DHA YURT BÜLTENİ - 21

19.02.2020 02:25 | Son Güncelleme: 19.02.2020 02:25

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EVLERİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIN TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Manisa'da saat 19.09'da meydana gelen merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5.2'lik depremin ardından, ilçeye bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşların tedirginliği sürüyor. 22 Ocak'ta meydana gelen depremler sonrasında hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi. Ağır hasarlı olarak belirlenen bazı evler ise sarsıntının ardından kullanılamaz hale geldi.

'ÇADIRLARDAN EVLERE DÖNÜYORDUK, YENİDEN ÇADIRA DÖNDÜK'

Deprem sırasında namaz kıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Necmiye Güngör (65), 22 Ocak'taki depremin ardından yeni evlerine dönmeye başladıklarını belirterek, "Deprem sırasında namaza durmuştum. Akşam namazının farzını kıldım. Sünnetini kılmaya başlayacakken deprem oldu. Sobanın üzerinde sıcak su vardı onu indirdim. Hemen kendimi dışarıya attım. Çadırlardan evlerimize yeni girmiştik, korkuyu atlatıyorduk ama yeniden çadırlara geri döndük. Rabbim beterinden korusun" dedi.

'ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR SES GELDİ'22 Ocak'taki depremde evinin ağır hasar görmesi nedeniyle AFAD'ın kurduğu çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Güldane Güngör (35), "Deprem sırasında çocuklarımla birlikte çadırdaydık. Bizim evimiz ağır hasarlı. Çadır yaşamına alıştık gibi bir şey oldu. Çok korkuyoruz. Bu meydana gelen deprem sırasında çok gürültülü bir ses geldi. 5- 6 saniye kadar salladı. İnşallah kötü bir şey olmaz" diye konuştu.

'BU GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRECEĞİZ, KORKUYORUZ'Deprem sırasında Kırkağaç'ta olduklarını ve korkudan çadırların kurulduğu Karakurt Mahallesi'ne geldiklerini söyleyen Fatma Alkan (32), o anları şöyle anlattı: "Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde evde yemek yiyorduk. Depreme yemek sofrasında yakalandık. Çok kötü bir ses çıktı. Hemen evden dışarıya çıktık. İlçeden Karakurt Mahallesi'ne geldik. Bu geceyi çadırda akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Depremden çok korkuyoruz. Umuyoruz ki büyük bir deprem olmadan biter."

'UMUYORUZ Kİ BİR AN ÖNCE BİTER'22 Ocak'ta meydana gelen depremde evi ağır hasar görenlerden buru olan Cevdet Uyar (54), "Bizim evimiz bundan önceki depremde hasar almıştı. İçinde bulunduğumuz ev de o depremde kullanılamaz hale gelmişti. Dışarıda yaşıyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Umuyoruz ki deprem bir an önce sona erer" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Evden görüntülerRöportajlarGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ(Manisa),========================================

Manisa 5.2'lik depremle sallandı (5)4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 4.3 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden (KRDAE) yapılan açıklamaya göre, saat 00: 23'te merkez üssü Karakurt Mahallesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 5.3 km olarak açıklandı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, DHA)====================================

Yaşlı kadın, kar motoru ile ambulansa ulaştırıldı ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında, şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın (77), yolların kardan kapalı olması nedeniyle 112'ye ait kar motoru ile evinden alınarak ambulansa götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Refahiye ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yeniyurt mezrasında oturan Nafiye Apaydın karnından rahatsızlandı. Yaşlı kadının rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yolların kardan kapalı olması nedeniyle ekiplerce çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri yolu açma çalışmalarına başladı ancak kar geçit vermeyince ekipler B planını uygulamaya karar verdi. 112 görevlileri daha fazla vakit geçirmeden kar motorunu yolun açık olduğu bölgeye getirdi. İki sağlık ekibi kar motoruna binerek kısa sürede Apaydın'ın yaşadığı eve ulaştı. Ekiplerin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından Apaydın kar motoruna alarak ambulansın bulunduğu yere getirildi.Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yol açma çalışması-Ambulansın beklemesi-Kar motorunun gitmesi-Kar mototrunun Apaydın'ı getirmesi

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,========================================

Evinde ölü bulundu, eşi gözaltına alındı ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, evli ve bir çocuk annesi Şükran T. (35), evinde ölü bulundu. Şükran T.'yi boğarak öldürdüğü iddiasıyla eşi Abdullah T. gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Şükran ve Abdullah T. çiftinin kızı, iddiaya göre eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şükran T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde incelemede yapan polis, kavga sonrası eşini boğarak öldürdüğü öne sürülen Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Şükran T.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıCenazenin evden çıkarılmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),===============================

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (3)ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞ

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı. Bir ilkokul ve ortaokula öğrenci taşımacılığı yapan U.R.G.'nin uyuşturucu maddeyle yakalanması öğrencilerin velileri tarafından tepkiyle karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Polis aracının adliyeye gelmesi-Şüphelinin adliyeye sokulması-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,=========================================

Senfonik Neşet Ertaş konserine büyük ilgi MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer'in yanı sıra yaklaşık bin 500 kişi katıldı.Konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın yaparken, koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi. MDOB Orkestrası ve Korosu'nun yer aldığı konserde, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Umut Akyürek konuk sanatçı olarak katılırken, Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer aldı.Programda Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem, Doyulur mu, Kesik Çayır Biçilir mi, Dane Dane Benleri Var, Ah Yalan Dünya ve Yanıyorum eserleri seslendirdi.Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda salonu dolduranlar performansları nedeniyle sanatçıları uzun süre alkışladı. Bunun üzerine sanatçılar 2 kez bis yaparak yeniden sahneye geldi.Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen şef Serdar Yalçın, misafir solist olarak Umut Akyürek'in de sahne aldığını belirterek, "Böyle bir projenin sadece opera sanatçıları ile değil tüm sanatçılarımızla yapılıyor olduğunu bilmek eserimize bir zenginlik katıyor. Seyirci durumu çok iyiydi. Biletler satışa çıkar çıkmaz bitiyor. Kendi kültürümüzden halk ozanımızın dünya kültürü ile buluşması şeklinde planladığımız bu proje izleyiciler tarafından çok sıcak karşılandı ve karşılanmaya da devam ediyor" dedi.Projenin Anadolu ve Avrupa ülkelerini de dolaşması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Neşet Ertaş sadece Türkiye'de değil Almanya'da Fransa'da, İsviçre'de İngiltere ve Hollanda'da Türkler tarafından çok sıcak bakılan bir sanatçı. Sadece müziği ile değil aynı zamanda felsefik sözleri ile de, aşkını anlattığı o güzel tarzla da sosyal içerik ve deyişleri ile de çok önemli bir ozanımız. Onun için böyle bir projenin yaratıcısı olmak beni onurlandırıyor" diye konuştu.Bir grup arkadaşı ve ailesi ile birlikte Kırşehir'den gelen Murat Yıldırım, "Sırf bu konser için Kırşehir'den geldim. Neşet Ertaş'ın şöyle bir sözü vardı; 'Gönülden gönüle bir yol vardır' diye. Biz de o yolu kat ettik geldik. Kırşehir ile Mersin arasında bir gönül bağı kurmaya geldik. Türkiye'nin ender gruplarından biri olan MDOB ve sanatçılarını tebrik ediyorum. Anadolu insanının, Abdal kültürünü, Neşet Ertaş kültürünü buradan en güzel şekli ile sunumunu yaptılar. Bizler de Neşet Ertaş'ın hemşerileri olarak gurur duyduk. Gerçekten güzel ve rüya gibi bir geceydi" dedi.Öte yandan 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı'nda doğan Ertaş, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisidir. Babasıyla düğünlerde saz çalıp, türkü söyleyerek müziğe başlayan ozan, 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinir. UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' kabul edilen Ertaş'ın bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kültür Merkezi girişiİçeriye girenlerden genel ve detaySanatçılar salonda bulunanları selamlarkenUmut Akyürek şarkı söylerkenBülent Bezdüz şarkı söylerkeNihan Çetin şarkı söylerkenSanatçılar toplu halde şarkı söylerkenSalonda bulunanlardan genel ve detayŞef Serdar Yalçın ile röpKırşehir'den gelen Murat Yıldırım ile röpDiğer vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

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Kaynak: DHA