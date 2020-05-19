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Prof Dr. Sözbilir'den Akdeniz'deki depremler için tsunami uyarısı AKDENİZ'de, Girit Adası bölgesindeki depremleri yorumlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgedeki depremler 7.

DHA YURT BÜLTENİ - 21
19.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:09

Prof Dr. Sözbilir'den Akdeniz'deki depremler için tsunami uyarısı

 

AKDENİZ'de, Girit Adası bölgesindeki depremleri yorumlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgedeki depremler 7.5'i bulursa Akdeniz kıyılarında tsunami tehlikesi oluşmaya başlar" dedi. Sözbilir, söz konusu aktif fay hattının Kuzey Anadaolu Fayı'nın batıdaki ucunu tetiklemesi durumunda Çanakkale, güneydeki fayları etkilemesi durumunda ise İskenderun ve Kıbrıs taraflarında bir tsunaminin de oluşabileceğini söyledi.Gece saatlerinde Akdeniz'deki Girit Adası yakınlarında, AFAD'ın verilerine göre 02.22'de 5.6, 03.02'de 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Aralarında büyüklükleri 4'ü bulan çok sayıda artçı depremde meydana geldi. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Arnavutluk'ta, geçen yılın sonlarında meydana gelen depremin ardından Girit Adası'nda sayıları ve büyüklükleri giderek artan depremler gözlemlendiğini belirterek, "Geçen haftalarda 6.4'lük bir ana şok yaşandı ve 5'e varan artçılar oldu. Bu aralar olan depremler de o tarafa çok yakın. Büyük olasılıklar oradaki fayda kollar şeklinde kırılmalar yaşanıyor. Çünkü Helenik dalma batma zonu derinde tek bir yapı ama yukarı, deniz tabanına çıktıkça doğru çok sayıda fay koluna ayrılarak yüzeyliyor. Akdeniz'deki bu depremler uzun sürebilir. Geçmişte büyüklüğü 8'e varan depremler üreten bu fay birçok tsunamiye de sebep oldu" dedi.TSUNAMİ UYARISI

Sözbilir, söz konusu depremlerin ileride 7'yi geçen sarsıntılara neden olma ihtimali doğurduğunu belirterek, "Bunu önceden bilmek olanaksız. Ancak bu fay geçmişte bu tür depremleri yaratmış. Akdeniz'de, bu fayın daha kuzeydeki faylarla bağlantısı olan Kuzey Anadolu Fayı'nın en batıdaki ucu, yani Çanakkale taraflarında, ya da daha güneyde İskenderun ve Kıbrıs tarafında tetiklemeler yaratabilir. Bu bölgelerde de tsunamiye sebep olabilir. Girit tarafındaki depremlerin büyüklüğü 7.5'i bulursa, Akdeniz kıyılarımızda tsunami tehlikesi oluşmaya başlar" dedi.

Kaynak: DHA

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