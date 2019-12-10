DHA YURT BÜLTENİ-21

10.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:07

Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (6)

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ MAHALLEDE 36 BİNANIN RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİKonya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü uzmanları, Akçeşme Mahallesi'nde binaları inceledi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, yapılan çalışma sonucu 36 binanın riskli olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Gürgen, şöyle konuştu: "Burası yaklaşık 100 dönümlük bir alan içerisindeyiz, 347 bina var. Bu 347 binadan, bu olaylar olmadan önce Karatay Belediyesi 12 binanın tespitini yapıp, 10 tanesi yıkmış. 2 tanesi de daha sonra binalarını sağlamlaştırıp, güçlendirmişler. Sabahtan itibaren yapılan çalışmalarda 12 tane daha yıkılması gereken binanın tespitini yaptık. Bu alan içinde 24 tescilli bina var. Dolayısıyla bu tescilli binaların güçlendirilmesi için arkadaşlarımıza gereken talimatı verdik. Sayın Bakanımızda bize talimatlarını verdiler. 36 binanın bugün itibariyle risk yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada 36 bina riskli olarak belirlenmiş durumda. 12 tanesi koruma amaçlı imar planına uymadığı için yıkılacak. Geriye kalan 24 tanesinin hem güçlendirmesini hem de restorasyonunu biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz."

Vatandaşlardan oturdukları binanın sağlamlığını kontrol etmeleri konusunda çağrıda bulunan Gürgen, "Konya'yı deprem bölgesini olarak hep güvenli yer olarak biliyoruz. Ama biz Konya'da bundan daha kötülerini yaşadık. Bizim Konya'da ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan ricamız; herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Herkes kendi evinin içinde hasar, zarar ziyan var mı, onlara bir daha baksın. Çatlamalar, patlamalar var mı, bir daha gözden geçirsin. Bizim burada deprem olmaz deyip, bunları da çok geri planda bırakmasınlar. Bu konularda gerek belediyelerimiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vatandaşın emrinde zaten. Bu konularda her türlü desteği de veriyoruz" diye konuştu.

Gürgen, bir basın mensubunun binanın yıkılma nedenini sorması üzerine, "Bu bina biliyorsunuz tescilli bina. Tescilli bina için birtakım kriterleri var. Binanın savcılık tarafından birtakım incelemeleri yapıldı, adli işlemleri devam ettiği için benim o konuda bir şey söylemem doğru olmaz; ama sizde buradaki çevrenize baktığınız da illa teknik eleman olmazına gerek yok, buradaki binaların bir takımlarını gördünüz. Bizim gördüğümüz sizde görüyorsunuz. Ne yazık ki, kerpiç binalar zamanla çok yıpranıyor. Acı olayın üzerine çok fazla yorum yapmak istemiyorum; ama gözle görülen de bir şey var. Bina gerçekten yıpranmış. Çevredeki binalarda bunlar gibi" diye konuştu.

Gürgen, çöken binanın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından mahallede tescil edilen 24 binadan biri olduğunu ve yıkılıp, yıkılmayacağı yönündeki kararın kurul tarafından verileceğini kaydetti. Gürgen, yıkılmaması yönünde karar çıkarsa, güçlendirilip restore edileceğini, yıkılması halinde ise aslına uygun yeniden yapılacağını söyledi. Gürgen, mahallede risk tespit edilen 36 binanın mülk sahiplerine 18 ay boyunca bin 80 lira kira yardımı, yapılacağını kiracı olması durumunda da 2 ay kira yardımı yapılacağını, restorasyonu düşünülen binalarında 18 ay içinde restore edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü ------------------- 3 kişinin cenazelerinin defnedilmesi Çöken binanın çevresinde evler Vedad Gürgen'in açıklaması Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))=========================

İYİ Parti'li Kaya'dan Bahçeli'ye görevden alma teşekkürü Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, asker eşleriyle ilgili sözleri nedeniyle tepki toplayan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın görevden alınmasıyla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Başkan Kaya, Pehlivan'ı alkışlayanların da görevlerinden ayrılması gerektiğini söyledi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İncirliova'ya yeni atanan MHP İlçe Başkanı ve yönetiminin tanıtımı için geçen 6 Aralık Cuma günü parti binasına geldi. Burada kendisine İncirliova Belediye Meclisi'nde, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Cumhur İttifakı'nın 13 meclis üyesi arasında önergeye verilen ret kararı nedeniyle çıkan tartışmanın sorulması üzerine Burak Pehlivan, Başkanı Kaya'yı hedef aldı. Pehlivan'ın özellikle asker eşleriyle ilgili söylemlerinin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından, "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır" paylaşımı yapıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak Pehlivan ise özür diledi.

'KENDİSİNİ BİR KEZ DAHA KINIYORUM'

İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ve partilileriyle birlikte belediye kültür merkezinde bugün basın toplantısı düzenledi. Başkan Kaya, asker eşleriyle ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Burak Pehlivan'ı eleştirerek, şöyle dedi:

"Öncelikle vatanımızın güvenliği ve bizlerin huzur içerisinde yaşayabilmesi için canlarını hiçe sayan kahraman askerlerimizin emanetleri olan asker eşleri için Burak Pehlivan'ı sarf ettiği hakaret içerikli çirkin sözleri dolayısıyla bir kez daha kınıyorum. Asker eşleri bizim başımızın tacıdır, onurumuzdur, gururumuzdur. Bu konuda gereğini yaparak Burak Pehlivan'ı görevden alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve Genel Merkez yöneticilerine gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda sadece Burak Pehlivan'ın istifası yetmez. O günkü toplantıda Burak Pehlivan'ın yanında oturan ve o çirkin sözleri alkışlayan MHP İncirliova İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu ve diğer kişiler de gereğini yapmalı, istifa etmelidir. Çünkü bu kişiler Burak Pehlivan'ın sözlerini alkışladıklarına göre onunla aynı düşünceye sahiptirler."

İYİ Parti olarak kutuplaşmadan ve gerginlikten uzak durduklarını belirten İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ise "Asker eşleri ancak eşlerini vatana şehit verdiğinde ağlar. Bu ifadenle bu insanları rencide ettin. Sosyal medyadan asker eşlerinden özür dilemişsin. Ancak sen de biliyorsun ki bazı şeylerin özrü olmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıdan görüntüAytekin Kaya ve Cemal Sarı konuşmaGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

========================

Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, unutulmadı İstanbul Dolmabahçe'deki bombalı terör saldırısında şehit olan emniyet müdürü Vefa Karakurdu (43) için Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ve polis memurları, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadı yakınında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi Müdürü Şehit Vefa Karakurdu'nun mezarını ziyaret etti. Polis memurları, mezar başında Kuran-ı Kerim okuttu, dua etti. Mezara karanfil bırakan polis memurları, duygu dolu anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü-Yunus Polislerinin mezarlığa girişi-Kuran- Kerim okutulması-İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Komiserler ve polis memurlarının mezara karanfil bırakmasıHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

========================

ABD'li sanatçı Della Miles, Şeb-i Arus'da ilahi söyledi

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp, ilahi söyledi. Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun zaman aynı sahneyi paylaşan ABD'li soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Mevlana Vakfı'nın davetlisi olarak, bugün Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katıldı. Konya Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda saat 14.00'te başlayan törende Miles, Uluslararası Mevlana Vakfı Korosu ile birlikte sahne alıp, hoşgörü, barış ve kardeşlik için Türkçe olarak ilahi söyledi. Geçen yıl Müslüman olan ve geçen Eylül ayında Konya'ya gidip, burada ilahi öğrenmek için çalışmalar yapan Miles, Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' isimli ilahileri seslendirdi. Miles, programının ardından yaptığı açıklamada, ilahi okumanın kendisi için farklı bir stil olduğunu belirterek, "Kağıt üzerinde kolay görünse de zordu. Burada olmaktan mutluyum. Burasıda artık benim bir evim oldu" dedi.Mevlana'nın 22'nci göbekten torunu Esin Çelebi de Miles'in anma törenine katılıp, ilahi okuması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Della Miles'in Seb-i Arus Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma töreninde ilahi okuması-Della Miles ile röp.-Mevlana'nın 22. göbekten torunu Esin Çelebi ile röp.-Miles'in provasından görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA