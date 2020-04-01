DHA YURT BÜLTENİ - 21 Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldıEDİRNE ve Türkiye'nin en önemli ibadet noktalarından, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşı uyarmak amacıyla 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı.

Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı

EDİRNE ve Türkiye'nin en önemli ibadet noktalarından, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşı uyarmak amacıyla 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı. Mahya, havanın kararmasıyla Edirne'nin tüm noktalarından okundu.

Edirne İl Müftülüğü, dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüse karşı sokağa çıkmama bilincini arttırmak için, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası astı. Akşam havanın kararmasıyla aydınlanan mahya Edirne'nin tüm noktalarından izlendi.

Söz konusu uygulamanın yerinde olduğunu söyleyen İsmail Kaynar isimli vatandaş, halk arasında bilinci daha da arttıracağını söyledi. Kaynar, "Bence çok yerinde bir uygulama. Böylelikle insanların daha ilgisinin çekilebileceğini düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Polis kamera karşısına geçti, 'Evde kal' uyarısında bulundu

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçelerde bulunan emniyet müdürlüklerinde görevli personel kamera karşısına geçerek, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' uyarısında bulundu.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli emniyet mensupları da kamera karşısına geçti. Emniyet görevlileri ilçe merkezleri ve mahallelerde vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan klipler çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Emniyet mensupları tarafından çekilen uyarı videoların görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Polisten sağlık çalışanlarına sirenli destek

IĞDIR'da polis ekipleri koronavirüsle (Kovid-19) mücadele veren sağlık çalışanlarına siren ve alkışlarla destek verdi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan polis araçları sirenlerini çalarak Melekli Caddesi'ndeki Iğdır Devlet Hastanesi'ne kadar geldi. Kovid-19 hastalığına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek için saat 21.00'de yola araçlarla yola çıkan polisler, siren çaldı. Bir polis memuru, "Iğdır polisi size minnettar, sizi seviyoruzö diye anons yaptı.

Bazı polis memurlarının araçlarından inerek sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdiği etkinlik yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu sırada hastane önüne çıkan sağlık çalışanları da polisleri alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polis araçlarının hastane önüne gelmesi-Polis araçlarından siren çalması-Hastane binasından görüntü-Polislerin araçtan inerek alkışlaması

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (3)EKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

Kadirli'de, sağanak nedeniyle taşan dere suları ve dolu, ekili tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Topraktepe, Cığcık, Aşağıbozkuyu ve Yukarıbozkuyu köylerinde bazı ekili tarım arazileri, etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle taşan dere sularının altında kaldı. Bölgede çiftçilik yapan Buğrahan Çulha, buğday ve mısır ekili tarlalar ile meyve bahçelerinde zarar meydana geldiğini söyledi. Maddi zararın miktarının, yarın yapılacak inceleme sonrası belli olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü-----------------------Zarar gören tarım arazileri

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: KADİRLİ (Osmaniye),

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Diyarbakır'da sel sularına kapılan 250 hayvan öldü

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesindeki bağlı Çarıklı Mahallesi'nde sağanak yağışın ardından derenin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde su altında kalan 4 çiftlikte 250 hayvan öldü.

Diyarbakır'da bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca eksini sürdüren yağış nedeniyle Çarıklı Mahallesi'ndeki dere taştı. Sel felaketinin ardından bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, selde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik çalışma yürüttü. Can kaybı ve yaralamanın meydana gelmediği sel felaketinde derenin taşmasıyla mahallede bulunan 4 hayvan çiftliği su altında kaldı. Suyun çekilmesinin ardından yapılan ilk incelemede yüzlerce hayvanın öldüğü tespit edildi.Sel felaketinin ardından bölgeye gelen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sel suları altında kalan Çarıklı Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Selde zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin tüm imkanlarını seferbekr ettiğini söyledi.

250 HAYVAN ÖLDÜTarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da teknik ve veteriner ekiplerle yaptıkları ilk incelemede 250 havyanın telef olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Sel felaketinde su altında kalan çiftlikte çalışan Mehdin Taşkın, yüzlerce hayvanın suya kapıldığını ifade ederek, "Su aniden yükseldi. Ancak kaçıp canımızı kurtarabildik. Çiftklikteki büyükbaş hayvanların büyük bir kısmı öldü" dedi.Çarıklı Mahalle sakinlerinden Ferat Kızılay ise, "Yukarıda Karamusa köyü var. Aşırı yağışlar nedeniyle oradaki gölet patladı ve o su 2 dakika içerisinde mahallemizi su altında bıraktı. Korkunç bir şey yaşadık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Sel baskınıSu basan evler ve avlularSu basan işyeriKöy sakinleriRöportajlarKöprünün yıkılması Duvarları yıkılan ahırlarTelef olan büyük baş hayvanlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Marmaris'te, villanın çatısında çıkan yangında 50 kuş öldü MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki katlı villanın çatı katında çıkan yangında 44 bıldırcın ile 6 keklik dumandan etkilenerek öldü.

Yangın, ilçeye bağlı Armutalan Mahallesi 257 Sokak'taki dubleks villanın çatı katında çıktı. Villadan duman yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Villada oturan 4 kişi ise komşuların uyarısı üzerine kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, çatı katında yaptığı incelemede 44 bıldırcın ve 6 kekliğin dumandan etkilenerek öldüğünü tespit etti. Yangının, itfaiyenin yaptığı incelemede kuşları sıcak tutmak için kullanılan elektrik ısıtıcısının kısa devre yapması sonucu çıktığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Marmaris İtfaiye Amirliği'nin cep telefonuyla çektiği yangın görüntüleri-İki tane fotoğraf

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

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Kaynak: DHA