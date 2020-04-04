DHA YURT BÜLTENİ - 21 KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 190 öğrenci, Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı.

KKTC'den gelen 190 öğrenci, Balıkesir'de karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 190 öğrenci, Edremit Koca Seyit Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı.KKTC'de okuyan 190 öğrenci havayoluyla Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Kocaseyit Havalimanı'na inen uçaktaki 190 öğrenci, buradaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında polis ve jandarma eşliğinde 12 otobüsle Balıkesir'e götürüldü. Öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'nde karantinaya alındı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüs gözükmeyen, negatif çıkan öğrencilerin yurtlara alındığını belirterek, "14 gün karantinada kalıp daha sonra gitmelerine izin veriliyor. Balıkesir'e ilk gelen grup ama devamı gelebilir. Tüm hazırlıklarımız tamamladık, yeme içmelerini, temizliklerini biz sağlıyoruz. Tecrit ediyoruz. 14 gün boyunca sağlık kontrolleri devam edecek. Bu öğrencilerimiz virüs taşımadığı değerlendirilen testten geçmiş kişileri karantinaya alacağız. Yoksa, pozitif olursa onlar zaten sağlık kuruluşlarına gidiyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Uçaktan inen öğrencilerden detay görüntüler-Otobüslerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),================================

Adanalılar Portakal Çiçeği Festivali'ni balkonlarda kutladı ADANA'da bu yıl 3- 12 Nisan tarihlerinde 8'inci kez yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bölge sakinleri tarafından balkonlarda kutlandı.Kentte her yıl coşkuyla kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından karnaval komitesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Adanalıları balkonlarından karnavalı kutlamaya davet etti. Bunun üzerine başta Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı olmak üzere kentin birçok noktasında vatandaşlar saat 20.30 itibariyle evlerinin balkonuna çıkarak karnavalı kutladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bando takımının müzikleri eşliğinde şarkı söyleyerek ve dans ederek eğlenen Adanalılar renkli görüntüler oluşturdu.

'BİR NEBZE MUTLU OLDUK'Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Şefi Güntekin Agün, zor günler yaşanırken bir nebze de olsa insanları mutlu etmek istediklerini ve Adanalılar için önemli olan bu karnavalı bu şekilde kutladıklarını söyledi.Selim Ağaçdalı ise her sene heyecanla kutladıkları festivalin iptal olduğunu ama Adanalıların çözümü böyle bulduğunu söyledi.Müziği duyunca heyecanlandığını belirten Gözde Nerk de virüsten dolayı üzgün olduğu bu günlerde etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bando takımının dinletisiBalkonda müziğe eşlik edenlerBando şefi ile röp.Vatandaşlarla röp.Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ ADANA,==================================

Sağlıkçılardan karantinadaki hastalara 'halay'lı moral

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık personeli, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan hastalara halay çekerek moral verdi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen halay görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık çalışanları, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan hastaların tedavisini yaparken çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek bu kişilere moral verdi. Cep telefonu kamerasına kaydedilen o anlarda ise koruyucu kıyafetler ve maske ile halay çekerek odalara giren sağlık çalışanlarının hastaların ateşlerini ölçerek kontrollerini yaptığı görüldü.Sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiHalay müziğiHemşirelerin hastalarla halay çekmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=====================================

Kumlu'da havadan dezenfeksiyon çalışması (2)- Yeniden HATAY'ın Kumlu ilçesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamda zirai ilaçlama uçağıyla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli'nin girişimleriyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki evler, zirai ilaçlama uçağıyla dezenfekte edildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kararlı olduklarını ve vatandaşların sağlığının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Başkan Deli, "Bugüne kadar ilçemiz geneli ve bağlı mahallelerimizde salgına yönelik aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. İlçemize bu illeti geçirmeme konusunda son derece kararlıyız ve bu kapsamda alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. İlçemiz genelinde meydan, cadde, sokak, iş yerleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulundu bölgeleri belediyemiz ekipleriyle günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Bugün de bir ilki gerçekleştirerek ilçemizi havadan dezenfektan ile dezenfekte ettik. Bizler vatandaşlarımız için mesai kavramı, gece gündüz dinlemeden mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu kapsamda bizlere yardımcı olmalarını istiyor ve evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.Başkan Deli, uçakla yapılan dezenfeksiyon çalışmasını belediye hoparlöründen anons ederek vatandaşlara duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Uçakla dezenfekte çalışmasından detay -Belediye Başkanı Mehmet Deli'nin halka anonsu

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ=============================

Çankırı'da, 6 gündür aranan kişi ölü bulundu ÇANKIRI'da, 6 gündür kendisinden haber alınmayan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ali İhsan Sallalı'nın (49) cansız bedenine ulaşıldı. Çankırı'nın Ahlat köyünde oturan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ali İhsan Sallalı, 30 Mart Pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Eşinden ayrıldığı için yalnız yaşayan Sallalı'dan 5 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde ve civar köylerde arama çalışması başlattı. Köy halkının da katılımıyla 2 gün boyunca süren arama çalışmasının sonunda, Sallalı'nın cansız bedeni, Şıhlar köyündeki türbenin yakınında bulundu. 2 çocuk babası Ali İhsan Sallalı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Çankırı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,=================================

Yatak odasındaki 8 bin lirayı çaldılar ADIYAMAN'da, bir eve giren şüpheli yada şüpheliler 8 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Olay akşam saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Kurt'a ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 8 bin lirayı alarak kaçtı. Eve gelen Cengiz Kurt, kapının zorlanarak açıldığını ve paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından parayı çalan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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Kaynak: DHA