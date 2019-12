DHA YURT BÜLTENİ - 21

04.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:49

Karıştığı suçu anlatıp çiçek dağıttı, yargılanmaktan kurtuldu

Samsun'da, çalıntı telefonu satın aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Orhan Ünlü (20), uzlaştırma kapsamında, 400 vatandaşa 'başına geleni' anlatıp, çiçek vererek yargılanmaktan kurtuldu.Orhan Ünlü, telefonunu satmak için bir telefon dükkanına girdi. Ancak dükkan sahibi telefonunun çalıntı olduğunu fark edip, durumu savcılığa bildirdi. Ünlü hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı. Bu süreçte telefonun gerçek sahibinin H.K. (35) olduğu ortaya çıktı. Kadın da şikayetçi oldu. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı, taraflarla görüşüp, Ünlü'ye faturasız eşya satın alınmaması gerekliliğiyle ilgili bilgi notu bulunan 400 çiçeği vatandaşlara dağıtmasını teklif etti. Orhan Ünlü teklifi kabul ederek, 400 çiçek dağıtmanın yanı sıra başına gelenleri anlatıp, halkı bilinçlendirdi.'ASKERE VİCDANIM RAHAT GİDECEĞİM'Bu tarz olayların herkesin başına gelebileceğini söyleyen Orhan Ünlü, "Bilmeden böyle bir suça karıştım. Yarın da askere gideceğim ve içim huzursuzdu. Böyle bir uzlaşma yoluna giderek vicdanımı rahatlattım. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir. Çiçek verdiğim vatandaşları suç hakkında bilgilendirip benim başıma gelenleri onların da yaşamaması için uyarıyorum" dedi.Uzlaştırmacı Arslan Üner ise, "Taraflar son derece olumlu adımlar attı. Vatandaşların bu suç konusunda bilinçlenmesi için bilgilendirme kartı dağıtılacak ve özür mahiyetinde çiçek takdim edilecektir" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Çiçekler ve bilgi notundan detaylarUzlaştırmacı Arslan Üner röportajıYargılanmaktan kurtulan Orhan Ünlü röportajıOrhan Ünlü'nün vatandaşlara çiçek dağıtmasıDetaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

===============================

Validen çift kol nakilli Yusuf'a ziyaret

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karaloğlu, "Her şey çok iyi, sağlığı yerinde. Yusuf'a bir de söz verdik. Ben ve Ömer hoca Yusuf'un nikah şahidi olacağız" dedi.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve kimliği açıklanmayan 21 yaşındaki erkek hastanın kalp, böbrekleri, kornea, karaciğeri ile uzuvları ailesi tarafından bağışlandı. Ölen gencin kolları, 25 Kasım akşamı, 2015 yılında güneş panelini tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Yusuf Oğuz Şimşek'e nakledildi. Şimşek, 10 saatlik nakil operasyonunun ardından yoğun bakım servisine alındı. Şimşek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek'i, halen tedavisinin devam ettiği AÜ Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Karaloğlu'na AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı eşlik etti.Ziyaret sonrasında açıklama yapan Vali Karaloğlu, Yusuf'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu gördüğünü söyledi. Karaloğlu, evlilik kararı verdiğinde Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte nikah şahitliğini yapacağı sözünü kendisine verdiklerini de söyledi. Karaloğlu, Prof. Dr. Ömer Özkan'a daha önceki görüşmelerinde, 'Hastamız normal servise çıktığında, ziyaret kabul ettiğiniz bir dönemde ben de gelip geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim' dediğini belirterek, şöyle konuştu: "Bugün rektörümüzle birlikte hastamızı ziyaret ettik. Son derece sağlığı yerinde, neşesi yerinde. Uzman değilim ama gördüğüm kadarıyla son derece sağlıklı. Parmaklarının ucuna kadar dolaşımın düzgün olduğu anlaşılıyor baktığınızda. Ben her şeyden önce üniversitemizi, fakültemizi, Prof. Dr. Ömer Özkan Hocamızı ve ekibini kutluyorum. Organ nakli son derece önemli, son yıllarda her geçen gün artıyor. Yılda yaklaşık 5 bin organ nakli gerçekleşiyor. Bunun 1000'e yakınını da Antalya ilimiz yapıyor. Organ naklinin yüzde 20'si Antalya'da yapılıyor. Yurt dışından da çok ciddi takip ediliyor. Sağlık turizminde de Antalya için bir itici güç olarak kullanmak istiyoruz. Organ nakli önemli, ancak organ nakli yapılabilmesi için organa ihtiyaç var. Organ naklinde çok iyiyiz, ancak organ bağışında ne şehir, ne de ülke olarak iyiyiz. Özellikle kadavradan organ bağışında daha fazla bağışçı olmalıyız."Prof. Dr. Ömer Özkan ise her şeyin yolunda olduğunu, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, yarın 10 günü tamamlayacağını belirterek, fizik tedaviye başlandığını ifade etti.

Görüntü Dökümü------------Vali Münir Karaloğlu'nun açıklaması

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA-DHA

===============================

Bisikletçilerden 'yol' eylemi

Antalya'da yüzlerce bisikletli, kent merkezindeki bazı bisiklet yollarının kaldırılmasını protesto için pedal çevirdi. Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri, kent merkezindeki bazı bisiklet yollarının kaldırılmasını protesto etti. Konyaaltı Caddesi Türkan Saylan Meydanı'nda toplanan bisikletliler, buradan çıkış yaparak Teomanpaşa, Milli Egemenlik ve Atatürk caddelerinde kaldırılan bisiklet yollarında pedal çevirdi. Grup, 10 kilometrelik tur boyunca düdük çalıp tempo tuttu. Bisiklet sürücüleri yollarının kaldırıldığı caddelerde araç trafiğini kapatarak ilerledi.Antalya Bisiklet Sevenler Grubu yöneticilerinden Alpaslan Coşkunoğlu, bisiklet yollarının kaldırılmasının ardından o yolu kullanan birçok bisikletlinin hayati tehlikesinin arttığını söyledi. Coşkunoğlu, "Bisiklet yolları zaten yeterli değil. Bu durumda olanı kaldırmak, yerine alternatif güzergahlar belirlememek son derece yanlış. Kaldırılan bisiklet yollarını araç sürücüleri otopark olarak kullanıyor. Düşünüldüğü gibi araç trafik yoğunluğu azalmadı. Acil yeni bisiklet yolları yapılmasını istiyoruz. Turizmin başkentine yakışır şekilde bisiklet yolları istiyoruz" dedi.Grup üyeleri, yeni yollar yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü-------------Bisiklet turuna katılanlardan görüntüler-Protesto turundan görüntüler-Turdan Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

=================================

Su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Keçikuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ramazan Yüksekkaya'ya ait inek merada otlarken kuyuya düştü. Yüksekkaya ve mahalle sakinlerinin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Kuyuya inen ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından ineği iş makinesi yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti. Kurtarılma anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü------------Kuyu başında toplanan kalabalıkİş makinesi ile kuyudan çekilen inekİneğin kurtarılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA

=================================

Yaşları küçük, gönülleri büyük

Afyonkarahisar'da sosyal sorumluluk projesi için öğretmenleri ve ailelerinden destek alan 130 anaokulu öğrencisi hazırladıkları 15 koliden oluşan gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü, 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmenleri, öğrencileriyle velileri anlamlı bir kampanyaya imza attı. 'Malzemesi bizden pişirmesi sizden' sloganıyla yürütülen yardım kampanyasında 15 koli gıda maddesi hazırlandı. 130 öğrenci velisinin de destek olduğu etkinlik kapsamında hazırlanan gıda kolileri ve pilavlar Olucak Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Veliler ve öğretmenler tarafından dağıtılan yardım kolilerini gören ihtiyaç sahibi aileler, minik öğrencileri severek, teşekkür etti. Okul Müdürü Hilal Karaer, öğrencilere küçük yaştan itibaren yardımlaşmayı öğretmek istedikleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Karaer, "Biz bir proje yaptık. 130 çocuğumuzla gıda maddeleri topladık. Topladığımız maddelerle okulumuzda tavuklu pilav yaptık. Ayrıca bu pilav ve gıda maddelerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren yardımlaşmayı öğrenmelerini istedik" dedi.

Görüntü Dökümü------------Öğrencilerin araçtan iniş anlarıKolilerin dağıtım anıOkul Müdürü Hilal Karaer'in açıklamaları

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

=================================

Kaynak: DHA