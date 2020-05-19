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Şehit Yüzbaşı Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Yeniden KARS'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve ve bölgeden helikopter ile alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 21
19.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:28

Şehit Yüzbaşı Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Yeniden

 

KARS'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve ve bölgeden helikopter ile alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) cenazesi, memleketi Isparta'da düzenlenen törenle toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de katıldığı törende, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında, dün saat 15.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopter ile bölgeden alınarak Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Şehit Yüzbaşı Çiftçi'nin acı haberi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Alcıklar Mahallesi'nde yaşayan anne Hayriye Çiftçi ile baba Mehmet Emin Çiftçi'ye Kaymakam Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yılmaz Ulutaş tarafından verildi. Şehit ateşi düşen ailenin evinin önüne, Şarkikaraağaç Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Dev Türk bayrağı asıldı.  

Evli ve 1,5 yaşında Mete isimli 1 çocuk babası olan Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin şehadet haberi İskender Mahallesi'nde oturan eşi Secaat Çiftçi'ye de askeri yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eve gelerek şehidin eşi ile yakınlarına taziyede bulundu.

İLK TÖREN KARS'TA YAPILDI 

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için ilk tören, bu sabah Kars'ta düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Isparta'ya getirildi. Saat 11.20 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 101 numaralı askeri nakliye uçağındaki şehidin naaşı, tören kıtası tarafından yakınlarının gözyaşları arasında karşılandı. Omuzlarda Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına taşındı.

MASKELİ TÖREN MANGASI

Şehit Çiftçi'nin cenazesi buradan da törenin yapılacağı Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alan demir bariyerlerle kapatıldı, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Tören mangası askerleri maske taktı. Tören alanı, daha sonra sosyal mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla açıldı.

Şehidi uğurlamaya gelen Ispartalılar, sosyal mesafe kurallarına uygun saf tuttu.

TÖRENE BAKAN SOYLU DA KATILDI

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Isparta Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Başdeğirmen ile şehit yüzbaşının silah arkadaşları katıldı. Bakan Soylu, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Anne Hayriye Çiftçi, "Bakanım çok büyük acımız var" dedi. Bakan Soylu da, "Allah sabır versin bütün milletin evladı. Büyük bir cesaret büyük bir kahramanlık. Allah bize de nasip etsin inşallah. Allah sabır versin. Mübarek günde, mübarek gecede uğurluyoruz. Bütün milletimizin evladı. Çok kahramandı" diye konuştu. Şehit yüzbaşının 1, 5 yaşındaki oğlu Mete ise tüm olanlardan habersiz uyudu.

ŞEHİDİN EŞİ: VATAN SAĞ OLSUN

Bakan Soylu, şehidin eşi Secaat Çiftçi'ye de başsağlığı diledi. Secaat Çiftçi, "Vatan sağ olsun" dedi. Çiftçi'nin yakınları ise Bakan Soylu'ya "Taş üstünde taş bırakmayalım" dediler. Isparta Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Soylu, tören mangası ile birlikte şehidin naaşını omuzladı ve cenaze aracına taşıdı. Bakan Soylu, şehidin babası Mehmet Emin Çiftçi'yi makam aracına alarak, şehitliğe götürdü. Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, gözyaşları içinde şehitlikte toprağa verildi. Şehidin toprağa verilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, baba Mehmet Emin Çiftçi'ye Türk bayrağı hediye etti. Secaat Çiftçi de eşinin mezarına gelip, "Ben senden razıydım, Allah da senden razı olsun" dedi.Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 2018 yılından bu yana görev yapan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2009 yılında katıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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