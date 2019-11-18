DHA YURT BÜLTENİ - 21

18.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:56

Eski eşini yaralayıp, fırıncıyı öldüren zanlı çelik yelekle adliyeye getirildi (2)

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Kütahya'da 6 yıl önce boşandığı eski eşi Meryem Çelik'i (43) tüfekle yaraladıktan sonra, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü fırıncı Fatih Görü'yü (49) başından vurarak öldüren katil zanlısı Süleyman Delibaşı (47) çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olay sırasında Delibaşı'ya yardım ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan Fazlı A. ise yurt dışına çıkış ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA

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Sürücünün 3 otomobile çarptığı anlar, sosyal medyada 'canlı yayında'

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü T.T.'nin, çarpma anında da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Serdivan İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. T.T. yönetimindeki 34 RG 9072 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BJY 441 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yol kenarında park halindeki 2 otomobile de çarptı. Kazada, T.T. ve 2 kişi yaralanırken, park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINDA

Kaza yapan sürücü T.T.'nin alkollü olduğu öne sürüldü. Ayrıca T.T.'nin kaza anında sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde, T.T.'nin, müzik eşliğinde şarkı söylediği ve önündeki otomobile çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza anı görüntüleri

HABER: SAKARYA,

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Kır bahçesinde yangın çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir kır bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bahçedeki ahşap yapıya sıçraması sonucu, kır bahçesinde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu kırsal Kızılcaköy Mahallesi girişindeki bir kır bahçesi meydana geldi. Kır bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının kısa sürede bahçede bulunan ahşap yapıya sıçraması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kır bahçesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yangın anı cep telefonu görüntüsü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde ilerleyen M.M B (45)'yönetimindeki 31 RS 552 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan D (37)'nin kullandığı 27 SP 373 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan D. yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yeriKazaya karışan araçlarAcil önü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

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Kaynak: DHA