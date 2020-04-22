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Van'da 4 günlük yasak ve ramazan öncesi yoğunlukVAN'da ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı.

22.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:49
DHA YURT BÜLTENİ - 21

Van'da 4 günlük yasak ve ramazan öncesi yoğunluk

VAN'da ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. 

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler araç geçişine kapatılırken, bu caddelere çıkan yollar ise bariyerlerle kapatıldı. Tedbirlere rağmen bankalar önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar cadde boyunca bekleyen polis ekiplerince sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılıyor. Özellikle bugün önlemlerin üst seviyede alındığı caddedeki yoğunluk diğer günlere oranla biraz daha azaldı.

Ancak kentin ara sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. Hem ramazan hem de 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşı pazarlara akın etti. Özellikle manavların önlerinde oluşan kalabalık dikkat çekerken, ramazan ayında çok tüketilen hurmaya da ilgi oldukça fazlaydı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapanların bazılarının maskesiz birçoğunun da sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Kaynak: DHA

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