DHA YURT BÜLTENİ - 21

05.02.2020 02:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 02:48

Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 5 ölü, 6 yaralı (7)

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 4 yaralıyı ziyarete ederek, durumları hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'ten bilgi aldı. Daha sonra durumu iyi olan 3 yaralıya geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Bilmez, olayın meydana gelmesi ve araçta kaç kişi oldukları ile ilgili soru sordu. Vali Bilmez, Başhekim ve yaralılarla görüştükten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Bilmez, ölü sayısının da 5'e yükseldiğini söyledi. hastaneye getirilen yaralılardan zdurumu ağır olan Emirhan Kaymaz'ın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Vali Bilmez, olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürdüğünü belirtti. 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralı kurtarıldığı minibüste, 2 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. yaralılardan alınan bilgiye göre kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

YARALILARIN İSİMLERİVali Bilmez'in açıklamasına göre çığ felaketinde yaralıların isimleri şöyle: Minibüstekiler: Sadık Türkeş, Fethi Turan, Nezih Turan, Adalet Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan ve kepçe operatörü Bahattin Karagülle.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİBahçesaray'daki çığ felaketinde ölenlerin kimlikleri ise şöyle: Saadet Tosun, Mehteber Alav, Veysel Atlan, Emin Takmaz ve Emirhan Kaymaz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Vali Bilmez'in açıklamaları

Haber-Kamera: VAN,=====================

Van'daki çığ felaketi: Kepçe operatörü o anları anlattı Van'ın Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ felaketinde kısmen kara gömülen iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan Bahattin Karagülle, ihbarda bulunarak bir minibüsün kar altında kaldığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin zamana karşı başlattıkları mücadele ile 7 kişinin çığ altındaki minibüsten kurtarılmasını sağlayan Karagülle, "Ben sadece üzerime düşen insanlık görevimi yaptım. Yetkililere haber verdim ve elimden geleni yaptım. İnşallah iyi olurö dedi.Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar küreme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile yaralı kurtulan Bahattin Karagülle, içerisinde yolcuların bulunduğu bir minibüsün çığ altında kaldığını ihbar etti. Karagülle'nin ihbarı üzerine zamana karşı kurtarma operasyonu başlatan ekipler, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen kısa sürede olay yerine giderek kurtarma çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla toplarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan minibüsteki 7 kişi, sağ olarak kurtarıldı.

'MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜ UYARDIM'Yaptığı ihbar ile 7 kişinin kurtarılmasında önemli rol oyanayan ve olayda yaralanan Karagülle, Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedaviye alındı. DHA muhabirine olay anını anlatan Bahattin Karagülle, çığ felaketinden önce minibüs sürücüsünü uyardığını ancak sürücünün kendisini dinlemediğini ifade etti. Karagülle, "Ben onlara geri dönün dedim. Ben onlara görüş mesafesi sıfır, fırtına var, tipi var, çığ da gelmiş; beni dinlerseniz geri dönelim dedim. Onlar da son bir kez daha dene de belki çıkarız dediler ama keşke dinleselerdi beni. Ben sadece üzerime düşen insanlık görevimi yaptım. Yetkililere haber verdim ve elimden geleni yaptımö diye konuştu.

'ARKADAŞIM MİNİBÜSÜ GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE EYVAH DEDİM'Minibüsle iş makinesinin arasında 15 metre bulunduğunu ve çığ düşmesinin ardından minibüsün yukarıda kaldığını düşündüğünü ifade eden Karagülle, "Minibüsle aramızda en fazla 15 metre vardı. Ben çığ beni götürdü ama onlar yukarıdalar diye düşündüm. Bu düşünceyle biraz bekledim. Sonra baktım seslendim kimse yok. 20-25 dakika bekledim sonra kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım. Çok şükür, sonra çıktım. Oradan yürüyerek yola çıktım. Yola çıktığımda ilk aradığım şey minibüs oldu. Dedim mutlaka geri dönmüşlerdir. Sonra yaklaşık 1 kilometre yürüdüm. Boynum ve kolum çok ağrıyordu. Yürümekte güçlük çekiyordum. Minibüsün yanına 1 kilometre yürüdükten sonra baktım başka bir minibüs durmuş zincir takıyor. Daha önceden de tanıdığım bir arkadaştı. Yetiştim, Ferdi dedim, telefonun çekebileceği bir yere git. Ferdi'ye minibüsü tarif edip geri dönüp dönmediğini sordum. Bana minibüs görmediğini söyledi. Eyvah dedimö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kepçe operatörü Bahattin Karagülle'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU/ VAN,==================================

Irmağa düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba kayboldu SAMSUN'daki Terme Irmağı'na düşen Gizem G.'yi (20), kurtarmak suya atlayan baba Gürsel G., kayboldu. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan genç kız ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olay, saat 22.45 saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Terme Irmağı'nda meydana geldi. Baba Gürsel G., henüz bilinmeyen nedenle nehre düşen kızı Gizem G.'yi kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba Gürsel G. ise bulunamadı. Bölgeye gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, baba Gürsel G.'nin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı.

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, yürüyüş için dağa çıkan 3 kişi, yoğun sis ve yağış nedeniyle kayboldu. Ekipler, kaybolan 3 kişinin haber vermesi üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı.Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinde, iddiaya göre 3 kişi yürüyüş yapmak için dağa çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte yoğun sis ve yağış nedeniyle, yolunu kaybederek dağda mahsur kalan 3 kişi, durumu bildirmesi üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri çalışma başlattı. Kaybolan 3 kişinin yerini belirleyen 7 kişilik AKUT ekibi, zorlu arazi şartlarında arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Ağrı'da kocasını balta ile öldürdü AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde oturan Hasan Çur (31), tartıştığı eşi Zeytun Çur (30) tarafından balta ile öldürüldü.Olay saat 21.00 sıralarında ilçenin 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. 6 çocukları bulunan Zeytun Çur ile eşi Hasan Çur arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken psikolojik sorunları öğrenilen Zeytun Çur, eşi Hasan Çur'a balta ile saldırdı. Sırtandan balta darbesiyle ağır yaralanan Hasar Çur, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır alan Çur, ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Hasan Çur, yolda hayatını kaybetti.Çur'un cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Gözaltına alınan Zeytun Çur, Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

FOTOTĞRAFLI

Haber: TAŞLIÇAY(Ağrı),

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Kaynak: DHA