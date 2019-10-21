DHA YURT BÜLTENİ - 21

21.10.2019 23:56

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı

KARS'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Olay, bugün 20.30 sıralarında Kağızman'a bağlı Akçay ve Sesveren köyleri arasında meydana geldi. Askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kağızman Devlet Hastanesi-Hastane önünde önlem alınması-Yaralıların getirilmesi-Ambulanstan indirilmeleri++Kafkas Üniversitesi Hastanesi acil servisine getirilen yaralılar

Haber-Kamera: İlhami TURAN-Bedir ALTUNOK/KAĞIZMAN (Kars), -

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Tartıştığı üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Efecan Demirtaş (25), tartıştığı üvey kardeşi Alper Demirtaş tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Alper Demirtaş (19) polis ekiplerince yapılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Postacılar Mahallesi 7666 Sokak'taki apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Efecan Demirtaş ailesiyle yaşadığı dairede tek başına otururken, üvey kardeşi Alper Demirtaş eve geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüşti. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre Alper Demirtaş yanında getirdiği bıçakla ağabeyini salonda bıçakladı. Olayın ardından Alper Demirtaş evden kaçarken, Efecan Demirtaş'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları yanına gitti. Demirtaş'ı kanlar içinde yerde gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Efecan Demirtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, layla ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri komşuların ifadesine başvurup ardından çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli Alper Demirtaş, polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Efecan Demirtaş'ın üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü haberini alan yakınları, apartmanın önünde sinir krizi geçirdi. Demirtaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mahalleden görüntü-Vatandaşlaran görüntü-Ambulanstan görüntü-Yakınlarından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Bakan Selçuk'tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu

MUĞLA'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Osman Yılmaz (46), görev yaptığı okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılmaz öğretmeni telefonla arayarak tebrik etti.

Muğla'nın Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan beden öğretmeni Osman Yılmaz, Türkiye'de çok konuşulacak örnek bir davranışa imza attı. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz, 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yıpranan sıraların bakımı için birkaç marangozdan fiyat teklifi talep edildi. Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca tadilat gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Osman Yılmaz, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun teknik personeli Birol Tekeli'nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini okul idaresine iletti.

TATİL YAPMADI, SIRALARI TAMİR ETTİ

Yazın tatil yapmak yerine öğrenciler için çalışan Yılmaz, onardığı sıraları tek tek zımparaladı. Fedakar öğretmen, yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz çalışarak sınıflardaki 430 sırayı kullanıma hazır hale getirdi. Eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla hafta içi çocuklara eğitim veren, okulun kız ve erkek voleybol, basketbol ve futsal takımlarını çalıştıran Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuardaki 90 sırayı tamir ediyor.

BAKAN SELÇUK'TAN TEBRİK TELEFONU

Öğretmenin sıraları zımparalarken çekilen videoları, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşım rekoru kıran videoları izleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osman Yılmaz'ı cep telefonundan arayarak kutladı. Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle" ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür etti.

Heyecanlandığı gözlenen Yılmaz ise, "Çok teşekkür ederim Bakanım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Her öğretmene nasip olmaz böyle. Aramanız, sormanız yeterli. Tüm yorgunluğumu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Osman öğretmenin sıraları zımparalarken görüntüsü

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Osman öğretmeni araması

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kaynak: DHA