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Törende öğrencileri ayakkabılar temsil ettiMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, tören alanında yer alamayan çocukların ayakkabılarına bağlanan Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar...

23.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:51
DHA YURT BÜLTENİ-21

Törende öğrencileri ayakkabılar temsil etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, tören alanında yer alamayan çocukların ayakkabılarına bağlanan Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar damgasını vurdu.

Turgutlu'da, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende öğrencileri temsilen Turgutlu Belediyesi Dost Eli Merkezi'nden temin edilen 100 çift ayakkabı yer aldı. Ayakkabılara Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar bağlandı. Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdüssülem Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve kısıtlı sayıda protokol üyeleri katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, "1'inci Dünya Savaşı'nı kaybedip her tarafı düşman işgaline uğrayan yurdumuzu kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Amasya Genelgesi ile ülkenin içinde bulunduğu durumu milletimizle paylaştı. Erzurum ve Sivas kongreleri ile ulusun egemenliğini gerçekleştirmek için ortak kararlar alındı. 23 Nisan 1920 toplanan ülkenin her tarafından gelen temsilciler ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı ilgilendiren tüm kararları aldı ve ülkemiz büyük kahramanlık örnekleri vererek düşmanı yurttan attı. Cumhuriyet'in kurulması ne kadar önemli ise onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önem arz etmektedir. Bunu çok iyi bilen Atatürk, çocuklarımıza ve gençlerimize 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz' tarihi mesajı ile vurgu yapmıştır. Ayrıca geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ederek, onları mutlu etmiştir. Bugün siz çocuklarımızın günü, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sizlerin beklentisi, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için çalışmanızdır" dedi. 

Törenin sonunda üzerlerinde Türk bayrakları bulunan balonlar, protokol üyeleri tarafından göğe bırakıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  

Törenden görüntüAlandaki törende, 100 çocuğu temsilen yer alan ayakkabılardan ve ayakkabılara bağlanan balonlardan görüntüGenel ve detay görüntüler  Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Rukiye'nin doğum gününü kutladılar 

DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Okul Müdürü Dilek Kar, okulda eğitim gören zihinsel engelli öğrenci Rukiye Nur Kıyğıl'a sürpriz yaparak, evinin önünde doğum gününü kutladı. 

Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli Rukiye Nur Kıyğıl'ın, 23 Nisan'da doğum günü olduğunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Okul Müdürü Dilek Kar, 10 yaşına giren öğrencileri için evinin önünde tüm salgın tedbirlerine dikkat ederek sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Rukiye Nur Kıyğıl için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit hediyeler verdi. Çok mutlu olan Rukiye Nur Kıyğıl, "Mutluyum, çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Rukiye'nin bugün doğum günüydü. Çok güzel bir günde doğmuş. Biz Rukiye'mize bir sürpriz yapalım dedik. Onun doğum gününü güzel bir şekilde kutlayalım istedik. Onu mutlu edelim dedik ve organizasyon yaptık. Rukiye'ye mutlu yıllar diliyorum"  dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Öğrenciye sürpriz yapılırken görüntü Doğum günü pastasının üzerindeki mumlara üflenmesi Milli Eğitim Müdürü ile röp Okul müdürü ile röp Öğrenci ile röp ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,  

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TIR üzerinde müzik yaparak, sokağa çıkamayanların bayramını kutladılar

İZMİT Belediyesi, bando takımını TIR üzerinde gezdirerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bando takımını TIR üzerinde gezdirip, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanların bayramını kutladı. Süper kahramanlar eşliğinde TIR'a binen bando takımı, kentin en işlek cadde ve sokaklarında gezerek pencerelere ve balkona çıkan kişileri coşturdu. Bando ekibinin bulunduğu TIR güzergahı boyunca bazı kişilerin balkonlara çıkarak, müziğe eşlik ettiği görüldü. Bando takımının kentin sokaklarında müzik dinletisi eşliğinde gezmesi renkli görüntülere sahne oldu. 

Kaynak: DHA

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