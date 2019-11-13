DHA YURT BÜLTENİ - 21

13.11.2019 01:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 01:58

Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü

BURSA Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nda meydana geldi. Jandarma Astsubat Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'ya, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, geç saatlerde ziyaretine geldi. Misafir ziyaretçi olarak nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir K., okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Aydemir K., arasında tartışma çıktı.

10 EL ATEŞ ETTİTartışmanın ardından Aydemir K., belindeki beylik tabancasını çıkartarak Sosin Küçükgüven'e kurşun yağdırdı. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K., okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir K.'yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Aydemir K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin emniyete girişi-Polis ekiplerinden detay-Emniyet genel-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - İsmail Hakkı SEYMEN - Muammer İRTEM/ BURSA,=========================================================

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu MUĞLA'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslaner'in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.Kaza, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Ortaca'nın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Ortaca'dan Kemaliye istikametine seyreden M.H.E. yönetimindeki 48 Z 2597 plakalı kamyonet, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, önce Fethiye Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul'dan dün gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi.Öte yandan kamyonet sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Organların yetkili doktor ve görevlilerce helikopterle taşınması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,===================================

Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada

KASTAMONU'da, akaryakıt istasyonuna giren Ayı paniğe neden oldu. O anlar, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Azdavay ilçesinde meydana geldi. Selahattin Karaburak'a ait akaryakıt istasyonuna, akşam saatlerinde bir ayı geldi. Ayı, kimsenin dışarı da olmadığı esnada istasyon içerisinde rahat bir şekilde gezerken, ısınmak için içeri giren personelin dışarı çıkmasıyla hızla istasyondan uzaklaştı. Korku dolu anlar yaşayan personelde tekrar içeri kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ayının istasyona girme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,===================================

Başkent'in ilk 10 yılı görücüye çıktı KOÇ Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (VEKAM) düzenlenen ve Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yılı anlatan 'Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933' sergisi, törenle ziyarete açıldı.Vehbi Koç Vakfı'nın 50'inci kuruluş yıl dönümü şerefine, VEKAM tarafından 'Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933' sergisi düzenlendi. Ankara CerModern'de ziyaretçilere açılan sergi, Ankara'nın başkent oluşunu takip eden 10 yıla ışık tutuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Ankara'nın gelişiminden, Ankara'da yaşayan edebiyatçılara kadar döneme dair pek çok ayrıntıyı barındıran sergi, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyarete açık kalacak.

'BİR DÖNEMİ GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞTIK'VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Vakfı'nın 50'nci yılı şerefine sergiye önderlik ettiklerini belirterek, "Sergimizi, Prof. Dr. Ali Cengizkan ve eşi Müge Cengizkan hazırladılar. Serginin amacı, 1923 ve 1933 yılları arasında Ankara'da yeni bir kent nasıl kuruldu, Ankara'da yaşamaya gelenler nerede yaşayacaklardı, sokaklar, ev tipleri, o sırada Ankara'da olan edebiyatçılar, yazarlar kimlerdi, yani bir dönemi biz bu sergiyle gündeme getirmeye çalıştık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sergiden görüntüRöportajlarGenel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,=================================

Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişe

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatını sanatseverlerle kapalı gişe buluşturdu.Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda sanatsever izledi. Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yaptı.Soprano Saliha Aktaş, teenor Erdem Erdoğan, bariton Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının korosu eşlik ederken, eserin dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.Yaklaşık bir saat süren temsil sonunda salonu dolduran sanatseverler performansları nedeni ile sanatçıları uzun süre alkışladı. Rejisör ve koreograf Mehmet Balkan, seyircinin tepkisini muhteşem olarak nitelendirerek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi çok güzel işlere imza atıyor. 4 bölümden oluşan Carmina'yı biliyorsunuz, içine bir farkındalık getirerek sahnelemeyi seçtik. Opera, konser versiyonunda değil de, rejili bir Carmina'yı seyirci ile buluşturduk. Benim, bu 4 bölümden oluşan eserde dans, reji, orkestra, koro ve solistlerden oluşan, çocuk korosunun da içinde olduğu büyük bir prodüksiyon oldu. Seyircinin tepkisi bana şöyle bir umut veriyor, bu farkındalığı çok iyi algılıyorlar. Bize geri dönüşleri de alkışları ile çok büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kültür Merkezine girenler-Fuayaden ve salondan görüntü-Temsilden genel ve detay görüntü-Rejisör ve koreograf Mehmet Balkan ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,======================================

Ankara'da kayıp olarak aranıyordu, öldürülmüş halde bulundu ANKARA'da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Bekir Aydoğan (49), boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olay, Kızılöz Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıktı. Boş bir arazide yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü tesbit etti. Yapılan araştırmada ise ölen kişinin ailesi tarafından bir gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Bekir Aydoğan olduğu saptandı. Bekir Aydoğan'ın Çubuk'ta emlak ve inşaat işiyle uğraştığı öğrenildi. Aydoğan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Aydoğan'ın kesin ölüm sonucu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cinayetle ilgili polis soruşturma başlattı.

Haber: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),

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Kaynak: DHA