DHA YURT BÜLTENİ - 21
07.05.2020 02:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 02:42
Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3)KARANTİNA BAŞLADIAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı.
Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3)
KARANTİNA BAŞLADI
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı. Saat 00.00'da başlayan karantinayla birlikte giriş- çıkışlara izin verilmeyen ilçe sessizliğe büründü.
Kaynak: DHA