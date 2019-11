DHA YURT BÜLTENİ - 21

25.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22

Temizlediği tabancası ateş alınca omzundan vuruldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde A.I. (54), temizlediği tabancası kazara ateş alınca omzundan vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. A.I.'nın yalnız oturduğu daireden silah sesi duyan komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, A.I.'yı omzundan tabancayla vurulmuş buldu. Yaralı A.I., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. A.I.'nın, tabancasını temizlerken, kazara kendisini vurduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nesli tükenen vaşağı kimin öldürdüğü araştırılıyor Rize'de nesli tükenme tehdidi altında bulunan vaşağı silahla vurup ayağından iple çite bağlayan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce oluşturulan 20 kişilik özel ekiple devam edilen çalışmalarda şüphelilere ilişkin henüz herhangi bir ize rastlanamadı.Olay, Çamlıhemşin ilçesi Mollaveyis Köyü'nde geçen perşembe günü meydana geldi. Yol kenarında ayağından iple çite bağlı halde ölü vaşak görenler durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Ekipler, vaşak ölüsünü incelemek üzere veterinere götürdü. Vaşağın vücudunda kurşun izine rastlanırken, vaşağın kim ya da kimler tarafından öldürülerek çite asıldığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Güvenlik kameraları arızalı olan köyde, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden oluşan 20 kişilik özel ekip, tek tek köylülerle görüşerek şüphelilerin izini sürüyor. Köy halkı da ekiplerle birlikte çalışmalara eşlik ediyor. Bölgede kapı kapı dolaşan ekipler, 30'a yakın köy sakinini dinleyip, şüphelilere ait ize bulmaya çalışıyor. Özel ekibin çalışmalarından herhangi bir ize rastlanılamadığı, araştırma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Köylüler, avlanmalarını istemedikleri kaçak avcıların kendilerine gözdağı vermek için öldürdükleri vaşağı köylerine astıklarını öne sürmüştü.DENETİMLER ARTIRILDIÖte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılığa ilişkin kontrol ve denetimlerini artırdı. Rize Şube Müdürlüğü ekipleri, '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu'nca tespit edilen usul ve esaslarına göre; koruma altına alınarak belli sürelerde avlanması yasak olan yaban hayvanları, avlanmasına izin verilen yaban hayvanları ve yasak avlanma usulleri çerçevesinde kontrol ve denetimlerde bulundu.

Cadde ortasındaki kavga kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızın, cadde ortasında erkekle kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgayı araya giren çevredekiler ayırdı. Antalya Caddesi'nde, saat 14.00 sıralarında, 2 genç kız ve yanlarındaki erkek, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kızlar, erkeğe saldırırken, caddede bulunanlar ve esnaf da ayırmak için araya girdi. Taraflar, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde 2 genç kızın, 'Polis çağırın' diye bağırırken, erkeğe saldırdığı ve 'Yürüsene' dediği anlar yer alıyor. Sarı montlu ve beyaz tişörtlü 2 kişinin, kavgayı sonlandırmaya çalıştığı, çevredekilerin sakinleştirdiği tarafların olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Antalya'da et ürünleri üretim merkezleri denetlendi

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin denetimi yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde 81 ilde gerçekleşen ve 'Denetim Seferberliği' sloganıyla başlatılan denetleme sürecinin ilk gününde, AOSB'deki 2 kırmızı et ve et ürünleri üretim tesisi denetlendi. Denetimlere, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve 5 kişilik ekip katıldı.Denetim sonrasında açıklama yapan Mustafa Özen, gıda denetimlerinin yıl boyu devam ettiğini söyledi. 2018 yılında Antalya ve ilçelerinde yaklaşık 28 bin 500 işletmeye 42 bin denetim gerçekleştirildiğini anlatan Özen, 2019'un 9 ayında 29 bin işletmeye 32 bin denetim yapıldığını söyledi. Özen, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Antalya'da gıda denetimlerini sahada arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Hedefimiz vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasıdır. 2018 yılında 42 bin denetim yaptık. 2019'un sonunda ise 45 bin denetim gerçekleştirmek istiyoruz. Bu hafta her gün farklı ürün grubuyla denetim gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan, özellikle alışveriş sonrasında sorunlu bir tabloyla karşılaştığında 'Alo 174' nolu numaraya bilgi vermesini istiyoruz. Bu ihbarlar, bizim denetimlerde daha yetkin olmamıza katkı sağlayacaktır. Antalya'da vatandaşlarımız her ürünü endişe duymadan tüketebilir. Tüm ürünlerin denetimlerini yıl boyunca sürdürüyoruz" dedi.

Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen köyündeki TEM Gişeler Mevkii'nde durdurdukları araçta bulunan şüphelinin yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığını ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olduğunu belirledi. Gözaltına alınan B.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

