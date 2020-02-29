DHA YURT BÜLTENİ - 21

29.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:54

Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak 'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Haber: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),==========================================

Gümüşhane'de bina inşaatında göçük: Bitişikteki 2 bina tahliye edildi GÜMÜŞHANE'de, bina inşaatında meydana gelen göçük nedeniyle bitişiğindeki 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.Gümüşhane'de, Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'taki bina inşaatında, akşam saatlerinde göçük meydana geldi. İhbar üzerine gelen AFAD ve Gümüşhane Belediyesi ekipleri, göçük alanında incelemelerde bulundu, tedbir amacıyla bitişikteki 2 binanın tahliyesine karar verdi. Mühürlenen 2 binada oturan 18 kişi tahliye edildi. Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, "AFAD, belediye ve valiliğimiz ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılan incelemeler sonucunda inşaat alanı içinde arazi şartları nedeniyle taş düşmeleri olduğu tespit edildi. Detaylı incelemeler ilgili kurumlarca gün ağarınca tekrar değerlendirilecek" dedi.İnşaat çevresindeki 2 binadaki 6 dairede oturan 18 kişinin tahliye edildiğini ve binaları tedbir amaçlı mühürlediklerini belirten Ceylan, "Vatandaşlarımız geceyi rahat bir şekilde geçirmeleri için güvenli yerlere yerleştirildi. Gün ağardıktan sonra alanda tekrar gerekli çalışmalar yapılacak. Daha sonra binaların tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı ve detaylı bir çalışmadan sonra olumsuzluk olup olmadığı değerlendirilecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Bina detaylarıEkiplerin incelemesiZabıra Müdürünün açıklamasıDetaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,========================================

Gazi Ertemiz: Bir an önce birliğe katılmayı istiyorum SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlendiği hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz ilk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik'in Bozüyük ilçesine geldi. Türk askeri olduğu için çok gururlu olduğunu ifade eden Ertemiz, "Bu durumu atlatıp bir an önce birliğe katılmayı istiyorum" dedi.Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Ertemiz, Hatay'daki ilk tedavisinin ardından memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine döndü. Ayağında kırıklar bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uzman Çavuş'u Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan evinde ziyaret etti.

'TÜRK ASKERİ OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'Ayağındaki yaralar nedeniyle tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Ertemiz, bir an önce iyileşerek birliğine katılmak istediğini söyledi. Türk askeri olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Ertemiz, "Türk askeri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Allah bana gazilik nasip etti. Bugün yine deseler ki operasyon var. Bu şekilde bile giderim. Benim de isteğim, bu durumu atlatıp bir an önce birliğe katılmayı istiyorum" diye konuştu.Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yaptığı sırada Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'in roket üzerine ismini yazıp gönderdiği fotoğrafı çerçeveletip hediye etti. Bu hediye karşısında son derece duygulanan Ertemiz, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Gazi Ertemiz'in görüntüsü-Ziyarete gelenler-Başkanın fotoğraf hediye etmesi-Gazi Ertemiz'in konuşması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Fatma Savaş İNAL/ BOZÜYÜK(Bilecik),=====================================

Kırıkkale'de İdlib şehitleri için konvoy

KIRIKKALE'de, Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetlerinin saldırısında şehit olan 34 askeri anmak için bir araya vatandaşlar, araçlarla uzun konvoylar oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitlere dua edip, İstiklal Marşı okudu.İdlib'de rejim kuvvetlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için kentin birçok ilçesinden gelen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları otomobilleriyle şehir merkezinde tur attı. Ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı'na gelen Kırıkkaleliler, dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu ve dualar etti. 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan vatandaşlar, daha sonra alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Vatandaşların yürüyüşüAraç konvoyuİstiklal Marşı okunmasıGenel detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,=========================================

Niğde'de yüzlerce kişi şehitler için yürüdü

NİĞDE'de yüzlerce kişi, İdlib'de şehit olan 36 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.Kent merkezinde buluşan bir grup genç,İdlib'deki hain saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen gençlere vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Ömer Halisdemir Meydanı'nda sloganlar eşliğinde yürüyüşü tamamladı ve ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Gençlerle birlikte yürüyüşe katılan Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, "İdlib'de yaşanan hain saldırıda vermiş olduğumuz 36 şehidimz için yürüdük. Allah vatanımıza, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yürüyüşten görüntü-Ellerinde Türk bayrağı olan gençlerden görüntü-İstiklal Marşı'nın okunması-Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir'in açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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Kaynak: DHA