kontrol altına alındı

ORDU'nun Fatsa ile Ünye ilçesi sınırında bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda çıkan örtü yangını, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fatsa ile Ünye ilçesinin sınırındaki Tepeköy ve Erenyurt Mahallesi'nde bulunan Seyirlik Dağı Ormanı'nda dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. Arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler, yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Havanın kararması ile etkisini artıran rüzgar otluk alandaki yangının yayılmasına neden oldu. Ormanlık alana giremeyen ekipler, bölgeye çağırılan kepçenin yol açma çalışmasının ardından yangına müdahale edebildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'ORMANIN İÇİNE GİRİLMESİ İMKANSIZDI'Mahalleli Eren Atasoy, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın, karşı mahalleden fark edilip, bize haber verildi. Biz buraya gelince yangını görüp Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve itfaiyeye bilgi verdik. Geldiklerinde yangın çok az bir alandaydı. Biz helikopterle müdahale edilmesini istiyorduk. Çünkü orman çok çıtır olduğu için girilmesi çok zordu. Mahalleliler olarak ilk geldiğimizde müdahale etmeye çalıştık ama ormanın içerisine girmek imkansızdı. Orman İşletme geldiğinde kepçe gelip yol açacağını söylediler. Biz bekledik. Helikopterin bu bölgede olmadığının söylenmesinin ardından kepçe yol açma çalışması yaptı. Gece saatlerinde şiddetli bir rüzgar çıktı. Yangın daha da büyüdü. Ekipler müdahale etti ve yangın şu anlık kontrol altına alındı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangın görüntüsü-İtfaiye ekiplerinden görüntü-Vatandaş röportajı

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Safranbolu'da tarihi bina yandı KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş kurtarılamadı.

Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu'ya bağlı Konarı köyünde meydana geldi. Ahmet Çağlayan'a ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın söndürülürken, soğutma çalışması sırasında çöken tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Binanın ahırında bulunan 3 büyükbaş ise kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBinadaki alevlerden görüntüİtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıSöndürme çalışmaları sırasında çöken alanlarBinadan detaylar

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),

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Malatya'da trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

MALATYA'da, meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Malatya'da kent merkezinde son 5 ayda yaşanan trafik kazaları, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri yansıdı. Görüntülere yansıyan kazalar özellikle İpaş, Beydağı, Polis Evi, Çöşnük, Viraj, Anıt, Taştepe ve MAŞTİ kavşağı ile İnönü, Paşaköşkü Caddesi ve Banazı Mahallesi'nde meydana geldiği görülüyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Dikkatli kalın, hayatta kalın. Unutmayın; trafik hata affetmez" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Mobese kamerası görüntüleriMeydana gelen kazalarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Van'da 12 göl, gölet ve baraja 180 bin sazan yavrusu bırakıldı

VAN'da, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 12 göl, gölet ve baraja, 180 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı. Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Van ilimizde balık olmaya tüm su kaynaklarımız balıklandıracağız. Balıklandırma çalışmalarımızın amacı, göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Üretme Enstitüsü'nde üretilen yavru sazanları, Van'da 12 göl, gölet ve barajda suyla buluşturdu. Beraberindeki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıc, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile birlikte Sıhke Gölü'ndeki balıklandırma çalışmasına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, su ürünlerinin korunması, sürekliliğinin sağlanması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla gölet, göllerde balıklandırma çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

'AMACIMIZ GÖLETLERİ DAHA VERİMLİ KULLANMAK, EKONOMİK GETİRİYİ ARTIRMAK'Görentaş, Van'da 12 göl ve gölette, 180 bin pullu sazan yavru balığın suyla buluşturulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2019 yılında 19 su kaynağımıza 250 bin, bu yıl ise 12 su kaynağımıza 180 bin pullu sazan balığı yavrusu salındı. Balıklandırma çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Van ilimizde balık olmaya tüm su kaynaklarımız balıklandıracağız. Balıklandırma çalışmalarımızın amacı göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin arttırılması. Yapılan çalışmaların göletlerdeki balık stoklarını arttıracak ve Van ilinin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca yeni açılan kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve barajlar balıklandırılmaktadır. Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri yürütülmekte olan balıklandırma projesi gereği, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü Kepez Birimi'nden getirilen 180 bin adet pullu sazan balığı yavrularını 3 ilçemizde bulunan 12 göl, ve göletimize bıraktık. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları bölge halkına ekonomik getirisinin yanı sıra çeşitli balıkçıl kuşların da uğrak yeri olmasıyla tür çeşitliliği artacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCEP TELEFON KAMERASI------------------------------------Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, göl ve göletlere yavru balık bırakırlarken-Ekipler, mahahallede bulunan çocuklarla sohbet edip, göle yavru balık bırakmaları-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,-

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Atın, otomobille koşturulmasına tepki

OSMANİYE'de bir at sıcak ve güneşli havada, dakikalarca hareket halindeki otomobille asfalt üzerinde koşturuldu. Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Olay, öğle saatlerinde, Osmaniye-Toprakkale yolunda meydana geldi. Hareket halinde olan otomobilin yanında asfaltta koşan at görenler şoke etti. Otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin iple tuttuğu atın metrelerce koşturulduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde güneşin ve sıcak havanın altında koşturulan atın zaman zaman tökezlediği görüldü. Başka bi sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anlar, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. n olan bu anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Hava sıcaklığının yüksek olduğu bugünlerde atın, otomobil ile koşturulması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Kaynak: DHA