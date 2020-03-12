DHA YURT BÜLTENİ - 21 Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi'nden Söke istikametine giden Yunus Artan yönetimindeki 09 BT 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa Keloğlu yönetimindeki 09 FU 141 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada Yunus Artan ve yanındaki 1 yaşındaki Halil İbrahim Artan ile diğer otomobil sürücü İsa Keloğlu ve araçta bulunan Özgür Keloğlu ile 5 yaşındaki Mustafa Keloğlu yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobiller kullanılmaz hale gelirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İslam KELEŞ/ SÖKE(Aydın),========================================

Çanakkale'de otobüs yazhanelerinde koronavirüs tatili yoğunluğu CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Türkiye'de, koronavirüsün görülmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın salgın için alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı. Üniversite öğrencisi Oktay Artagus, "Okulların 3 hafta tatil olduğunu öğrendik. Bende Antalya'ya gitmek için biletimi almaya geldim. İnternet sitelerinde bir yoğunluk var. Sıraya girdik biletimizi almak için bekliyoruz" dedi.Üniversite öğrencisi Can İlhan, "Okulların tatil olduğu haberini aldık. Okullar 3 hafta boyunca tatil edildi. Herkes bilet kuyruğunda. İnternetten de bilet alamıyoruz. 1 saattir bekliyorum. Antalya'ya gideceğim" diye konuştu. Üniversite öğrencisi Yasemin Başan, "İzmir'de oturuyorum. Hem tatilden yararlanmak hem de ailemle görüşmek, hem de virüsten korunmak için 1.5 saat bekleyerek biletimi aldım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Üniversite öğrencilerinin otobüs firmalarının yazıhanelerinde oluşturduğu uzun kuyruktan genel, detay görüntü.-Üniversite öğrencisi Oktay Artagus ile röp.-Üniversitesi öğrencisi Can İlhan röp.-Üniversite öğrencisi Yasemin Başan ile röp.-Burak Gezen anons

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,==================================================

Kayseri otogarında tatil yoğunluğu

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Üniversite öğrencileri de tatil nedeniyle memleketlerine gitmek için Kayseri otogarına geldi. Üniversite öğrencileri otogarda yoğunluk oluşturdu. Otogarda bilet satışı yapan Ali Koçak, "Kayseri'den Türkiye'nin her yerine seferler var. Normalde bu aylar bizim ölü sezonumuz. Otobüslerde normalde yüzde 30 doluluk oranı vardı ancak bu tatil nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Bugün için otobüslerde yer problemi yok. Yarın içinse aşırı bir yüklenme olduğu için internetler zaman zaman gidiyor. Ondan dolayı vatandaşlarımız paniklemesin. Biz yıllardır bu işleri yapan insanlar olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Yolcularımızı kesinlikle mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı.Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ise, "Aydın'a gitmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Biletimizi aldık. İnşallah memleketimize gideceğiz" dedi.Üniversite öğrencisi Okan Gürbüz de, 3 haftalık tatil olunca memleketi olan Aydın'a gitmek için otogara geldiğini belirterek, otobüs bileti aradığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otogardan genel görüntü-Bilet satışı yapan Ali Koçak ile röportaj-Üniversite öğrencileri Batın Selçuk ve Okan Gürbüz ile röportaj-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,=======================================

Rize'de otobüs terminalinde tatil yoğunluğu TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Rize'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs terminaline akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, tatil kararının ardından memleketlerine gitmek için otobüs terminaline akın etti. Otobüs yazıhaneleri önünde kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet almak için uzun süre bekledi. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koyarak, talepleri karşılaşamaya çalıştı. Memleketine giden Müslüm Ateş, "Gaziantep'e gideceğim. Pazartesi gününe bilet var. Burada büyük bir yoğunluk oluştu, herkes memleketine gitmek istiyor. 2-3 saattir bekliyoruz, otobüste yer var mı bilmiyorum? Sıramı bekleyip gişeye ulaşıp sorup öğreneceğimö dedi. Yurtta arkadaşlarla otururken tatil kararını öğrendiğini belirten Murat Demirkıran da, "Hemen Otogara geldik. Evimize ailemizin yanına gideceğiz" diye konuştu. Selin Demir ise "Tatil kararını sosyal medyadan öğrendim. Hemen bilet almaya geldim ancak çok yoğunluk var. Şanlıurfa'ya gideceğim. İnşallah bilet bulup gidebilirim" ifadelerini kullandı.Otobüs firması sahibi Emin Sarımehmet, kararın alınması ile beraber yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Bir anda bin öğrenci geldi. Ek seferler koyduk, öğrenciler biraz beklemek zorunda kalıyor ancak muhakkak memleketlerine göndereceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otobüs terminali detaylarıBilet almaya çalışanlarÖğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE/ RİZE,========================================

Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti AKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Bu nedenle terminalde yoğunluk oluştu. Yolcu otobüslerinde bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı. Memleketine dönmek için terminale gelen Aksaray Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hivan Dinç, terminalde çok büyük kargaşanın olduğunu bir an önce memleketline gitmek istediğini söyledi. Gazetecilik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Erdoğan ise eğitime ara verildiği için memleketi İstanbul'a gittiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Otogardan yoğunluk görüntüsü-Öğrencilerin bankamatikten para çekmesi-Otogar genel detay-Öğrenciler röp

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,============================

İzmit'te otogarda koronavirüs tatili yoğunluğu TÜRKİYE genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasıyla birlikte Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk yaşandı. Ailelerinin yanına gitmek isteyen bazı öğrenciler bilet bulmakta güçlük yaşadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından ailelerin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tatil kararının açıklanmasının ardından İzmit'te öğrenim gören üniversite öğrencileri, bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı firmalar yoğunluk olan bölgelere ek sefer konulması kararını aldı.Memleketi Ardahan'a gitmek için bilet kuyruğunda bekleyen üniversite öğrencisi Oğuz İhsan Akan, "Açıkçası bu döneme güzel başlamıştım, derslerimde baya iyiydim. Böyle bir durumun yaşanmasına üzüldüm ama tedbir amaçlı eve dönmek zorundayız. Umarım bu virüsü kayıpsız atlatırız." dedi. Ebelik bölümü okuduğu için virüs konusunda daha hassas olduğunu belirten Şeyma Vardoğan, "Akşamüstü tatil haberi geldi. Hastanede staj yaptığımız için özellikle uyarıldık ve şu anda da eve gidiyoruz. Bazı yurtlar dezenfekte edilmek için boşaltılabilir bu nedenle evimde olmak daha cazip geldi. İlerleyen dönemlerde virüs yayılır da sokağa çıkma yasağı gibi durumlar olursa herkes kendi evinde olmak ister. Bu nedenle bende memleketime, evime gidiyorum." diye konuştu.

'EK SEFER PLANLARINI YAPTIK'Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Başkanı Halil Baylam, otogarda yaşanan yoğunluğun ardından önlemler alındığını ifade ederek, "Şu an için aksama yaşanan bir sefer yok. Terminalimizde her şey normal. Tatil haberi akşam üzeri belli oldu zaten otobüslerin çoğunda boş yer vardı. Yer bulamayanlar da yarına rezervasyon yaptı. Yarın sabah saatlerinde talepleri değerlendirip gereken yerlere gerektiği sayıda ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otogarda yaşanan yoğunluktan görüntüler -Maske ile bekleyenlerden görüntüler -Öğrencilerle röportaj -Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

============================

Kaynak: DHA