DHA YURT BÜLTENİ - 21

11.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:23

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3)

PROF.DR.CERYAN: BALIKESİR 7.2'LİK DEPREME HAZIR OLMALIBalıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Balıkesir'in 7.2'lik bir depreme hazır olması gerektiğini belirterek, acil olarak 1/5000 ölçeğinde diri fayların haritalanması gerektiğini belirtti.Balıkesir'de dün saat 23.14'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilciliği basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan, Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan yaşanan depremin, Balıkesir'deki deprem tehlikesinin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini söyledi. Ceryan, "Deprem, Bursa'dan, Balıkesir'e ve Manisa'ya kadar uzanan büyük bir fay kuşağının içinde oldu ve Gelende fayına yakın bir yerde oluyor ve doğru tartımlı fay. Balıkesir'i afete karşı dirençli hale getirmek için Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın bir çalışması var. Ama acil olarak 1/5000 ölçeğinde diri faylarını haritalamalıyız ve bu haritaya göre faylarda sakınım zonlarının oluşturulması gerekir. Yine olası bir depremde meydana gelebilecek zemin deformasyonundan gelecek tehlikeleri haritalamalıyız. En önemlisi Balıkesir bütünleşik deprem master planını acilen hazırlanmalıdır. Bunu erteleme lüksümüz yoktur. Biz üniversite ve oda yönetimi olarak bu planın hazırlanması için gerekli desteğe hazırız. Özellikle MTA, AFAD ve 9 Eylül Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre Balıkesir'de bekleyeceğimiz maksimum deprem büyüklüğü 7.2. Biz bu büyüklükteki bir depreme hazırlanmalıyız. Bu depremin olduğu yerde zemin koşulları da önemliö dedi.

BALIKESİR'DE BİLİNMEYEN FAYLAR VARJeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcisi Kemal Yenigün ise Balıkesir'de bilinmeyen diri faylar olduğunu belirterek, "Balıkesir 1'inci derece deprem bölgesi. Balıkesir'in içinden geçen, etrafından dolanan büyük Balıkesir fayı var. Bu fay günümüzden 121 yıl önce yani 1898 yılında 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretti. Balıkesir'de hiçbir bina sağlam kalmadı. Balıkesir bu büyüklükte depremi yaratabilecek bir faya sahip. Ayrıca Balıkesir'de bilinmeyen, haritada olmayan fayların olduğunu bu son deprem de bize gösterdi. Çünkü orada hiçbir diri fay görünmüyor. Balıkesir'de 1/5000'lik çalışmanın yapılması mutlak şartö diye konuştu.

Toplantıya Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcisi Kemal Yenigün, Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan, Jeoloji Mühendisi Fatma Sakarya, Dr. Gökhan Büyükkahraman, Tülay Özden Gürsel ve Feyzullah Gürbüz katıldı.

3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Alıeylül ilçesi olarak açıklarken, derinliği ise 13.1 kilometre olarak bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------------Toplantıdan görüntü.-Prof. Dr. Şener Ceryan ile röp.-Kemal Yenigün ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ========================

Ayaklarını bağladıkları köpekleri ölüme terk eden 3 kişiye gözaltı Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir grup avcı tarafından biri çuval içinde bacakları bağlanmış olarak bulunup, kurtarılan 3 sokak köpeğinin, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde tedavileri sürerken, jandarma şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Turgutlu'da yaşayan Mirza Çevik, geçen 8 Aralık'ta, arkadaşı İsmail Alaçam (31), Şenol Eraslan (30) ve Ali İzmirlioğlu (55) ile komşu ilçe Salihli'nin kırsal Çayköy Mahallesi, Ayvacık mevkisine domuz avına gitti. Arazide domuz ararken, çalılıklar arasından sesler ve kıpırtılar geldiğini fark eden 4 avcı yaklaştıklarında, biri çuval içinde, diğer ikisi de bacakları bağlanmış olarak 3 sokak köpeğinin ölüme terkedilmiş olarak buldu. Yerdeki lastik izlerinden römorklu bir traktör yardımıyla getirilip, araziye atıldığı sanılan köpekleri, bacaklarındaki ipleri bıçakla keserek kurtaran avcılar, su ve yiyecek verdi. Bacakları uzun süre iple sıkı şekilde bağlı olduğu için kangren olmak üzereyken bulunan köpeklerin yürümekte güçlük çektikleri görüldü. Doyurulunca kendilerine gelen köpekler doğal ortamına bırakıldı. Konunun basında yer almasının ardından jandarma harekete geçti. Turgutlulu avcılardan Ali İzmirlioğlu ile irtibata geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi Veterineri Birol Avcı'yı da yanlarına alarak köpeklerin bulunduğu kırsal Çayköy Mahallesi'ne gitti. Arazide yapılan aramada 3 köpek de bulundu. Veteriner Avcı tarafından olay yerinde, gerekli ilk müdahaleleri yapılan 3 köpek, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'ne getirildi. Burada tedavilerine devam edilen köpekler son durumu hakkında bilgi veren Veteriner Birol Avcı, "Köpekleri bulduğumuzda, durumları çok kötüydü. Ön ve arka bacaklarında kesikler vardı. Onların dikişleri atılıp, tedavileri yapıldı. Şu an genel durumları iyi olup, tedavileri devam ediliyor" dedi. Öte yandan jandarma, köpekleri ölüme terk ettikleri ileri sürülen şüpheliler N.D., M.F.D. ve Y.E.'yi gözaltına aldı. 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖLÜMDEN KURTARDIKLARI CAN DOSTLARINI ZİYARET ETTİLERTurgutlulu 4 avcı hayatlarını kurtardıkları can dostlarını, tedavi gördükleri Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde ziyaret edip, son durumları hakkında bilgi aldı. Avcılardan Miraz Çevik, "Köpeklerin durumu iyiye gidiyor. Onlara bu kötü muameleyi yapan şüphelilerin jandarma tarafından yakalanması bizleri mutlu etti" dedi.Diğer avcı Ali İzmirlioğlu da şüphelileri yakalayan jandarmalara teşekkür edip, "Gece, gündüz demeden çalışıp, gereken neyse yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu zavallı hayvanları ölüme terk edenler, babamın oğlu olsa da cezasını çekecek. Başka yolu yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Köpeklerin tedavisinden görüntüSalihli Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi'nde Veteriner Hekim Birol Avcı ile röp.Ölümden kurtardıkları köpekleri tedavi gördükleri merkezde ziyeret eden avcılardan Ayi İzmirlioğlu ve Mirza Çevik ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

===========================

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Aksaray 'da minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 1678 Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Yılmaz (40) yönetimindeki 68 AAZ 754 plakalı minibüs, kavşakta Kuddusi Koyuncu (64) yönetimindeki 68 FH 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kuddusi Koyuncu ile beraberinde bulunan Menşure Gümüş (54), Alpaslan Gümüş (23) Bekir Gümüş (71) ve minibüsteki Halime Yanar (68) yaralandı. Minibüs sürücüsü Erhan Yılmaz'ın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Araç içinde sıkışan yaralılardan Bekir Gümüş ve Menşure Gümüş itfaiye tarafından kurtarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada yaralanan Gümüş Ailesi'nin, rahatsızlıklarından dolayı tedavi oldukları hastaneden tahlil sonuçlarını almaya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü ----------------------------Kazada araçta sıkışan Menşure Gümüş'ün araçtan kurtarılması .Yaralıların ambulansa taşınmasıKaza yapan araçların görüntüsü-Olay yerinden genel detaylarHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

============================

Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili yeni platform oluşturuyoruz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili, "TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Maliye Bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Üniversitesi Düşünsel Hukuk Topluluğu'nun daveti üzerine geldiği kentte, Kırıkkale Baro Başkanı Talat Apaydın'ı ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, kadına yönelik şiddeti suçlayarak yapmak yerine, ilgili herkesin el ele vererek çözmesi gereken bir sorun olarak gördüklerini bildirdi. Bu konuda topyekün siyasi partilerin, hükümetler üssü bir devlet politikası oluşturması gerektiğini kaydeden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Biz her trajedik olay yaşandığında, 'cezaları artıralım' diye çığrılmasını kolaycı buluyoruz. Sonuca etkili ve anlamlı görmüyoruz. Bugün burada özet olarak bir müjde vereyim. Asıl büyük açıklamayı Adalet Bakanımız ile yapacağız. TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Maliye Bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız. Elbette Milli Eğitim Bakanlığımız da çalışma yapmak zorunda ama o ayrı. Bahsettiğimiz şu; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) hukuki koordinasyon yapmak üzere bir avukata ihtiyacımız var. Gerek Emine Bulut olayında, gerek Eskişehir'de yaşanan trajedide devletin etkili makamları arasında ortada bir koordinasyon eksikliği ve kopukluk olduğu açık. Suçlayarak değil, nasıl çözeriz diye konuya bakarak o yaklaşımla eğilerek yürüdüğümüzde çözüm ortada. TBB'ye kayıtlı binlerce avukat meslektaşımızı, örgütlü bir şekilde Aile Bakanlığımızın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine nöbetler halinde göndereceğiz."

'NOBEL İNTİHAR ETTİ'Feyzioğlu, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini 'çok üzücü' bulduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Ben Nobel ödülünü, bileğinin hakkıyla, yüreğinin hakkıyla daha önceden almış olan insanlara üzüldüm. Nobel Barış Ödülü daha siyasi bir ödül belki edebiyat ödülünde de siyaset yapıldığı çeşitli çevrelerin müdahale ettiği bilinmekte, ama bu kadarı da olmamıştı. Nobel, yani İsveç akademisi bu Nobel ödülü ile kurumsal intihar etti. Dilerim suni teneffüs ile hayata döndürülür ve bir daha bu hatayı yapmaz, çok yazık."

'TÜRKİYE DIŞ POLİTAKADA DOĞDU BİR İSTİKAMETTE'Türkiye'nin dış politikada doğru bir istikamete girdiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Uluslararası hukukta herkesin çok iyi bildiği üzere, haklı olmak yetmez. Hakkınızı savunacak askeri gücünüzün de olması gerekir. Ancak askeri güç de yetmez. Ekonomik gücünüzün de olması gerekir. Çünkü çağımızın asimetrik savaşları sadece ordular arasında yapılmıyor ya da silahlandırılan terör örgütleriyle devletlerarasında da yapılmıyor. Bu terör örgütlerini destekleyen emperyal güçlerin ekonomik saldırıları da en az sahadaki silahlı saldırılar kadar önemli. Türkiye'nin muhakkak surette ekonomisini toparlaması ve saldırılara karşı dayanıklı hale getirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ziyaretten görüntü-Feyzioğlu'nun açıklaması-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -===========================

FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. (33) ile aynı yaştaki eşi Z.A. gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirenen ve bir süre önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. ile eşi Z.A. hakkında yakalama kararı verildi. Karar doğrultusunda çiftin izini süren polis, ikilinin Aksaray'da yaşadığını belirledi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün düzenlediği operasyonla çifti, evlerinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Görüntü Dökümü --------------------Şahısların hastane getirlemesi-Saglık kontrolünden geçirilen 2 kişinin minibüsü bindirilmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

=======================

Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira

Kayseri'de dün akşam yatak fabrikasında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. 2 hangarda bulunan üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların küle döndüğü yangındaki maddi zararın 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Yangın, dün saat 21.00'da Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan Taner Yolcu'ya ait yatak fabrikasında çıktı. Yurt içi ve yurt dışına üretim yapan fabrikanın girişinde bulunan trafonun patlaması sonucu çıkan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, 10 itfaiye aracı ile alevlere müdahale etti. Çalışan olmadığı sırada çıkan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İki hangarda bulunan yatak üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların tamamen kül olduğu yangındaki maddi hasarın 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Gece yanan fabrikadan ertesi gün genel ve detay görüntü ( cep telefonu görüntüsü)

Haber: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA