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DHA YURT BÜLTENİ-21

İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destekİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

20.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:48
DHA YURT BÜLTENİ-21

İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs sebebiyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından dün (Perşembe) yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği bugün de yapıldı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtindeki vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede başrol oynayan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencerelere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alkışlayan vatandaşlardan görüntü-Yanıp sönen lambalardan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Sağlık çalışanlarına Antalya'dan alkışlı destek

ANTALYA'da saat 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüse karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.

Türkiye'de dün başlayan ve ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı, saat 21.00'de sağlık çalışanları için alkış etkinliği bu akşam da devam etti. Antalya'da da birçok kişi balkonlarına çıkarak etkinliğe destek verdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bölgede oturanlar balkonlarına çıkarak dakikalarca alkışlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Bazıları da evlerinin ışıklarını kapatıp açarak etkinliğe destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından, sağlık çalışanları için "Üst üste üç gün alkışlayalım" çağrısında bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Alkışlayan kişilerden görüntüler-Işık yakıp söndürme görüntüleri

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Bekçilere EYP'li saldırı düzenleyen PKK'lı terörist yakalandı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 3 bekçinin yaralandığı bombalı saldırıya katılan PKK'lı kadın terörist Z.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 

Cizre ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 12 Temmuz 2019'da çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandığı olaya katıldığı tespit edilen PKK'lı kadın terörist Z.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona ilişkin Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ve terörle mücadele birimlerince Cizre ilçesinde 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından çarşı ve mahalle bekçilerimize yönelik olarak gerçekleştirilen eylemin aydınlatılması, katılan şahıs veya şahısların yakalanması ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında bahse konu eyleme katıldığı değerlendirilen ve hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A. isimli terör örgütü üyesi 16 Mart 2020 tarihinde Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 Mart 2020 tarihinde tutuklanmıştır." 

Görüntü Dökümü--------Patlama anı-Genel ve detay görüntülerHaber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,

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Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı ÇANAKKALE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu Çanakkale- Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Geyikli- Bozcaada hattında geçici süreyle feribot sefer sayıları azaltıldı. 

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitti. Buna göre, Bozcaada- Geyikli arasında bir günde topam 8 sefer yapılırken bu sayı 6'ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise, bir günde toplam 63 sefer yapılırken bu sayı 36'ya düşürüldü. 

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"Yolcularımızın dikkatine! Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir. 

Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz."

Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri ardından bazı vatandaşların durumu tatil olarak algılayıp adada yoğunluğa neden olduğu iddiaları üzerine dün itibarıyla Belediye tarafından alınan karar doğrultusunda tüm konaklama tesisleri 15 Nisan tarihine kadar kapatılmıştı. Bugün ise, Gestaş firması Bozcaada'ya yapılan sefer sayısını düşürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanakkale Feribot İskelesi'nden genel görüntü.-Çanakkale Boğazı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotlardan genel detay görüntü.-Feribotun yolcu ve araç boşaltmasından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Ölümüne temizlik MERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Mezitli İlçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan sildi. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmayan kadını görenler temizlik anını cep telefonuyla görüntüledi.

Bir süre daha camları silen kadın daha sonra evin içine girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kadının temizlik yapması

Haber-Kamera: MERSİN,

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Yüksekova'ya mart ayında kar yağışı HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mart ayının son haftasında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksekova ilçesinde 4 gündür süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son haftasında yağan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Lapa lapa yağan kar yağışı, ilçenin bazı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yüksekova'da etkili olan kar yağışı-Lapa lapa yağan kar yağışı-Detaylar

 


Kaynak: DHA

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