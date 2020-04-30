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DHA YURT BÜLTENİ -21

DHA YURT BÜLTENİ -21
30.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:54

Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği SUUDİ Arabistan'dan getirilen ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı için moral etkinliği düzenlendi.

Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği

 

SUUDİ Arabistan'dan getirilen ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı için moral etkinliği düzenlendi.Suudi Arabistan'dan getirilen ve İnegöl'deki Kredi Yurtlar Kurumu Şirin Hatun Yurdu'na (KYK) yerleştirlen 127 kişiye, yurt çalışanları Türk bayrağı dağıttı. Daha sonra, yurdun bahçesine kurulan ses sisteminden 'Çırpınırdı Karadeniz' ve 'Ölürüm Türkiyem' gibi şarkılar çalındı. Karantinadaki vatandaşlar, odalarının pencerelerinden çıkıp, Türk bayraklarını sallayarak parçalara eşlik etti.

Görüntü dökümü;-Türk bayrağı sallamaları-Çalan şarkılar

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ========================

Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

EDİRNE'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Akşam eve gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, su dolu yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın hafta sonu etkili olacağını bildirdi.

Görüntü döükümü: Araçların ilerlemesiSu dolu caddelerDetay görüntüİnsanların yağmurda ilerlemesiCadde üzernden akan yağmur suyu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,========================

Akhisar'da uyuşturucu üretilen eve baskın

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar ve 750 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akhisar JASAT Timleri, Zeytinliova Mahallesi'ndeki Y.G.'ye (26) ait evde uyuşturucu imal edildiğini tespit etti. Manisa Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timi'nin de desteğiyle eve düzenlenen operasyonda saksı içinde 35 kök skunk, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 skunk tohumu, bitkileri yetiştirmede kullanılan 7 ışıklandırma cihazı, 4 ısıtma fanı, 2 zamanlayıcı, termometre, iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Şüpheli Y.G., 'uyuşturucu madde imal ve ticaretinden' gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber -Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR/ DHA========================

Ambulans uçak Emel için havalandı GAZİANTEP'te, koronavirüs şüphesi ve zatürre teşhisi ile hastanede tedavi gören Emel Öztüto (17), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile getirilen Emel Öztüto zatürre teşhisi ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kızın tedavisinin devam etmesi için gerekli tıbbı cihazın Ankara'daki Haccatepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olması nedeniyle buraya sevki kararlaştırıldı. Bugün öğleden sonra Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep'e geldi. Uçaktan inen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek Öztüto'yu ambulanstan aldı. Ambulans uçağa bindirilen Öztüto, tedavisinin devam etmesi için Ankara'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: DHA

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