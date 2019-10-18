DHA YURT BÜLTENİ - 21

18.10.2019 18:10

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı

ZMİT'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.

Ömerağa Mahallesi'ndeki masaj derneğinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, harekete geçti. Masaj derneği çalışanlarını bir süre takibe alan polis, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. ile görümcesi N.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. D.Ö. ve N.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dernek polis ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Hırsızlık şüphelisi başına siyah poşet takıp 'nasıl poz' dedi

SAMSUN'da polis ekiplerince yakalanıp, kucağındaki bebeğiyle emniyete götürüldüğü sırada yüzünün görünmemesi için cebindeki siyah poşeti başına geçiren hırsızlık şüphelisi Saniye G. (24), gazetecilere, "Nasıl poz?" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ve Ekim ayları arasında İlkadım ve Atakum ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, hırsızlık olaylarındaki yöntemlerinin birbirine benzer olduğunu tespiti üzerine soruşturmayı çok yönlü derinleştirdi. Çevredeki mobese kameraları ile iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, şüphelilerin çeşitli evlerin zillerine basarak evde birilerinin olup olmadığını tespit ettiklerini ve sonrasında hırsızlık yaptığını belirledi. Bu şekilde evlere giren hırsızların ise Saniye G., Buse Y., (21) Sevda S. (19) ve N.G. (15), olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ilçelerde 5 farklı adresten toplam 13 bin 800 TL, elektronik ev aletleri ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Saniye G., ifadesi alınmak için emniyete götürüldüğü sırada, kucağındaki bebeğiyle kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, cebindeki siyah poşeti başına geçirerek, "Nasıl poz?" dedi.

Görüntü Dökümü: --------------Saniye G.'nin yüzünü siyah poşetle kapatarak emniyete girmesiŞüphelilerin emniyete getirilmesiEmniyetten detaylar

(SURE: 01.49 DK) (BOYUT: 204 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Derecik'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetteki sürücü Behram Yıldız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, askeri helikopterle bölgeden alınarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Derecik'teki Hacı Bey Mahallesi ile Samanlı Köyü arasında meydana geldi. Behram Yıldız yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetteki 2 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Derecik 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığından havalanan askeri helikopterle bölgeden alınıp Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Yıldız'ın cansız bedeni ise otopsi yapılması için Şemdinli Devlet Hastanesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-Kaza yapan araç-Ambulansın gidişi-Cenaze aracı

Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari), -

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Yıldırım'dan, ABD heyeti ziyareti değerlendirmesi: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile ilgili, "İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet"diye konuştu.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM eski Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım havalimanında yüzlerce hemşerisi tarafından sevgi seli ile karşılandı. Cuma namazının ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışına katılan Yıldırım, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoru ve Türkiye'nin müdahale çabalarına değindi. Yıldırım, "Asırlar boyunca bu stratejik konumu sebebiyle bölgemiz her zaman gündem de olmuştur. Bugün de gündemdedir. Özellikle sınırlarımızın etrafında yaşanan sorunlar birinci dereceden bizi ülkemizi etkilemektedir. Suriye'de 8 yılı aşkın devam eden iç savaş milyonlarca insanı memleketlerini terk etmesine bir milyondan fazla masum insanın hayatını kaybetmesine ve 10 milyonun üzerinde insanında mülteci olarak başka ülkelere göç etmesine sebep olmuştur" dedi.

ABD heyetinin ziyaretini ve alınan kararları da değerlendiren Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Defalarca hem Avrupa ülkelerine hem Amerika'ya muhataplarımıza bakın Fırat'ın doğusundan Irak'a kadar bir terör yuvalanması oluyor, bir yapılaşma yapılıyor. Bir demografik yani nüfus değişimine yönelik bir mühendislik yapılıyor. Bunu yapmayın. Fakat bir türlü dinletemedik. Onlar zannetti ki Türkiye çaresiz bir şey yapamaz. Ne oldu? Oraya da girdik mi? Onlarında yuvalarını dağıttık mı? Kahraman Mehmetçiklerimiz orada da destanlar yazdı mı? Elbette yazdı. Şimdi artık işin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet. Bu milletin binlerce yıllık tarih bilinci var. Bağımsızlık aşkı var. Onun için bu milletle iş tutarken herkes on sefer düşünmesi lazım. Oldu bitti ile doğu Akdeniz'de ki hak ve menfaatlerimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar izin vermedik. Güneyimizde oluşumlara izin vermedik."

Konuşmaların ardından birincisi düzenlenen Erzincan Kısa Film Festivali'nde dereceye giren film sahipleri ve sanatçılara ödülleri verildi. Ardından sivil havacılık yüksek okulunun ek binasının temeli atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Havalimanında bekleyen kalabalıktan görüntü-Yıldırım'ın inişi ve karşılanması-Üniversite akademik yıl açılışı salondan görüntü-Binali Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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CHP'li Öztunç: Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle" dedi.

CHP'li Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Esat Şengül ile ilçe başkanlarının da katıldığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirme bulunan Öztunç, ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı mektubun küstahça yazılmış bir mektup olduğunu söyledi. Öztunç, "O mektup diplomasiyle yakışmayan bir üslupla yazılmıştır. Küstahça bir mektuptur. O mektup Cumhurbaşkanlığı makamına yapılmış bir saygısızlıktır. Mektubu kınıyoruz" diye konuştu.

Öztunç, "Dik durma vaktidir, iktidarıyla, muhalefetiyle. Kendi aramızda kavga edebiliriz, kendi aramızda siyasi rekabet yapabiliriz ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu mektubun yazılmasını kabul edemeyiz. Kınıyoruz" dedi. Öztunç, şöyle devam etti:

"Dünkü anlaşmanın da detaylarının açıklanmasını bekliyoruz. Dün bir odaya girdiler, saatlerce oturup konuştular, anlaştılar. Güzel anlaşma güzel eyvallah, güzel anlaşmadan kastım şu anlaşmak güzel. Bunu öğrenmek herkesin hakkıdır, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, yurttaşının hakkıdır. Bir çağrımız Sayın Cumhurbaşkanına. Ben, seçilmiş bir milletvekili olarak kendi adıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir an evvel liderler zirvesini toplamalı. Liderlerle oturup bir zirve yapmak durumunda. Geçmişte bunu Demirel yapardı, Özal yapardı şimdi sayın Erdoğan'ın liderler zirvesini yapması gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ali Öztunç, il ve ilçe başkanlarıylaÖztunç'un açıklamaları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 647 MB

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Türkiye'nin ilk otizmli maraton koşucusu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Batuhan Akgün (21) Türkiye'de 10 kilometreyi koşan otizm hastası olarak bir ilki gerçekleştirdi. Yüzde 90 otizm raporu bulunan Batuhan'ın ailesinin hayali ise çocuklarının milli formayla yarışmasını görmek.

İzmir'de dünyaya gelen Batuhan Akgün, 3 yaşına kadar konuşmayınca ailesi 'erkek çocuk geç konuşur' yanılgısına düştü. Kreşte etrafındakilerle iletişim kurmayan Akgün, öğretmenlerinin dikkatini çekti. Hastanedeki tetkikler sonucu Batuhan'ın yüzde 90 otizmli olduğu anlaşıldı. Özel bir sektörde müşteri geliştirme yöneticisi görevinde bulunan Halil Akgün (47) ve ev kadını Selda Akgün (46) çifti, yüzme kursuna yazdırdı. Yüzmeyi de başarıyla öğrenen Batuhan, babasının iş değişikliği nedeniyle ailesiyle birlikte 2015'te Bodrum'a yerleşti. 2 yıl önce Halk Eğitim Merkezi'nde yüzme antrenörü Yılmaz Çetin'in önerisiyle Bodrum'daki 10 kilometrelik Bodrum Koşusu'na misafir sporcu olarak katıldı. Türkiye'de ilk kez bu kadar uzun mesafeyi bir otizmli çocuğunun Batuhan, babasıyla birlikte parkuru tamamladı. Baba Halil Akgün, oğlunun bu yarışı tamamlandığını gördükten sonra koşup koşamayacağını anlamak için Run Marmaris Run Koşusu'na katılmasına karar verdi. Batuhan, bu koşuda 10 kilometreyi 1 saat 36 dakikada tamamladı.

Bir spor salonun antrenman desteği verdiği Batuhan Akgün, sırasıyla Bodrun Bodrum Yarımada, Antalya Runatolia 2019, İzmir Wings For Life Wordrun, İstanbul Yarı Maratonu ve Uludağ Ultra Trail maratonlarına katıldı. Son yarışında derecesini yarım saat geliştirerek 10 kilometreyi 1 saat 6 dakikada tamamladı. Oğluyla 3 Kasım'daki İstanbul Maratonu'na hazırlanan Halil Akgün, "Hayalimiz Batuhan'ın milli formayı girip, dünyada ülkemizi temsil etmesi. Aile iletişimimizi seviyeli ve pozitif tutmaya çalışıyoruz. Bütün yaptığımız aktivitilerin içerisinde Batuhan hep bizimle birlikte. Bahutan 15 yaşından sonra otomobilde ön koltuğa oturmaya başladı. Emniyet kemeri alışkanlığını kazandırdık. Otizm rahatsızlığı bulunan çocuklara doğruyu öğretmemiz gerekiyor. Bu tarz çocukların sporun içerisinde daha başarılı olduğu gerçeği ortada. Bizimle beraber mücadele veriyor. Sevgi çocuğun karakterine de iletişimine de yansıyor. Oğlumuzun hayatına sporu entegre ettik, gelişimine büyük katkısı oldu. Bu tarz çocukları odasına koyun akşama kadar aynı şekilde durur ama biz öyle yapmadık. Sosyalleşmesi için her yolu denedik. Çocuğunuzu eve kapatmayın spora yönlendirin" dedi.

Anne Selda Akgün ise, "17-18 yıl önce otizm bu kadar bilinmiyordu. Otobüslerden bile neredeyse kovulduğumuz oldu. O durumlardan bugünlere geldi. Uzmanların kalabalık ortamlarda bulunsun önerisine uydum. Otizm hastalarını yetiştirmekte en büyük tedavi sevgiden geçiyor. Komşularımız bu kadar yaramaz çocuğunu neden dışarı çıkartıyorsun tepkileriyle karşılaştım. Ailelerin mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerekiyor. Eve kapanmamak gerekiyor. Sürekli sosyal hayatın içerisinde olmaya çalışıyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Batuhan Akgün'ün spor salonunda çalışma yapması-Batuhan Akgün'ün ailesi ile birlikte görüntüsü-Baba Halil Akgün ile röp.-Anne Selda Akgün ile röp.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

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Kahramanmaraş'ta parkta patlama; 4 çocuk yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, parkta henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, 4 çocuk yaralandı. Olay yeri inceleme ekibi ve bomba uzmanı, parkta inceleme yaparken patlamanın, çocukların oynadığı 'torpil' olarak bilinen maytaptan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki parkta, öğleden sonra patlama meydana geldi. Maytap patladığı sanılırken, bu sırada alanda oynayan Demirhan Kılıç (16), Engincan Konuçbasu (17), Mete Bağlamacı (8) ile Akıncan Yıldırım (8) yaralandı. Patlama sesini duyanlar, parka koşarken, sağlık ve polis ekiplerini de çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 4 çocuğu, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Ellerinden ve yüzünden yaralanan Demirhan Kılıç, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde tedaviye alınırken, diğer çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.Öte yandan patlama sonrası parka, bomba uzmanı sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibiyle birlikte patlamanın olduğu yerde ve çevresinde uzun süre inceleme yapıldı. Bölgede bulunan parçalar, incelenmek üzere emniyete götürülürken, patlamanın, çocukların oynadığı 'torpil' olarak bilinen maytaptan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Hastaneden emniyete götürülen çocuklar, daha sonra aileleri tarafından alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yeriBomba uzmanının inceleme yapmasıOlay yerinden detayEngincan Konuçbasu ile röp.Konuçbasu'nun yarasını göstermesi-Akıncan Yıldırım

Mete Bağlamacı ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 521 MB

Kaynak: DHA