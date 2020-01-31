DHA YURT BÜLTENİ - 21

31.01.2020 22:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:46

Sobadan zehirlenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Ayşe S. ve 2 çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan şiddetli fırtınada Ayşe S. ile çocukları Remzi S. (14) ve E.S., soba yaktı. Bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerine ihbarda bulunan Ayşe S. ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe S. ve 2 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Ayşe S. ile çocukları Remzi S. ve E.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Acil servis önüAcil tabelasıHastane binası

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ==========================

Polisin kovaladığı şüpheli tabancayı bırakıp kaçtı ADIYAMAN'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişi, tabancasını atıp, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şüpheli belindeki tabancayı park halinde bulunan otomobilin lastiğinin üzerinde bırakıp, ortadan kayboldu. Polis, tabancaya el koyup kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriPolis ekipleriTabanca görünümüOlay yeri inceleme ekipleriOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN - ============================

Düşüp yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin tabelasını takarken dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düşen Ahmet Hala (30) yaralandı. Hala'ya ilk müdahalesini o sırada bölgeden geçen hemşire Tuğba Çakmak (25) yaptı.

Olay, akşam saatlerinde, İnegöl'deki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerinin tabelasını takan Ahmet Hala, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ahmet Hala yaralanırken, o sırada bölgeden geçen İnegöl Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Tuğba Çakmak, durumu fark etti. Çakmak, Ahmet Hala'nın yanına gidip, ilk müdahalesini yaptı. Bu sırada çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Hala'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaralıdan detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), ===========================

Bursa'da Yunan parlamentere suç duyurusu BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, İnegöl Adliyesi'ne giderek Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Yazıcı, "Sultan Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği vatanını bayrağını her şeyin üzerinde gören bir gençliğin yetişmesi adına, dindar bir gençliğin yetişmesi adına mücadele ediyor. Sultan Abdülhamit Han'ın Adriyatik'ten Cava adasına kadar tek devlet ve inanmış kavramını benimseyip, yeniden büyük Türkiye mücadelesinde nokta kadar dahi olsa fayda sağlayabilmek istiyoruz. Bilindiği üzere hafta içinde İsrail'de bir gazete ve gazeteci bizim MİT Müsteşarımız hakkında hadsizce açıklamalarda bulunmuştur. Kendilerine yaptıkları hadsizliği aynı şekilde iade ediyoruz. Sonuna kadar devletimizin ve milletimizin yanındayız. Milli meselelerde kendimizi görevli olarak görüyoruz. Geçtiğimiz günde bayrağımıza Yunanistan'ın hadsiz bir vekili tarafından provokasyon yapıldı. Buradan o şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ================================

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yaya geçinde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Aktaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akyazı Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Numan Güler idaresindeki 06 EF 3947 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a çarptı. Osman Aktaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aktaş'ın yaya geçidinden geçerken aracın çarpması görünüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yeri detay-Kaza anı tanık detay-Güvenlik kamerası detay

Haber-Kamera: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya), ============================

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)PATLAMA VE YANGIN KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, toprak alanda çıkan patlamanın ardından bölgeyi alev ve dumanların kapladığı, doğal borusununun çevresindeki evin bahçesinde yer alan köpeğin ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Patlama ve yangın anı görüntüsü

HABER KAMERA: ORDU-DHA===============================

Sivas- Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 5 saat boyunca tipi nedeniyle kapanan Sivas- Malatya yolu karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası trafiğe açıldı. Yolun iki yönünde da araçlar polis eşliğinde kontrollü şekilde ilerlemeye başladı.

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA