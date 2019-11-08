DHA YURT BÜLTENİ-21

08.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:17

Kaza şehidinin eşine 'Şehadet belgesi' verildi

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından şehadet belgesini şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a takdim etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçen yıl 10 Nisan'da, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından, şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a şehadet belgesini teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Akbıyık'ın şehit evine gelmesiŞehit eşine şehadet belegesi verilmesiDuanın okunması-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Banyoya koyduğu gizli kamera ile eşi ve onun akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede

BOLU'da, banyoya koyduğu saat görünümlü gizli kamera ile eşi G.İ. (23) ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddia edilen A.K.İ. adliyeye sevk edildi. A.K.İ.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya yerleştirildiğini iddia ettiği dijital saatten şüphelendi. G.İ., daha önce sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye iddiasına göre saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darbedildi. G.İ., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu, ayrıca eşine boşanma davası açtı. G.İ.'nin savcılığa verdiği ifadesinde şu ifadeler yer aldı: "Kocam sözleşmeli erbaştı. 7 ayda İstanbul'daki görev sözleşmesi bitti ve Bolu'ya geri döndük. Bu 2 ay içerisinde kocam farklılaştı. Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

'ZORLA PORNO İZLETTİ'Genç kadın ifadesinde ayrıca, kocasının cep telefonundan kendisine zorla porno filmler izlettirdiğini de söyledi. Genç kadının annesi M.B. ve babası A.B. de damatlarından şikayetçi oldu.

DAHA ÖNCE KENDİSİNİ KOMİSER OLARAK TANITIP, GİZLİ KAMERA ALMAYA ÇALIŞMIŞAyrıca A.K.İ.'nin 2014 yılında Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir elektronik mağazasına gidip, kendisi komiser olarak tanıtarak gizli kamera almaya çalıştığı da ortaya çıktı. Bu olayda da işyeri sahibi durumu polise bildirdiği ve A.K.İ. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu' ndan işlem yapıldığı öğrenildi.

SUÇLAMALARG.İ. ile annesi M.B. ve babası A.B.'nin şikayetlerinin ardından, A.K.İ. hakkında 'cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliği ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'müstehcenlik', 'kötü muamele', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİŞikayetin ardından A.K.İ., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.K.İ.'nin ifadesinde, "Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Ailesi benden 100 bin TL talep etti. Ben de 50 bin TL vermeyi kabul ettim. Ancak onlar bu parayı kabul etmedi. Daha sonra bana böyle bir iftira atıldı. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Saat görünümlü kamera bana ait değildir. Kendisi banyoya koymuştur. Benim de prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır. Suçlamaları reddediyorum." dediği öğrenildi.

A.K.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Adliyeden detaylar-Kameranın ve A.K.İ.'nin fotoğrafı-A.K.İ.'nin saati prize takarken fotoğrafı

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak öldüren baba Refik Er (72), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta meydana geldi. Refik Er, otomobiliyle oğlu Mehmet Er'in evine geldi. Evde baba- oğul arasında iddiaya göre ev miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refik Er, yanında getirdiği tabancayla oğlunun üzerine doğru bir el ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er, kanlar içinde yığıldı. Refik Er ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı.

Aile fertleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan baba Refik Er ise polis tarafından Aksaray- Nevşehir karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı. Suç aleti tabanca ile 20 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Refik Er., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü -------------------Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi Yaralının ambulanstan indirilip acıl servise alınması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bedensel engelli Beyza Temli (19), 2 yıldır özenle bakıp uzattığı saçlarını, 'Bir tutam saç, bir ömür boyu mutluluk' kampanyasına destek vermek için kestirerek, lösemili çocuklara peruk yapılması amacıyla bağışladı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve bedensel engelli olan Beyza Temli, 3 yıl önce kanser şüphesiyle ameliyat oldu. O süreçte lösemili hastaları daha iyi anlama fırsatı bulduğunu söyleyen Temli, Lösemi Haftası dolayısıyla medyada yer alan haberlerden saç bağışı kampanyaları düzenlendiğini öğrendi. Genç kız kampanyada yer alarak saçını kuaförde kestirip, peruk yapılması için bağışladı.

'ONLARI DAHA İYİ ANLADIM'Annesi Dilber ve kardeşinin yardımıyla kuaföre gelerek saçlarını kestiren Beyza Temli, "3 yıl önce kanser şüphesiyle ameliyat edildim. Daha sonra patoloji sonuçlarım temiz çıktı. Bu dönemde kanser tedavisi gören kardeşlerimi daha iyi anladım. Onları sevindirmek istedim. Bu amaçla kestirdiğim saçımı lösemili kardeşlerime peruk olması amacıyla bağışladım. Saçım bağışlanacak düzeyde uzadıkça bundan sonra da bağışlamaya devam edeceğim. İnşallah bağışladığım saç yerini bulmuştur" dedi.Anne Dilber Temli ise çok sevdiği saçlarını bağışlayan kızı Beyza ile gurur duyduğunu söyledi.KUAFÖR BAĞIŞ İÇİN ÜCRETSİZ KESECEKLösemi Haftası kapsamında saç bağışı yapan kişilere kesim ve saç boyasını ücretsiz yapacağını söyleyen kuaför Aslan Karabulut da kendi saçını da bağışladığını belirterek, "Kuaför salonuna gelip saçımı bağışlamak istiyorum diyen hiçbir müşterimden saç kesim ücreti ve boya parası almayacağım. Lösemili kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kuaför salonuSaç kesimiBeyza Temli ile röpAnne Dilber ile röpKuaför Aslan Karabulu ile röpGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Tedavisi yapılan kızıl tilki ve pelikan yaşam alanına bırakıldı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı bulunan pelikan ve kızıl tilki, Doğa ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ndeki tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.Afyonkarahisar'da geçen ekim ayında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan pelikan ve kızıl tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen hayvanlar, tedavi alındı. Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan doğal yaşam alanlarına bırakıldı. AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır yaptığı açıklamada, göç zamanı pelikanlarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı halsizlik olabildiğini, bu nedenle de bazı bireylerin zaman zaman göçe devam edemediğini söyledi. Kendilerine getirilen pelikanın da bezer nedenle göçe devam edemediğini belirten Doç. Dr. Kandır, "Bakım, beslenme ve tedavi neticesinde doğaya dönmeye hazır hale geldi. Bugün de onu yaşam alanına kavuşturduk" dedi.Tilkinin ise köpek saldırısı nedeniyle yaralandığını kaydeden Doç. Dr. Kandır, "Yetkiler tarafından merkezimize ulaştırılan tilkiye öncelikle kuduz aşısı yaptık. Sonrasında yaraları temizlendi. Tedavi süreci geçirdi. Oldukça sağlıklı. Artık yaşam alanında kendi başına hayatta kalabilecek durumda" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Pelikan'ın bölgeye getirilme detayı-Pelikan'ın doğaya salınmasından detaylar-Kızıl Tilki'nin doğaya salınma detayıDoç. Dr. Emine Hesna Kandır'ın gazetecilere yaptığı açıklama

HABER - KAMERA: Satılmış AKKAŞ//AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA