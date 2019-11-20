DHA YURT BÜLTENİ - 21

20.11.2019 19:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:23

Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı

Bursa'da, markete girip, kasadaki 20 bin TL'yi alan maskeli şüpheli kaçtı. Polis ekiplerince, şüphelinin markette kasiyer olarak çalışan K.S.'nin (19) sevgilisi S.E. (18) olduğu tespit edildi. K.S. suçunu itiraf ederken, S.E. ve ona yardım eden arkadaşı Kırıkkale'de yakalandı. 3 kişi, Bursa'da adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Market zincirinin şubesinde çalışanlar, temizlik yaparken içeri giren maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin TL'yi alıp kaçtı. Kasadaki paranın çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. 105 farklı güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin S.E. olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ, KASİYERİN SEVGİLİSİYMİŞPolis, S.E.'nin markette kasiyer olan K.S.'nin sevgilisi olduğunu tespit etti. K.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde hırsızlığı itiraf eden K.S., S.E. ile olayı planladıklarını ve sevgilisinin bir arkadaşı ile Erzurum'a kaçmak üzere yola çıktığını söyledi. Polis ekipleri S.E.'nin, kendisine yardım eden arkadaşı İ.A. (29) ile otobüste olduklarını ve Kırıkkale'ye yaklaştıklarını belirledi. S.E., ve arkadaşı İ.A., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli, Bursa'ya getirildi. S.E., hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi K.S., ve kendilerine yardımcı olan İ.A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü------------Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Semih ŞAHİN/BURSA, -

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Suruç'ta HDP'li Hatice Çevik tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.

Görüntü Dökümü------------Adliye önünde önlem alan polis-Hatice Çevik'in yakınları bahçede beklemesi-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 218MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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Bayramiç'te açığa alınan 2 öğretmen göreve dönecek

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gelen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Kaymakam Sercan Gökdemir'i ziyaret etti. Yıldırım, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle açığa alınan 2 öğretmenin göreve döneceğini söyledi.Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, meydandaki kalabalığa megafondan seslenerek, ilçedeki 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma törenlerinde yaşanan olumsuzlukları hatırlattı, sorumluların bulunmasını istedi. Açığa alınan 2 öğretmenin de görevlerine iade edileceğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu: "İlçede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü anma haftası programı çerçevesinde okullarda düzenlenen Atatürk ve Uygarlık konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması için okullara gönderilen resmi belgede, 'anma' yerine 'bayram' denilmesi tepkilere neden olmuştu. Bu konuda işlem yapılması istenmiş ve tepkiler üzerine gerekli soruşturmanın açılması sağlanmıştır. Tüm uyarılarımıza rağmen, Bayramiç ilçesinde yaşanılan olumsuzluklardan ders çıkarmayan ve gerekli önlemleri almayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi sorumluluk dahilindeki organizasyonun teknik alışkanlıklarını başka kurumlara yükleyerek, yaşanan sürecin üstünü örtüp, işleri siyasi bir çekişmeye vardırmıştır. Malasef 10 Kasım Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 81. yılında ilçemizdeki resmi anma törenlerinde sirenlerin 5 dakika erken çalması ve hatalı olduğu anlaşılınca saat 09.05'te törenin tekrar edilmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Tören yöneticisi Eğitim İş üyesi Duygu Atabey ile Eğitim Bir-Sen üyesi sunucu öğretmen Halil Akgün tören programını icra etmeye ve işlerini gerektiği gibi yapmaya çalışmış, görevlendirlmiş öğretmenlerdir. 10 Kasım törenlerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle soruşturma kapsamında ne yazık ki; 657 DMK'nın 137. ve 138. maddelerine göre soruşturmanın selamati gerekçesiyle öğretmen Duygu Atabey ve Halil Akgün açığa alınarak asıl sorumlular göz ardı edilmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Duygu Atabey ile Halil Akgün öğretmenlerin öğrencilerine kavuşturulmasını talep ediyoruz. Duygu ve Halil öğretmen yalnız değildir."Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir ile yaptıkları görüşmede, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar öğretmenler Duygu Atabey ve Halil Akgün'ün görevlerine iade edileceği müjdesini verdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü----------Akbukut Meydanında basın açıklamasından görüntü.-Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİC(Çanakkale),

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Bakan Kasapoğlu: Hiçbir gücün bizi durdurumayacağını dünyaya gösterdik (2)BAKAN KASAPOĞLU, BİGA GENÇLİK MERKEZİNİ AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Biga Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta ilk olarak konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale'de gençlerle beraber omuz omuza yürümek istiyoruz. Gençlik çalışmalarının sadece bir alanda değil bütün alanlarda olmasını istiyoruz. 4 sene seçim yok. Yani iş zamanı, polemik zamanı değil, kavga zamanı değil, kardeşlik zamanı, üretme zamanı, hizmette yarışma zamanı. Belediye başkanımızla, Kaymakamımızla Biga'mızın tüm sorunlarını masaya yatıracağız ve çözüm için ne varsa büyük mesai harcayacağız" dedi.'SPOR TESİSLERİNİ HEP BİRLİKTE KULLANALIM'Sporun ve sporcunun önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Biga Gençlik Merkezi açılışında Biga ilçesine yüzme havuzu, basketbol sahaları, Gelibolu ilçesine yüzme havuzu ve Bozcaada ilçesine de spor salonu yapılacağının müjdesini verdi.Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla spor yapan bir toplum olmak durumunda olduklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Yarınların şampiyonlarını yetiştirmek için sağlıklı zihnen ve beden sağlıklı bir toplum olmak için buna mecburuz. O yüzden sizlerden özellikle istirhamım gelin bu spor tesislerini hep birlikte kullanalım. Engellerle karşılaşırsanız, birtakım kısıtlamalara maruz kalırsanız lütfen bunları bize bildirin. Bizlerde bu engelleri kaldırmak için sizlerin yanınızdayız. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.KASAPOĞLU, BİGA TSO EKONOMİYE DEĞER KATANLAR ÖDÜL TÖRENİNE KATILDIKonuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu açılışı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi bahçesinde ağaç dikimi yaptı. Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Kasapoğlu açılışın ardından Atatürk Kültür Merkezinde Biga Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül törenine katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Tüketen değil üreten gençler olarak hazırlamak durumundayız. Ben bu vesileyle de siz değerli Ticaret ve Sanayi Odamızın mensuplarına, yöneticilerine gençlerimizin yarına hazırlanmasında gerek kariyerleriyle ilgili konudaki staj olanakları, sistem olanakları ve gerekse onlara tecrübelerinizi de paylaşarak, girişimci olmanın ne kadar önemli olduğunu, başarı hikayelerinizi ve bu yoldaki tecrübelerinizi onlara anlatarak, onlarla yol arkadaşlığı yaparak, önemli bir ilham kaynağı olacağınıza inandığımı ifade etmek istiyorum" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Muharrem Kasapoğlu ve protokol üyelerince, Ekonomiye Değer Katan iş insanlarına ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü----------Bakan Kasapoğlu Gençlik Merkezi açılış töreninden genel ve detay görüntü.-AK Parti Grup Başkanvekli Bülent Turan konuşma görüntüsü.-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama görüntüsü.-Ekonomiye Değer Katanlar Ödül töreni ve Bakan Kasapoğlu ödül takdimi görüntüsü.-Bakan Kasapoğlu açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustaf SUİÇMEZ/BİGA(Çanakkale),

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Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Zeynal Gici yönetimindeki 02 HD 812 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Deniz Gici yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıları ilk müdahalesinin arından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Görüntü Dökümü-------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesi-Ambulanslardan görüntü-Jandarmadan görüntü-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 123 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kaynak: DHA