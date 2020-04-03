DHA YURT BÜLTENİ - 21 Karantinada tutulan yaşlı çift, polis nezaretinde yanan evlerine getirildiSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Karantinada tutulan yaşlı çift, polis nezaretinde yanan evlerine getirildi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi. Yanan evin üst katında oturan ve karantinada tutulan çift, yangının ardından bulundukları yerden polis nezaretinde evlerine bakmaları için getirildi.

Gece saatlerinde, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Altınova Sokak'ta bulunan 2 katlı evin alt katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde oturan Talha A. dumandan etkilenirken, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangında ev hasar gördü.

Yangının üst kattaki daireye zarar verip vermediğinin kontrolü için üst katın sahibine ulaşmak isteyen itfaiye ekipleri polis ekiplerinden yardım istedi. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantina altında tutulan C.Ö. ve eşi polis nezaretinde eve getirildi. Üst katı kontrol eden itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yaşlı çiftin nerede bulundukları açıklanmazken, evlerine baktıktan sonra yeniden karantina altında tutuldukları yere götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yeri detay İtfaiye ekipleri Karantina altındaki ev sahibi gelişi Kadın ve adam detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),========================================

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.Başkan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yardımlaşmanın olduğu yerde bereket, dayanışmanın olduğu yerde kardeşlik vardır. Dayanışma ruhunu kuşanan milletimizden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor, Türk halkı bir kez daha iyilikte yarışıyor. İyi ki varsın Türkiyem" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Altun'un paylaştığı görüntü

Haber: ANKARA,=====================

Kırıkkale'de 1929 kişi ev karantinasına alındı KIRIKKALE'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen 1929 kişi, 14 günlüğüne ev karantinasına alındı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında, il ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve yapılan tespitler sonucu, kente giren 1929 kişi, 14 gün süre ile evlerinde karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diğer şehirlerden kente gelenlerle ilgili özellikle köylerde ilçe kaymakamı ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırılması, yapılacak kontroller sonrasında şüphe duyulan vatandaşların sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya gerekli hallerde 14 gün evinde izole bir şekilde takibinin yapılması sağlanacaktır. Bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği hem sağlık hem de jandarma ve emniyet birimlerimizce kontrol edilmektedir. Bu çerçevede; gözetim tedbiri uygulananlara onam formu imzalattırılarak, olası ihlal durumlarında kendilerine gerekli cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir. Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım. Hem kendimizi hem de başkalarını riske atmayalım."

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,===================================

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik KORONAVİRÜS salgını nedeniyle okulların kapalı kaldığı dönemde öğretmenlerin ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ücretlerini almalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Buna göre; 2019-2020 öğretim yılında görev yapan öğretmenler, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak, ek ders ücretinden yararlandırılacak.Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi ve uzaktan eğitim görevi verilmesi halinde, ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin bu görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğretmenlerin, ek ders ücretleri geri tahsil edilecek.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,=================================

ANKARA'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulmasına rağmen gizlice çalıştırılan bir kahvehaneye yapılan baskında işyeri sahibi ihle 3 kişi yakalandı. İşyeri sahibi ile oyun oynayan 3 kişiye para cezası uygulandı. Ankara'da, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Mehmet Kolcu Caddesinde bir kahvehanenin açık olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu tespit etti. Yasağa uymayan iş yeri sahibi S.N.'ye 3 bin 150 lira ve içeride bulunan 3 kişiye toplamda 1176 lira idari para ceza kesildi. Yapılan inceleme sonrasında ruhsatı olmadığı belirlenen kahvehane mühürlendi.Bu arada, işyeri sahibi S.N.'nin kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Haber: ANKARA,

==================

Kaynak: DHA