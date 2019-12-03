DHA YURT BÜLTENİ-21

03.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:42

ULUDAĞ'DA KAYBOLAN 2 DAĞCI İÇİN TERMAL UÇAKLAR, YENİDEN HAVALANDI

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın yakınları da bölgede ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor. Dün gece saatlerinde Tunceli'den havalanarak Uludağ'a gelen ve sabahın ilk ışıklarına kadar havadan arama-kurtarma çalışması yapan termal kameralara sahip 2 'İnsanlı Keşif Uçağı' saat 15.00 itibariyle yeniden havalandı. Vücut ısılarını görebilen Termal uçaklar, bölgeyi tarayarak, Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı aramaya başladı. Uçakların, Uludağ Göller Bölgesi'nde bulunan mağaraların olduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

------------Uçaklardan detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen havan ve roketli saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Havan ve roketleri saldırının ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Canım sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan ikisi durumu ağır olduğu için Kilis'e sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Olay yerinden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,5MB

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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 tutuklama

ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medyadan propagandalarını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2'si, mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Operasyona çıkan ekiplerŞubeden çıkarılan şühelilerAdliyeye çıkarılan şüphelilerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11MB

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Kastamonu'da otomobil ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde, virajda TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve 1 yaşındaki kızı öldü, 2 kişi yaralandı.İlçeye bağlı Göçkün köyünde yaşayan Şahin Küm, ailesi ile birlikte 07 AAD 282 plakalı otomobil ile Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Taşoluk Köyü mevkiinde otomobil, karşı yönden gelen henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı TIR ile virajda çarpıştı. Kazada sürücü Şahin, eşi Nihal (23) ve kızı Şennur (1) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kızı Evranur (3) ve ağabeyi Satılmış Küm (35) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi de polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaza yerinden görüntü-Araçlardan görüntü-Detay

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), -

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Anamur'da Engelliler Günü etkinliği

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ANED) tarafından bir program düzenlendi.

Anamur Öğretmenevinde gerçekleştirilen törende engelli gençlerin el emekleri göz nurları ile ürettikleri ürünler sergilendi, müzik ve skeç gösterileri katılımcıların beğenisine sunuldu. Programda, Anamur cadde ve sokaklarında engelli vatandaşların geçişi için kaldırımlara konulan rampaları engelleyecek şekilde park eden araçlara hassasiyet gösteren motorize şahinlerden trafik polisi Garip Abacıoğlu'na Dernek Başkanı Hikmet Narcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, asıl engelin, engel çıkaranlardan kaynaklandığını ifade etti.

Görüntü Dökümü---------------------------Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıStand görüntüleriDernek Başkanı Hikmet Narcı'nın konuşmasıMilli Eğitim Müdürünün konuşmasıÖğrencilerin şiir okumalarıRitm şovRöpler.Genel ve detaylar

Süre: 5 Dk. Boyut: 250 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Okulun voleybol takımının ihtiyaç listesi talebi karşılandı

MERSİN'in Anamur İlçesi Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu voleybol takımında oynayan 8-F sınıfı öğrencisi Nehir Yeşilçayır'ın takım ihtiyaçları listesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Nehir Yeşilçayır, kendisinin de görev aldığı okulun voleybol takımının ihtiyaçlarını liste haline getirdi. Listeyi Büyükşehir Belediyesi'ne gönderen Yeşilçayır'ın talebi üzerine Başkan Vahap Seçer, talimat verdi. Spor Hizmetleri Şube Müdürü Cemal Özer, 1 voleybol filesi, 8 antrenman, 2 müsabaka topu ve takımın formasını gönderdi. Öğrenciler takım ekipmanlarını teslim aldı. Küçük Nehir, "Öncelikle çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum buradan, isteğimizi yerine getirdiler. Top ve file istemiştim, hepsini getirdiler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Cemal Özer, Nehir Yeşilçayır'ın talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından görevlendirilerek Anamur'a geldiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında yetenekli öğrenciler için Mersin'de yatılı bir eğitim kampı inşa çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Özer, yetenekli öğrencileri tespit edip, eğiteceklerini ve ulusal müsabakalarda temsil etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Özer, Anamur'da başka okullara da bu tür ekipmanlar sağlayacaklarını ve spor alanları yapacaklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü-------------------------Öğrencilerin müdürün makamında görüntüsü-Öğrencilere toplar ve file formalar teslim edilirken-Röportajlar-Vahap Seçer'in konuşması-Okul önünden görüntüler

Süre: 5 Dk. Boyut: 256 MB.

Haber: Mithat ÜNAL-Kamera: ANAMUR,(Mersin),

Kaynak: DHA