DHA YURT BÜLTENİ - 21

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka 5 bin 698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle kayıp sayısının binlerle ifade edildiği hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler olduğunu, Türkiye'nin asla onlarla aynı durumda olmadığını söyledi. Bakan Koca, Türkiye'nin insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını, küresel soruna karşı ulusal mücadele verme yolunu seçtiğini, yurttaşını dışarıdan gelecek tehdide karşı koruyacak sıkı tedbirler aldığını vurgulayarak, "Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şimdi sadece bir avantaj. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Bu bir bulaşıcı hastalık. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğini virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit, fakat görünen o ki tedbirlerin uygulamasını kolaylaştıracak şartlar son derece önemli. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA YENİ KARARLARI ARZ ETTİM'

Bugün Bilim Kurulu ile belki de en önemli toplantıyı yaptıklarını kaydeden Bakan Koca, şunları söyledi: "Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. Bilim Kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım, şu olmuştur. En önemli tedbir olan izalasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Bu yaklaşımın anlamı şu. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbirleriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun içinde çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır. En önemli konu sokakta geçirilecek zaman kısıt getirilmesi konusudur. Bu yöndeki öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur. Bilim Kurulumuzun önerisindeki amaç; virüsün yayılımını engellemek, virüsü olduğu yerde kontrol altına almaktır. Bilim Kurulu'nun 83 milyon içerdiği tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayattır. Geçici bir hayat tarzıdır. Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki de şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim."

'CAN KAYBI 92'Bakan Koca, ne kadar dikkat edilirse o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden gelineceğini belirterek, "Hastalığın verilerini her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 27 Mart olarak bugün 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka 5 bin 698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 344, toplam entübe hasta sayısı ise 241. Taburcu olan hasta sayısı ise 42."

'33 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA SALGINI YAYAN KİŞİ ŞU AN HAYATTA'Bakan Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 33 yaşında hayatını kaybeden sağlık çalışanı olduğunun anımsatılması üzerine, şöyle dedi: "33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili, hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan. Bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı teması olan genç. Ailede yakın çevresinde benzer yoğun bakım şartlarında tedavisi olan 3 hastamız daha oldu. Sağlık çalışanımız, 5-6 yaşlarından beri tedavisi devam eden önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla virüsü kapıyor. Ondan önce de ateşin olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal mevsimsel gribi vardı ve virüse yakalanmasıyla ağır seyrediyor. 59 yaşında birine daha temas ediyor ve o kişiyi de hayatını kaybetti. Bu salgınları yayan kişi şu an hayatta. Temasın ne kadar önlemenin gerektiğini o yüzden bu kadar detayla anlattım. O yüzden herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli. Mümkün mertebe kendimizi evde izole ederek geçirmek istiyoruz. Hafif geçiriyor olabilirsiniz. Kronik hastalığı olan gençler içinde hastalığın kötü geçtiğini görebiliyoruz. Hatta başkalarına yayarak onların ölmesine neden olduğunu görüyoruz."

'3 MİLYON 615 BİN N95 MASKE DAĞITILDI'Bakan Koca, koronavirüs teşhisi konulan sağlık personeli sayısının sorulması üzerine "Sağlık personellerimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını da şu anda söylemek doğru değil. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske bütün kurumlara dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

'SÜREÇTE ONLARDA DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUR'Bakan Koca, yardımcı sağlık personeli statüsünde olan çalışanlara ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Sağlık Çalışanlarımızın bu dönemde tavadan devam edilmesi şeklinde bir yaklaşım oldu ve yürürlüğe girdi. Bunun dışındaki tedbirlerle iligli şu an bir şey söylemem doğru değil. Süreçte onlarda değerlendirilmiş olur" dedi.

'ÇİN'DEN GETİRİLEN ANTİJEN TANI KİTLERİNİ KULLANMADIK, DENEME AMAÇLIYDI'Bakan Koca, Çin'den getirilen tanı kitlerinin yanlış sonuç verdiğine dair iddiaların anımsatılması üzerine, şunları kaydetti: "Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız ama sonucu olarak değerlendirilen kitlerdi. Biz memnun kalmadık ve getirmedik. Bunlar antijen kitlerdi. Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız kit antikor kitidir. O bahsedilen kiti deneme amaçlı getirdiğimizi ve kullanmadığımızı belirtmek istiyorum. Çinli heyetle görüşüldü. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Bilim Kurulu da dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor."Bakan Koca, spor camialarındaki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir" diye konuştu.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar suya gömüldü GAZİANTEP'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yollar suyla kaplandı. Trafikte seyir halinde olan araçlar suya gömülürken, bazı araçlar ise arızalandı.Gaziantep'te akşam saatlerinde yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küsget Sanayi Sitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki altgeçitlere giren araçlar suya gömülünce, sürücüler zor anlar yaşadı.Bazı vatandaşlar ise araçlarını iterek sudan çıkardı. Araçları arızalanan sürücüler ise çekici çağırdı. Belediye ekipleri de rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Azize Çetin (29) yaralandı. Kazada, Çetin'in yolda sürüklenmesi bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Kaza, akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Kamil Kemal (40) yönetimindeki 16 AT 6800 plakalı otomobil, şerit değiştiren Azize Çetin'in kullandığı elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin altında sürüklenen kadın sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Azize Çetin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Van Polisinden koronavirüs tedbirleri kapsamında anlamlı paylaşım

VAN Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları koronavirüse karşı tedbir alması yönünde uyaran bir görüntü paylaştı. Görüntülerde, polis ekipleri vatandaşlara evde kal uyarısında bulunarak, açıklanan 14 kurala ve İçişleri Bakanlığı açıklamalarında uymalarını istedi.VAN Emniyet Müdürlüğü korona virüse karşı vatandaşları uyaran bir görüntü paylaştı. Görüntülerde, bir çok birimdeki polis ekipleri ve emniyet personeli vatandaşlara evde kal uyarısında bulundu. Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kurala dikkat etmelerinin istendiği görüntülerde, İçişleri Bakanlığınca yapılan tedbir ve duyurular vurgulandı. Görüntülerde ayrıca, polislerin talimatları doğrultusunda tepki veren Şila isimli özel eğitimli narkotik köpeğine de yer verildi.

Sinop 'ta şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu. Şehir dışından gelenler ise 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulacak.Sinop Valiliği'nde gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre kent girişinde oluşturulacak arama noktalarında sağlık personelince ateş ölçümü ve genel kontrol yapılacak, şehir dışından gelenler 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulacak. Evlerde karantina denetimleri yapılacak, şehir dışından gelip 14 gün evde karantina ihtarına uymayan kişilere cezai işlem uygulanacak. Yasağın yeniden ihlali halinde ise kişiler, alınacakları yurtlarda karantina altında tutulacak.Kararla şehirlerarası otobüs firmalarının faaliyetleri de durduruldu. Otobüs firmaları bu gece yarısından itibaren geçerli olacak kararla şehirlerarası taşımacılık yapamayacak.

Başı pres makinesine sıkışan işçi öldü KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir sac fabrikasında çalışan Batırcan İbrahimov, başının pres makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.Olay öğle saatlerinde Gebze Barış Mahallesi'nde bulunan bir sac fabrikasında meydana geldi. Batırcan İbrahimov, çalıştığı pres makinesine başının sıkışması sonucu ağır yaralandı. Fabrikada çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan işçiyi hastaneye kaldırdı. İbrahimov yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

