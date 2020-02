DHA YURT BÜLTENİ - 21

06.02.2020 02:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 02:09

Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit (2)

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Şehit Mehmet Acıbucu Üs bölgesinde bakım faaliyetleri sırasında el bombasının inflak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis yetkilileri katıldı.

Şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Çelik'in özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek ambulansa konulan şehit Özgür Çelik'in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine uğurlandı.

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası, Elazığ depremi ve İdlib'deki saldırı sonucu gelen şehit haberleriyle ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır" dedi. Erdoğan, taziye ve birlik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.Biz yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte TÜRKİYE olalım... Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel yoktur. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Milletimizin yanındayız."

Fırtına Kırkağaç ilçesini olumsuz etkiledi MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kırkağaç'ta akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, çatıları uçurdu, ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Kırkağaç Tren İstasyonu'nun ilçe giriş ve çıkış bariyerleri de kırıldı. Ayrıca, Soma'dan Kırkağaç yönüne giden Süleyman Erdem'in kullandığı 45 R 1770 plakalı otomobilin üzerine refüjdeki elektrik direği devrildi. Aracın ön camından içeri giren elektrik direği, nedeniyle otomobildeki Erdem yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erdem, Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Etkisini sürdüren fırtına, Tevfikiye Mahallesi 53 sokak üzerinde bir apartmanın kiremitleri yola uçtu. Şans eseri yaralanan olmazken, bir araçta hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı direğine çarptı. Direğin yola devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Fırat S. (22) yönetimindeki 16 Y 0349 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak, yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi Samet S. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Direk, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi (3)'MARAŞ PAÇA, KORONAVİRÜSÜNÜ ÖNLER'

Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki söyleşinin ardından Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ile birlikte paçacıya geçti. Burada işletme sahipleri Erdoğan ve Süleyman Sünbül kardeşler tarafından karşılanan Karatay, hemen Maraş paçası pişirilen ocağa geçti. Burada paça ustası Murat Sünbül, Canan Karatay'a Maraş Paçası'nın nasıl yapıldığını anlattı.Daha sonra paça hakkında açıklama yapan Karatay, paçanın süper besin olduğunu belirtti. Karatay, şunları söyledi: "O kadar süperdir ki, bizim gibi bütün yaşlıların ağrılarını giderir diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı. Kışın hastalıkları önler. Koronavirüsünü önler. Koronavirüsü ve diğer, bütün virüsler aynıdır zaten. Farklı bir virüs değil. Mangalda kül bırakmıyorlar ama vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz. Kollajeni çok iyidir, glukozamini çok iyidir. Eczanelerden glukozamini alıp sonra 'Kelle paça çok tehlikelidir' diye yayınlara inanmayın, güvenmeyin, bol bol kelle paça yiyin. Mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, Alzheimer olmazsınız, grip olmazsınız, nezle olmazsınız, çocuklar aksırmaz, öksürmez."Daha sonra işletmenin genel müdürü Emrah Sünbül tarafından Canan Karatay'a ziyaretin anısına hediye verildi. Kahramanmaraşspor forması da hediye edilen Canan Karatay ve beraberindekiler paçacıdan ayrıldı.

