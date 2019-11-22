DHA YURT BÜLTENİ-21

22.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (3)

'İZMİR'E 70 KATRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasının balkonundan yaptığı konuşmada, partisinin 17 yılda İzmir'e yaptığı yatırımları da anlattı. Erdoğan, partisinin görüş ayrılıklarına, kılık kıyafet farklılıklarına saygı gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz sizleri Yaradan'dan ötürü sevmeye devam edeceğiz. Başı açıkmış, kapalıymış. Bu bizim memlekettenmiş asla böyle bir ayrım yok, olmayacak. Eğer böyle bir ayrım yapacak olursak Allah'a bunun hesabını veremeyiz. Görev alsın, almasın davaya gönül vermiş herkesten aşkla, heyecanla çalışmasını bekliyorum. Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Biz bu mücadeleye kendimiz veya şahsi menfaatlerimiz için değil 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyerek, çıktık. 17 yılda İzmir'e yaptığımız yatırımlar, AK Parti'nin millete ve memlekete bakış açısının somut örneğidir. İzmir'e 70 katrilyon lira yatırım yaptık. CHP'nin buralarda yatırım izi var mı? Yapmaz, yapamaz. Çünkü onlarda böyle çalışalım, eser üretelim böyle bir dert yok. 3 yeni devlet üniversitesi, 6 bin 665 kapasiteli yurt açtık. Birkaç yıl içinde İzmir'in Urla, Tire, Bergama ilçelerinde 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 adet yurt daha açıyoruz. İzmir'in dört bin yanını spor tesisi ile donattık. Göztepe ve Alsancak statlarının inşasında sona yaklaşıyoruz. Menderes millet bahçesinin, Çiğli millet bahçesinin proje çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 5,5 katrilyon sosyal yardım yaptık. 35 hastaneden oluşan toplam 109 sağlık tesisini tamamlayıp, hizmete sunduk. 2 bin 60 yatak kapasiteli olan Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte ikinci şehir hastanesi olan Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin proje çalışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı millete yapılan her hizmette olduğu gibi şehir hastanelerinden de rahatsız. Milletimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasını CHP ve ortakları içlerine sindiremiyorlar. İstiyorlar ki millet kendi dönemlerindeki gibi kuyruklara muhtaç olsun. İstiyorlar ki en basit tetkikler için bile insanlar günlerce beklesin, ilaçlarını alamasın. Sizler ve bizler için bunları lüks görüyorlar. İnsanların şehir hastanelerinin konforu ve rahatlığıyla tanışmalarını istemiyorlar. Onlara rağmen bunları hizmete alacağız. CHP ve tayfası istemeseler de, insanlarımızı sağlık hizmetleri ile buluşturacağız. Hastaneye adım attığınız zaman 'Allah bu devletten razı olsun' diyeceksiniz."

İZMİR'İ SUYA BİZ KAVUŞTURDUK

Kiraz, Dikili, Menemen, Aliağa, Seferihisar ilçelerinde 700 yataklı devlet hastanelerinin açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de kentsel dönüşümle 18 bin 903 adet konut projesini hayata geçirdiklerini, 17 yılda İzmir'e toplam 25 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptıklarını anlattı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi İstanbul- İzmir Otoyolu bitti mi? 8- 9 saat süren yolculuğu 3,5 saate indirdik mi? Arabanıza oturdunuz direksiyonun başına geçtiniz 3,5 saatte özgüvenle buradan İstanbul'a gidiyor musunuz? Rabbim bizlere bu günleri de gösterdi. O ne çileydi 8-9 saat yolculuk? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu otoyola bile bunlar çamur atmaya kötülemeye kalktılar. Sabuncubeli Tüneli, Konak Tüneli'ni hizmete sunduk. Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 91 kilometresini tamamladık, 5 kilometrelik Koyundere Kavşağı- Menemen Manisa yol ayrımını aralık ayı sonunda tamamlıyoruz. İzmir'de toplam maliyeti 2 milyar lirayı aşan 20 projenin yapımı devam ediyor. Yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştırdık. Bu kapsamda 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki hatlarımızı yeniledik. Yapımı yılan hikayesine dönen 136 kilometrelik İZBAN'ı belediyeden devraldık, tamamladık. Kemalpa OSB Demiryolu Bağlantı Hattı'nı yaptık. İzmir- Ankara Yüksek Tren Hattı'nın yapımı sürüyor. Halkapınar- Otogar arasında 2,3 milyar maliyetle yeni metro hattını yapacağız, ihaleye çıkacağız. İzmir Körfez Geçişi'nin imar planı çalışmaları devam ediyor. Selçuk- Ortaklar arasında yeni bir demiryolu hattını programa aldık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik. 28 baraj, 8 gölet inşa ettik, 14 gölet daha yapıyoruz. İzmir susuz muydu? Gördes'i kim yaptı? İzmir'i suya biz kavuşturduk. 547 bin dekar araziyi suladık. Şehrimizde iki adet endüstri bölgesi var. Sanayiye ara elaman yetiştirmek için organize sanayi bölgelerine teknik liseler kuracağız. Bu okulların makine ve teçhizatları OSB'lerin ihtiyaç duyduğu şekilde kuruluyor. Okuldan mezun olan doğrudan iş başı yapabiliyor. Bu tür okullar İzmir'de faaliyet gösteriyor. Bay Kemal'e İzmir'e yolu düştüğü bir gün okulları ziyaret etmesini ve lafı değil icraatı görmesini tavsiye ediyorum. 25 ilçede 779 abone doğalgaz konforu yaşıyor. Bunlar 17 yılda İzmir'e kazandırdığımız eserlerin özetenin özetidir. Sizler İzmirliler olarak bu hizmetlerin tamamını görüyorsunuz. Biz bundan sonra da sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve duasıyla İzmir'i 2023 hedeflerine 2071 vizyonuna kavuşturacağız. Sizlerden davamıza sıkı sahip çıkmanızı, kışkırtmalara gelmemenizi istirham ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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CHP 'Cumhuriyet Halk Fırkası' zihniyetini ortaya koydu (2)'ERKEN SEÇİM TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE DEĞİLDİR'

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin bazı siyasi parti temsilcilerinin 'erken seçim' çağrısını hatırlattığı Kurtulmuş, 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapmasının mümkün olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Şimdi bir kere erken seçim, öncelikle siyasi şartların olgunlaşması durumunda ortaya çıkan bir meseledir. Türkiye'de de geçmiş dönemlerde erken seçim oldu. Şunu çok açık ifade ederim; Türkiye, seçimden daha yeni çıktı. Türkiye geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 5 tane önemli seçim gerçekleştirdi. Genel seçimler, yerel seçimler, Anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dolayısı ile Türkiye zaten seçimler dönemini geride bıraktı ve bu seçimlerden sonra ne söyledik, bundan sonra 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapması mümkün değildir. 2024'e kadar da yerel seçimler gündeme gelmeyecektir. Hele ki yeni bir sistemde erken seçim kararının alınabilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de parlamento seçiminin yenilenmesi lazım. Yani herhangi bir grup parlamento seçimini yenilemek istiyorsa, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi erken seçime götürecekse bu parlamentonun da yenilenmesi anlamındadır. Dolayısı ile erken seçim kararının alınabilmesi eskiye göre siyaseten daha zordur. Hatta Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi hemen hemen imkansızdırö diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN SEÇİM TARTIŞMALARI İLE KAYBEDECEK BİR VAKTİ YOKTUR'Uluslararası alanda ortaya çıkan üstün performans nedeniyle muhalefetin rahatsızlık duyduğunu ve erken seçim istediğini kaydeden Kurtulmuş, "DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz'den Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege'de yeniden Türkiye'ye karşı bir takım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir. 2023'te genel seçimi, 2024'te de Allah nasip ederse yerel seçimi yaparak, Türkiye yoluna devam edecektir. Erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin bu duruşuna ve uluslar arası alandaki meydan okumalara karşı Türkiye'nin dirayetli duruşuna zarar verir, Türkiye'de lüzumsuz yere yeni bir tartışmanın kapısını açar, vakit kaybettirir. Bunun doğru olmadığını, siyaseten de doğru olmadığını ve Türkiye'nin gerçekten bugünkü milli hassasiyetleri ve menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isteriz. Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023-2024'te Türkiye birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel seçim olmak üzere inşallah o tarihlerde gidecektirö dedi.'HODRİ MEYDAN'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme dönülmesi ile ilgili eleştirilere de cevap veren Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Muhalefetteki dostlarımıza da arkadaşlarımıza da rakiplerimize de şunu tavsiye ederiz; Türkiye'de bir referandum yapılmamış ve Türkiye'de halk referandumla anayasayı değiştirme kararı alıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiş gibi konuşulamaz. Türkiye'de hangi sistemin ne şekilde oluşturulacağının yolu bellidir. Bu da anayasal değişiklik gerektirir. Yani eğer parlamentoda bunların dışardan konuşmak yerine, eğer parlamentoda bir anayasal değişiklik sürecini yapabilecek güç ve imkan görüyorlarsa buyursunlar hodri meydan, parlamentodan anayasa değişikliğini geçirsinler. Eğer sayımız o kadar yok, referandumda halk verir diyorlarsa, yine parlamentoda belli bir sayıyı bulmak lazım. Yani anayasa tartışması her zaman yapılabilir. Bizde siyasi hayatımız boyunca çok kere anayasanın değiştirilmesi ilgili görüşlerimiz oldu ama parlamenter sisteme nasıl geçileceği, yolu bellidir. Falanca parti istiyor diye parlamenter sisteme geçilmez. Millet isterse, anayasa değişikliği yaparsa, uygun görürse, parlamentoda gerekli oy bulunursa bunun yolu açılır.ö

Görüntü Dökümü--------------Numan Kurtulmuş'un valiliğe geliş görüntüsü-Valilik ziyaretinden detay görüntü-Numan Kurtulmuş'un konuşması

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Bakan Kurum: Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirledik ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'le ilgili 4 maddelik eylem planı belirlediklerini açıkladı.

Sinop'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğal güzelliği ile bilinen Dipsiz Göl'de istemedikleri bir süreç yaşandığını belirten Bakan Kurum, "Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirledik. Bakanlığımız bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüz ile o gölü yerinde takip ediyorlar. Gölümüzü eski haline getirecek ve gölümüz kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini de buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) yönetmenliğinde de değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik. Yeni düzenleme ile birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak ve bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız" dedi.

4 MADDELİK EYLEM PLANINDA NE VAR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı 4 maddelik 'Dipsiz Göl Eylem Planı' alanın hassas korunması ile uzmanların gölün oluşumunu tamamlayıncaya kadar takibine içeren süreçlerden oluşuyor. Eylem Planı 1'inci maddesi gölün 'doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını kapsıyor. Bununla ilgili Trabzon Doğal Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı'nda çalışma yürütülecek. Planın 2'nci maddesi ise gölle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini kapsıyor. ÇED süreci ile gölün gelecekte çevresel faktörlerden korunma esasları belirlenecek. Eylem Planının 3'üncü maddesi ise Bilimsel Kurul İzlemesi başlığı altında bölgedeki üniversitelerden çeşitli branşlarda akademisyenlerin gölle ilgili izleme, takip ve raporlar hazırlamasını kapsıyor. Eylem Planının son maddesi ise göl alanına suyun intikali ve takibi başlığı altında göle verilmeye başlanan suyun takibinin yapılması amaçlanıyor. Planla birlikte gölün eski haline kavuşması hedefleniyor.

BAKAN KURUM: KADIRALAK YAYLASI HİÇBİR ZAMAN İMARA AÇILMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop'taki incelemeleri sırasında Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesinin iptali istemiyle açılan dava süreci ve yaylanın imara açılacağı yönündeki tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bütün doğal güzelliklerini koruma üzerine bir hedef koyduklarını anlatan Bakan Kurum, "Hatta yüzde 9 olan korunan alanlarımızın miktarını 2023 yılına kadar yüzde 17'ye çıkaracak bu noktada yapılabilecek millet bahçeleri, doğal sit allananlarının sayısını arttırılması, özel çevre koruma alanlarının sayısının da artırılması gibi birçok adımı da kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz. Kadıralak Yaylasında, Trabzon'umuzun Tonya ilçesinde bulunan bu yaylamızda da bakışımız amacımız bunun dışında değildir. Bu çerçevede 3'üncü dereceden doğal sit alanında bulunan bu yaylamız eski sit alanı 2 milyon metrekare iken almış olduğumuz karar ile sit alanı miktarını 4 kat artırarak yaklaşık 7.6 milyon metrekareye çıkardık. Yaylamız hiçbir zaman altını çizerek söylüyorum ki imara açılmayacaktır. Koruma alanını 4 kat arttırarak daha da büyüttük. Burada yapılacak her türlü adımda bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayı ile yapılacaktır. Kadıralak Yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır" dedi.

KADIRALAK YAYLASI'NIN STATÜSÜ

Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan, ince ve uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği, Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın '3'üncü derece doğal sit alanı' olan statüsünün 'sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım' alanı olarak değiştirilmesi, yargıya taşındı. Yeni statünün, yaylanın doğal yapısını bozacağını öne süren bölge halkı ve çevreciler, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Mayıs 2017 tarihli ve 785 sayılı kararının iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davayı 27 Mart 2018'de reddeden yerel mahkemenin kararı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdare Dava Dairesi tarafından bozuldu. İstinaf Mahkemesi'nce çevre, ziraat ve orman mühendisleri ile peyzaj mimarı, zoolog, biyolog ve botanik uzmanlarından oluşan heyetle bilirkişi keşfi yaptı. Yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesi kararının Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve Türkiye'nin tazminat ödemekle karşı karşıya kalacağını savunan hukukçular ile yöre halkı da, karardan vazgeçilmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Kurum'un açıklamalarıDetaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/ SİNOP

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AK Parti'li Zengin: O ifade ile ilgili dava açabilirim

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li Engin Özkoç'un kendisine hitaben söylediği, 'ulan' ifadesi için, "Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu yazılı olanları okuduktan sonra gördüm" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Kadın ve Demokrasi Derneği Tokat Şubesi tarafından düzenlenen 'Ailede Huzur ve Kadın' konulu panele katılmak üzere memleketi Tokat'ta geldi. Konferans öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sarf ettiği, "Bu kadına haddini bildirin" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Çok gergin bir hafta geçirdiklerini ifade eden Zengin, "Genel kuruluda, bütün Türkiye kamuoyu şahit oldu. Bundan tam 20 yıl önce yaşanan bir olayın tekrarını biz genel kurulda yaşadık. Onların grup başkan vekili bir özür diledi ama o özrün dilenmesi biraz zaruriyete binaendi. Çünkü özür dilemeseydi ceza alacaktı. ve genel kurul devam edemeyecekti. O genel kurulun akışı için gerekiyordu. Fakat tüm bunlara rağmen ben orada bir konuşma yaptım ve devamında da bizim konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim söylediğimizin pek çok teyidi oldu. CHP zihniyeti dediğimiz o yaklaşımın, o duruşun, refleks olarak tezahürünü genel kurulda yaşamış olduk" dedi.'YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİRİM'Zengin, yazılı metni okuduklarında farklı ifadeler de bulunduğunu fark ettiklerini belirterek, "En azından bu cümlenin bizdeki karşılığını nasıl bir tahribat yarattığını öğrenemediler diye düşünüyorum. Genel başkanları başörtülülerle alakalı olumlu cümle söylerken bir taraftan bakıyorsunuz, kendi genel başkanlarını çok iyi dinlemeleri lazım en azından. Bizi anlama zorluğu çekiyorlar, onu fark ediyorum. Bir de başında 'ulan' varmış. Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu, yazılı olanları okuduktan sonra gördüm. O ifade ile ilgili yasal yollara başvurabilirim. Bizim genel kurulda beklediğimiz, her zaman kendimizi ifade ederken belli bir edep içerisinde, muhatabımızın şahsına değil, fikirlerine cevap vermek anlamlı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Programdan görüntü-Zengin'in açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Suriyeli siviller, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır kapısına akın etti. Suriyeliler, Ceylanpınar'ın karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'e geçti. Geçişler sırasında bazı Suriyeliler, Türk askerini sarılıp öperken, bazıları da sınırı geçtikten sonra yere kapanıp toprağı öptü.Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden gelen 100 kişilik grup, bugün saat 14.00 sıralarında Resulayn'daki evlerine dönmek üzere Ceylanpınar Sınır Kapısı'na akın etti. Kimlik kontrolünün ardından da Resulayn'e geçti.Ülkesinde öğretmenlik yaparken, PKK/PYD'li teröristlerin kontrolü sırasında Resulayn'den göç etmek zorunda kalan Abdülazim, "Türkiye'de inşaat ve tarım işlerinde çalışıyordum. Evimiz ve beldemiz özgürlüğüne kavuştu, Elhamdülillah çok güzel bir duygu. Resulayn emin ellerde Allah'ın izni ile evlerimize dönüyoruz" dedi.'HER SURİYELİ KARDEŞİM TÜRK BAYRAĞINI ÇOK SEVİYOR'Sınırdan geçerken Türk askerlerini öpen Suriyeliler'den Resulaynlı Mahmut El Alloş ise "Size teşekkür ediyoruz. Biz sizleri seviyoruz, Türkiye devletini seviyoruz, Erdoğan'ı seviyoruz, Türkiye hükümetini seviyoruz, Türk kardeşlerimizi seviyoruz. Elhamdülillah, bizler sizlerleyiz, kanla başla Türkiye devletiyle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyeti bizleri refaha ve huzura kavuşturdu. Elhamdülillah, Türkiye bizleri kurtardı terör belasından. Her Suriyeli kardeşim Türk bayrağını çok seviyor. Hepimiz Türkiye devletiyle birlikteyiz ve ölümüne Türkiye ile beraberiz, kanımızla canımızla beraber. Elhamdülillah PKK/PYD'li teröristlerden kurtulduk çok şükür, çok mutluyuz, bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Allah Erdoğan'a uzun ömürler versin. Allah Türkiye'ye uzun ömürler versin. Allah Türk yetkililerinden razı olsun. Türkiye'deki Arap aşiretlerden Allah razı olsun, ekmeğini bizlerle bölüşenlerden razı olsun. Bizler Türk askerini öptüğümüz zaman, sanki Erdoğan'ı öpüyoruz, o kadar önem gösteriyoruz ve hepinizi çok seviyoruz. Erdoğan, ruhumuzdan ve canımızdan daha kıymetli ve önemlidir bizler için, kendisini çok seviyoruz, ömrümüz kendisine feda olsun" diye konuştu.Sınırın Suriye tarafına geçen bazı Suriyelilerin de yere kapanıp, toprağı öptüğü görüldü.

Görüntü Dökümü-------------Sınır kapısında bekleyen SuriyelilerAbdülazim ile Rop.Sınır kapısından genel detayKimlik kontrolü yapılıp geçişleri yapılan SuriyelilerGenel detay görüntülerSınır kapısında bekleyen SuriyelilerMehmetçikle hatıra fotoğrafı çektiren SuriyelilerKonuşan ve Türk askerini öpen Mahmut El AlloşTürkiye'den gelenleri kapıda karşılama yapanlarDetay görüntüŞükür secdesi yapan Suriyeliler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA

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Otomobil çarpan Suriyeli çocuk, ağır yaralandı

ADIYAMAN'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Ahmed Amar (5) ağır yaralandı. Polis, kazanın ardından otomobiliyle kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Ahmed Amar'a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan küçük çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Amar'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Amar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri küçük çocuğa otomobil ve kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ambulanstan görüntü-Acilden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri

Gediz Nehri'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen bir bölümünde, toplu balık ölümleri görüldü. Yetkililer, nehrin çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri alarak incelemeye gönderdi. Balıkların ölüm nedenleri araştırılacak. Gediz Nehri'nin Turgutlu'dan geçen Çampınar Geçidi mevkisi bölümünde görülen olayda, boyları 10-50 santimetre arasında değişen yayın ve aynalı sazan balıkları telef olarak su yüzeyine çıktı. Şişmiş ve ağızları açık halde kıyıya vuran balıkları gören vatandaşlar durumu jandarma, kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bazı vatandaşlar, ekipler gelene kadar su üstüne çıkan bir miktar balığı çuvallara ve kasalara doldurup evlerine taşıdı.Vatandaşlardan Mahmut Şen, "Her yıl yağışlardan önce Gediz Nehri'nde suyun azalması ve yağmurların aniden bastırması üzerine nehri besleyen derelerden nehre bol miktarda alüvyon ve milli topraklar akmakta. Bu olay da suyun içerisinde havasızlığa sebep olmakta. Balıklar ölmeden bizler de tüketmek için yakalayıp, evlerimize götürüyoruz" dedi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere nehrin 10 kilometrelik bölümündeki çeşitli noktalardan su ve ölü balık numuneleri aldı. Kaymakam Ali Yılmaz ise gerekli incelemelerin yapılacağını kaydetti.

Görüntü Dökümü-------------Gediz Nehrinden genel görüntüVatandaşların yarı baygın halde su üstüne çıkan balıkları yakalamasıToplu balık ölümleri

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu Sevgi Eli, bir süre önce evlenen ancak eşyaları olmayan Murat-Özlem Yıldız çiftinin evini eşyalarla donattı.Merkezefendi'de yaşayan Özlem Palaz (23) ile Murat Yılmaz (25), bir süre önce nikah kıyarak evlendi. Çift, bir ev kiraladı ancak eşyalarını maddi durumları olmadığı için alamadı. Çiftin komşuları, Sevgi Eli'nden yardım istedi. Konudan haberdar edilen Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, çiftin evinin eşyayla döşenmesi talimatını verdi. Sevgi Eli ekipleri, çiftin evine giderek; oturma odası, misafir odası, yatak odası ve mutfağını ev eşyalarıyla döşedi.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız'ın ziyaret ettiği Murat-Özlem Yıldız çifti, kendilerine destek veren Başkan Zolan'a teşekkür etti. Evin son halini görünce heyecan ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. Murat Yıldız, "Komşularımız düğünümüzü yapmamıza yardımcı oldu. Konu Osman Zolan Başkanımıza ulaşmış, sağ olsun. Çamaşır makinesinden oturma grubuna kadar evimizi baştan aşağıya döşedi. Bize düğün sürprizi oldu, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise çifte mutluluk dileyerek, "Kentimizde yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışıyoruz. Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yapmak tabii ki önemli. Ancak bu hizmetlerimizin yanında insanımıza da dokunmamız, gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor. Bizim isteğimiz, şehrimizde yaşayan herkes mutlu olsun. Genç çiftimizin durumunu öğrenmemizin ardından gerekeni yaptık" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Sevgi eli ekiplerinin eşyaları getirmesiEşyaların eve döşenmesi

Murat Yıldız'ın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA