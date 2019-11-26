DHA YURT BÜLTENİ -21

26.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:48

Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Adana'da, sokakta yürürken bir erkek tarafından boğazından bıçaklanan Burcu Tokater (32) ağır yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Burcu Tokater, sokakta yürürken yanına yaklaşan bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan Tokater, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan koşarak kaçtı. Tokater'e ilk müdahaleyi çevredekiler, 112'yi aradı. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tokater'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet Büro ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçak şüphelinin kimliğini saptamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

-------------Olay yeri genel ve detaylarAdana Şehir Hastanesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Tankerin midibüs ve minibüse çarpma anı kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde, kavşakta ani manevra yapan sürücünün kullandığı midibüs ile toz çimento taşıyan tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tanker, yol kenarında park halinde duran minibüse çarparak devrildi. Kazada, devrilen tankerin sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 15.25'te, Ünye Fatsa Devlet Sahil Yolu, Yüceler mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu istikametine giden Halil K. idaresindeki 61 K 11929 plakalı toz çimento yüklü tanker, iddiaya göre önünde seyreden ve sola manevra yapan Ayhan A.'nın kullandığı 52 KM 299 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, yol kenarında park halinde olan panelvan tipi minibüse çarparak devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Halil K., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.KAZA ANI KAMERADAKaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tankerin önce midibüse ardından da park halindeki minibüse çarparak devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü--------------Kaza görüntüleri

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),

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Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de öğlen saatlerinde etili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.Edirne'de öğlen saatlerinde etkili olan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Su dolu yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Polis, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, meteoroloji yetkilileri yağışın gün içinde etkili olacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü--------------Yağmurdan genel-Araçların ilerlemesi-Yağmurda yürüyen vatandaş detayı

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

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Hırsızları caydırmak için kamera taktırdı, yine de kurtulamadı

Isparta'da Bayram Cengiz'in evinin önündeki sokağa park ettiği kamyonunun aküsü kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Bayram Cengiz, benzer şekilde hırsızlık olayının mağduru olduğunu ve bunun üzerine kamyonunu gören bir noktaya kamera taktırdığını belirterek, "Masraf ettim, kamera taktırdım. Tabela yaptırdığım halde hala gelip çalıyorlar" dedi.Davraz Mahallesi'nde oturan Bayram Cengiz'in evin önündeki sokağa park ettiği kamyonunun aküsü kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Geçen hafta sonu meydana gelen olayı sabah kamyonunun yanına gittiğinde fark eden Bayram Cengiz, polise başvurdu. Polis hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatırken, daha önce de benzer hırsızlık olaylarının mağduru olan Bayram Cengiz'in kamyonunu gören bir noktaya taktırdığı ve evinden izlediği güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde kamyona yaklaşan 2 şüpheli olduğunu belirleyen polis, kimlik tespiti ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Diğer yandan hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin görüntüleri ise kameraya yansıdı. Kamyona doğru yaklaşan şüphelilerin kameranın görmediği diğer tarafa geçtiği görüntülerde yer aldı.Bayram Cengiz, bugüne kadar kamyonundan 5 defa hırsızlık olayı yaşandığını belirterek, "1,5 yıl önce de depomu boşalttılar. Akülerim çalındı ve 3 kişi yakalandı. 4 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası aldılar ve geçen yıl tekrar olmaya başladı bu olaylar. Yine akülerimi çaldılar. Plakası okunmayan ve panelvan araçla gece gelip aracımın arkasına yanaşıyorlar, aküyü söküp arabalarına atıp gidiyorlar. Şu anda faili meçhul olay olarak geçiyor ve mahkemeye sorduğumda da belirsizliğini koruduğunu söylediler. Gece 01.30 sıralarında 2 kişi aracımın arkasından yaklaşıyor. Görüntüleri emniyete verdik. Bundan önce de keşif yaptıkları gözüküyor. Akülerimizin muhafazası olmasına rağmen muhafazaları parçalayarak yerinden söküp götürdüler. Benim gibi 25 arkadaşın aküleri çalınmış. Davraz Mahrukatçılar Sitesi'nden de bazı kamyonların akülerinin çalındığını öğrendik" dedi.'MASRAF ETTİM, KAMERA TAKTIRDIM'Yetkililerden bu konuda yardım talep eden Bayram Cengiz, maddi kaybının bugüne kadar 15 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Cengiz, "Emniyet yetkililerinin biraz hassas durarak, bu işi artık sonlandırmalarını istiyorum. Bizler parayı çok zor kazanan emekçi insanlarız. Masraf ettim, kamera taktırdım. Tabela yaptırdığım halde de hala gelip çalıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Hırsızlık anından güvenlik kamerası görüntüleriKamyon sahibiyle röportajDetaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Sabunlarla 'Kadına şiddete hayır' yazdılar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediyeye ait atölyede kadınlar, ürettikleri sabunlar ile 'Kadına şiddete hayır' yazdı.Ürgüp Belediyesi Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi bünyesinde, kadınlara istihdam yaratmak amacıyla açılan sabun üretim merkezinde üretilen sabunlar, yöreye gelen turistlere satılıyor. Atölyede çalışan 25 kadın, '25 Mart Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında ürettikleri sabunlar ile 'Kadına şiddete hayır' yazdı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, atölyeyi ziyaret ederek, kadınlara destek oldu. Başkan Aktürk, kadınların çalışarak yaşadığı topluma yön verenlerden olduklarını belirterek, kadınlara uzanacak her şiddet eline yürekten karşı olduklarını belirtti. Aktürk, "Kadınlarımıza istihdam sağladığımız bu güzel atölyemizde, 'kadına şiddete hayır' diyerek kadınlarımızın, eşlerimizin, çocuklarımızın bu toplumda ne denli önemli olduğunun farkındalığını oluşturmak adına, bu haklı sese her zaman destek olduğumuzun bilinmesinde yarar görüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Sabun ile atölyede kadına şiddete hayır yazısı-Kadınlar ve Belediye başkanı yazının önünde hip birlikte kadına şiddete hayır söylemeleri-Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile röportaj-Sabun yapımından genel görüntü-Atölyede çalışan kadınlarla röportaj

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR,

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İzmir'de Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 15 oranında zam yapılmasına karar verdi İZMİR'de, Büyükşehir Belediye Meclisi, suya yüzde 15 oranında zam yapma kararı aldı. AK Parti'li Meclis üyeleri, yeni tarifelere karşı çıkıp, zam yapılmamasını isterken, yeni tarifeler CHP'li üyelerin oylarıyla meclisten geçti. Yeni tarifeler 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı altıncı oturumunda, AK Parti'li meclis üyelerinin yurt dışı temasları nedeniyle eleştirdiği Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Değerli arkadaşlar, kentler marka kent olmak için yarışır. Aslında marka sözcüğü ticari bir ürün için kullanılır. Kentler ticari ürün değildir ama markalaşmak için yarışırlar. Burada bahsedilen şey dünya kenti olmaktır. Dünyanın diğer kentleriyle mücadele edebilmek için marka kent olmalıyız. Bir kent dünya kenti değilse marka da değildir. Tüm dünyanın anladığı budur. İzmir bir dünya kenti olmaya layıktır. Peki, nasıl olacak? Biz ağzımızla kuş tutsak da dünyayla buluşmuyorsak, İzmir'in kabuklarını kırmıyorsak dünya kenti olamazsınız. Kimse size o unvanı vermez. O yüzden uluslararası platformlarda olmanız gerekir" dedi.

'HER GEÇEN GÜN DÜNYA KENTİ OLMAYA YAKLAŞIYOR'Kenti tanıtarak cazibesini arttırmanın önemli olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, "Bu sadece turizmcinin işi değildir, kamu görevlileri bunu yapar. Artık kent diplomasisi diye bir alan oldu. Dünyamızda bu var. Kentlerin aralarında ittifaklar kurduğu birbirleriyle rekabet ettiği başka bir dünyadan bahsediyoruz. İzmir onun için çok daha fazla uluslararası alanda temsil edilecek, yer alacak. Onun için İzmir çok daha fazla misafir davet edecek, dışarıya temsilci gönderecek. Biz de bunun önünü açacağız. İftihar edebilirsiniz, İzmir her geçen gün daha fazla dünya kenti olmaya yaklaşıyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi altıncı oturumu tamamlandıktan sonra, İZSU Genel Kurulu yapıldı.'1 MİLYAR 100 MİLYON GELİR GİDER ARASINDA BÜTÇE AÇIĞI VAR'İZSU Genel Kurulu'nda da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumda söz alarak, su fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış olacağını söyledi. Özuslu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artış normal olduğunu savundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında konuştu. İZSU'nun, İzmir için hayati öneme sahip bir kurum olduğunu belirte Hızal, şunları söyledi: "AK Parti Grubu olarak 5 yıllık stratejik planın geçmesi için olumlu oy kullandık. İzmir'in geliştirilmesi için doğru bir plan yaptınız, eksikleri olmasına karşın olumlu baktık. Başkan, 'marka kent' diyor. Hedefimiz İzmir'i dünya kentleri arasına sokmak. Başkan aday olduğu süreçte bunları dile getirdi, herhalde aynı sorunlar devam ediyordur. Şu da bir gerçek; 8 aylık bir süreçte bu kadar yapısal, ciddi sorunların ortadan kaldırılmasını elbette beklemiyoruz.1 milyar 100 milyon gelir gider arasında bütçe açığı var. Bunun denk hale gelmesini sağlayacak olan finansal girdi borçtur. İlkesel olarak, AK Parti olarak borçlanmaya karşı değiliz. Borçlanma yoluyla elde edilecek gelirin cari harcamalara ve borca harcanmasına karşıyız."

AK PARTİ SU ZAMMINA KARŞI ÇIKTISuya yapılan zammı da eleştiren Özgür Hızal, "31 Mart'ta seçim kazanılıyor, İzmirliye şirin gözükmek adına indirim yapıyorsunuz. Şimdi yüzde 15'lik zam var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Bu bütçelerle bu şekilde devam edilirse bir 85 yıl daha sürecek. Biz sizden gerçekten yüzülebilir körfez projesi istiyoruz. Bu şekilde projelerle değil, doğru hayata geçilebilir verilerle istiyoruz. Aksi halde değil 3 yıl sonra 13 yıl sonra bile yüzülebilir körfez hayalini gerçekleştiremeyeceğiz. Tüm bu gerekçelerle AK Parti olarak bütçe tasarısı ve performans programına olumsuz oy kullanacağız" dedi.

'TAVİZ VERMEDEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK'Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP Yeşim Tekoğlu da, yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt vererek, şunları söyledi: "Özgür Bey bize 'suya zam yapmayın' dedi. Ben de size iktidar partisine mensup olduğunuz için, 'elektriğe ve mal alımlarına zam yapmayın' diyorum. Kiraz dahil her yerde yatırımlarımız programımızda var. İzmir'de içme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir, adil, kaliteli, bilimin ışığında sağlamak misyonumuzdur. İZSU önümüzdeki yılda da hedefinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir. 2020 mali yılı performans programı tüm birimlerimizin koordinasyonu sağlanarak yapılmıştır. Faaliyet raporunun temelidir."AK Parti'li Hüsnü Boztepe de, kayıp kaçak su oranlarını açıkladıktan sonra, "Su kaybımız 92 milyon metreküp. Eğer bunun önüne geçilmezse, Tahtalı Barajı kadar su kaybımız olacak" dedi.

'VAATLERİMİN HEPSİNİN ARKASINDAYIM'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birleşimin sonunda eleştirilere toplu şekilde yanıt verdi. Toplantıda birçok önemli fikrin paylaşıldığını ve bunları dikkate alacaklarını ifade eden Soyer, AK Parti'li meclis üyelerinin eleştirilerini anımsatarak, tüm vaatlerinin arkasında olduğunu belirtti. Soyer, İzmir'in su arıtma konusunda Türkiye'de birinci kent olduğunu da belirterek, "Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Biz böyle olduğunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Şirket değiliz. Yurt dışı gezilerime gelince. Ben seçimden sonra ilk olarak Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'ne gittim. Oralara gitmek için seyyar makam yaptık. Bütün dünyaya anlatıyoruz herkes de hayranlıkla dinliyor. Çok daha fazla köy, mahalle geziyoruz. Oraya da gideceğiz yurt dışına da gideceğiz" dedi.

YENİ SU TARİFELERİ ŞU ŞEKİLDE

AK Parti Grubu'nun, program ve taslak için olumsuz yönde oy kullandığı oturumda, suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

Kaynak: DHA