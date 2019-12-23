DHA YURT BÜLTENİ - 21

23.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:29

Lodos, Tekirdağ'da etkili oldu

MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiledi,balıkçılar denize açılamadı.

Öğlen saatlerinden etkisini artıran şiddetli lodos, Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında büyük dalgalar oluşmasına neden oldu. Sahilde bulunan işletmeleri etkileyen dalgalar, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Marmara açıklarında yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün denize açılmayan tekneler, bugün de lodos nedeniyle barınaklarda kaldı.

Lodos nedeniyle sahilde biriken kum ve çakıllar da Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizlendi. Meteoroloji yetkilileri, lodosun etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kıyıya vuran büyük dalgalar-Balıkçı barınağına sığınan balıkçı tekneleri-Adalara sefer yapan feribotların limanda beklemeleri-Kıyıdaki işletmelerin ıslanan sandalye ve masaları-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede kimliği belirsiz kişiler yaklaşık 72 dönümde bulunan 70 yaşındaki kızılçam ağaçlarını kesti.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 72 dönümlük hazine arazisindeki binlerce kızılçam ağaçlarını bir gecede kesti. Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edince yaşanan yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri yaşananlarla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

'EN AĞIR CEZA VERİLMELİ'

Olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemeler de bulunan Mezitli Mahallesi'nin eski muhtarı Veysel Kılıçoğlu, ağaç katliamına neden olanların kanun boşluğundan yararlandığını belirterek, "Burada katliam var. Cumartesi gecesi 72 dönüm arazi de çam ağaçları yerle bir edilmiş. Sözün bittiği yerdeyiz. Mersin Valisi, Orman Bölge Müdürlüğü, yerel yöneticiler buraya sahip çıkmalı. Burada katliamı yapan kişiler parasal değil, hapis cezasıyla cezalandırılıp, bu yerin tekrar orman alanına dönüştürülmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu yapılan işlem organize bir suç örgütünün işi. Çünkü ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu insanlar kanunlardaki boşlukları iyi biliyor, biraz da parasal güçleri de var ve yakın zamanda narenciye bahçesi olacağını da göreceğiz. Çünkü hemen bitişik Mezitli Devlet Hastanesi olarak belirlenmiş bir alan. Büyük bir rant var burada, çevresi hep arazi bölgesi. Vatandaş geleceğe yönelik bir yatırım yapma derdinde sanırım" dedi.

'BUNA KİM DUR DİYECEK?'

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bazen insan bireysel olarak da, belediye başkanı olarak da 'Bu kadar olmaz' diyor. Yeter artık diyoruz. Bir orman kanunu diye bir kavram var ama halk arasındaki anlamı Orman Kanunu, yani hukukun yok sayıldığı bir kanun anlamında yorumlanıyor. Vatandaşın giderek kanunsuz davranması normal gibi karşılanıyor. 2017 yılında da yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılması sözü verilmesine karşı burada yine limon ağacı dikildi. 2017'den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kar kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi. Üstelik hafta sonu gece oluyor bunlar hep gece yapılıyor. Gündüz yapılmaması bile insanın aklına birçok şey getiriyor. Yine 70 dönüm üzerinde bir orman alanı birtakım insanlar tarafından el birliğiyle kesildi. Burası için gerekenin yapılacağını güveniyoruz. Üstelikte gelecekte değeri çok yüksek olacak bir yer. Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki aylarda inşaat ihalesi yapılacak. Hemen onun yanında yapılan bir kesim gayet bilinçli yapılmıştır. Yarınlarda o devlet hastanesi yanında bazı tasarruflarda bulunulacak demektir. Buna kim dur diyecek? Hukuk, adalet diyecek. İstediğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz. Bir belediye başkanının kendi bölgesinde bir orman alanı katledilirken çaresi kalması son derece acı bir tablodur" diye konuştu.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Başkan Tarhan, "Ormanları koruyalım' diyoruz ama belediye sınırları içinde gece yarısı belli kişiler buraları kişisel rant amacıyla ormanı yok ediyor ve limon bahçesi yapıyor. Buna herkesin ses çıkarması ve sadece hukuka bırakmaması gerekiyor. Son zamanlarda gördük ki kamuoyu baskısıyla mahkeme kararı alınıyor. Burada bütün herkesi, sivil toplum kuruluşlarını, odaları, tüm dinamikler bana ne demeden sesini çıkarsın. Adalete, hukuka bırakmadan gerekli kamuoyu baskısını oluşturalım, gereken yapılsın. Ormanların birtakım kişilere rant kapısı olmasının önüne geçilsin. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadesini kullandı.

KANUNDA BOŞLUKLAR VAR

Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sinan Can da yaşanan ağaç kıyımına tepki göstererek şunları söyledi:

"Ağaç kıyımını duyduktan sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Kıyımı belgeledik. Mersin'de geçmişten bugüne ağaç katletme durumu devam etmektedir. Buna karşı gösterilecek tavır ormanları kazanmamızı sağlayacaktır. Bu çok ciddi bir problemdir. Ormanları katledip, farklı noktalara getirmek ciddi bir sorundur. Muhtarla konuştuğumuz ormanların kesilip yerine narenciye ağaçları dikildiğini söyledi. Kanunda boşluklar var. Orman Bölge Müdürlüğü ceza verdiği zaman sanki yasal yükümlülükleri ortadan kalktığı noktasında bir bakış açısı var. Bu bakış açısının doğru olmadığını düşünüyoruz. Orman müdürlüğünün, buralarda ağaç kesimine ve alanın başka bir şekilde kullanılmasına izin vermemesi gerekir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Bölgenin drone ile çekilen görüntüleriHavadan kesilen ağaçların görüntüKesilen ağaçların yerdeki görüntüsüMuhtar Veysel Kılıçoğlu ile röpYerdeki ağaçların görüntüAğaçların fotoğraflarını çekenlerBelediye Başkanı Neşet Tarhan ile röpÇevre Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Can ile

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası beyaza büründü. Doğal güzelliğiyle yoğun ziyaretçi çeken yaylada kartpostallık görüntüler oluştu. Denizli'de gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, mevsimin ilk kar yağışını aldı. Vatandaşların uğrak yerlerinden olan Bağbaşı Yaylası, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda yaşanan görsel şölen fotoğraf tutkunları tarafından değerlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Bağbaşı Yaylası'nın görüntüsü-Kar yağışından görüntü-Bungalov evlerden görüntüHaber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Marmaris'te üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, üniversite öğrencileri 'Etkinlik Tasarlama' dersi kapsamında üç ay sürecek olan temiz çevre için sürdürdüğü projenin ilkini sahillerde çöp toplamakla başlattı. Öğretmenlerinde katıldığı 40 öğrenci, iki saatte 4 traktör römorku çöp topladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nda 'Etkinlik Tasarlama' dersi kapsamında 3 ay sürecek olan temiz çevre için etkinlik başlatıldı. Öğretim Görevlisi Ali Yiğit Kocabıçak koordinesinde 40 üniversite öğrencisi, Marmaris'in 17 kilometre kırsalında bulunan Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz Mevkii sahilinde Belediye temizlik işleri personeli ile bir araya geldi. Öğrenciler, eldivenlerini takıp poşetlerini alarak 2 kilometrelik sahil boyunca çöpleri topladı. Temizlik çalışmasında, büyük bölümü fırtına ile karaya vuran 4 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Öğrenciler, atıkları toplarken birlikte öz çekim yaptı. Toplanan cam ve plastik çöpler, çocuk bezleri, sigara izmaritleri ve lavabo aparatları imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Yiğit Kocabıyık, "Okulumuzda etkinlik tasarımı dersi kapsamında 14 hafta süreyle duyarlı insan olmak için çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bundan sonra da üç ay sürecek olan orman ve kıyı çevre temizliği yapacağız. Marmaris halkını bu etkinliklerimizde aramızda görmeyi umuyoruz" dedi. Öğrenciler ise Marmaris'in yeşil ve mavi dokusunun korunması için herkesin el vermesi gerektiğini vurguladı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Öğrencilerin sahilde temizlik yapmasından görüntü-Öğrencilerin öz çekim yapması -Toplanan çöplerle hatıra fotoğrafı çektirilmesinden görüntü-Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Yiğit Kocabıyık ile röp.-Üniversite öğrencileri ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Van'da kitap fuarına 322 bin ziyaretçi

VAN'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarını, 10 günde, 322 bin kitapsever ziyaret etti. Fuara bu yıl 300 yayınevi ve 270 şair ile yazar katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi'nde 13 Aralıkta açılışı yapılan ve 23 Aralık'a kadar halka açık olan kitap fuarını, 10 günde 322 bin kişi ziyaret etti. Van Büyükşehir Belediyesi'nce, fuar alanına giden kitapseverler saat başı kalkan ücretsiz servislerle taşındı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günleri gibi etkinlikler düzenlenirken; fuara 300 yayınevi, 270 yazar ve şair katıldı.

REKOR KATILIM

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Van Kitap Fuarına, bu yıl 322 bin kitapseverin katılarak yeni bir rekora imza atıldığını söyledi. Vali Bilmez,"Hem Van, hem de çevre illerden gelen kitapseverlerin katılımıyla bu yıl oldukça kalabalık ve keyifli bir kitap fuarı gerçekleştirdik. Geçen yıllara göre de ziyaretçi sayımızı artırarak bu yıl 322 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu sayı bizi gerçekten mutlu etti.Yayınevleri yazarlar da yoğunluktan çok memnun ve bize çok olumlu mesajlar verdiler. Ben bu sayının her gecen yıl artacağını ve fuarımızın büyüyeceğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz. Emeği geçen tüm birimlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu birinci kitap fuarını 150 bin, ikincisini ise yaklaşık 250 bin kitapsever ziyaret etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Fuar Kongre merkezi-Fuara gelen vatandaşlar-Fuar merkezini gezen vatandaşlardan genel görüntü-Kitaplara bakan vatandaşlardan detaylar-Vatandaşla röportaj-Öğrencilerle röportaj-Fuar merkezini gezenlerden detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, -

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Pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı - (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

KAYSERİ'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden olan pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya yükseldi. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimi ise 2,5 liraya yaklaştı.

Kayseri'de sırt, antrikot, bonfile, kapak, şekerpare, dilme ve omuz olmak üzere büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 işlemden geçirildikten sonra satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan ve en pahalı olan antrikot pastırmanın kilo fiyatı, 140 liradan 145 liraya çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,16 gram dilimini 2,32 ile 2,5 lira arasında satıyor.

Pastırma satıcısı Osman Nuri Öztürk, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Yaklaşan yılbaşı öncesi Türkiye'nin birçok noktasından sipariş geliyor. Siparişlere zaman zaman yetişmekte zorlanıyoruz. Kastamonu ile Kayseri arasında yaşanan pastırma rekabeti de işlerimizi artırdı. Şimdi pastırmanın en kaliteli bölümü olan antrikottan yapılan pastırmanın bir dilimi 2,32 ile 2,50 lira arasında değişmektedir. Pastırma, Kayseri'nin altınıdır ve çok değerledir" dedi.

Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi şehirlerden olan Kayseri'den, Türkiye'nin her noktasına sipariş üzerine pastırma gönderiliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

Kaynak: DHA