Dha yurt bülteni-21

19.09.2019 21:46

DEAŞ'ın infazcısı İzmir'de yakalandı

İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan, saklandığı evde yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Örgüt üyesinin İzmir'e geldiği yönünde alınan istihbarat üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekipleri koordineli çalışarak Ramadan'ın saklandığı adresi saptadı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, ortak operasyon için harekete geçti. Örgüt adına birçok kanlı eylemi faili olduğu belirlenen Ramadan'ın evinin çevresinde sivil polisler önlem aldıktan sonra diğer ekipler baskın yaptı. DEAŞ'lı Muhammed Ramadan, polisin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ramadan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelinin TEM şubeye götürülüşü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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TIR, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı



GAZİANTEP'te, TIR'ın traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adana kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. 27 YM 118 plakalı TIR, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Cuma Küçükoğlu'nun kullandığı 27 AAT 289 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörden yola savrulan Asiye Kaşıkçıoğlu'nun (22) hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yerde yatan cenaze

Cenazenin araca konulması

Polis ekipleri

Kaza yapan traktör

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Kadir ÇELİK -GAZİANTEP-DHA)

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Diyarbakır'da trafik kazası: 3'ü polis 5 yaralı



DİYARBAKIR'da, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İstasyon caddesinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen polislerin bulunduğu 63 BA 296 plakalı hafif ticari araç ile 23 BJ 025 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Polis ekipleri

Zıhrlı araçlar

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Karabük'te kardeşlere ait 2 katlı ev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çıkan yangında 2 kardeşe ait 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü Cemaller Mahallesi'nde Osman ve Hasan Bozkurt kardeşlere ait alt katı ahır olarak kullanılan evde yangın çıktı. Emine Bozkurt, yemek pişirmek için oda içerisinde bulunan ocaktaki odunları ateşleyerek bahçede çalışan eşi Osman Bozkurt'un yanına gitti. Bir süre sonra çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Hasan Bozkurt'un İstanbul'da olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ev alev alev yanarken

Süre: (01.03) Boyutu: (11 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti



ADANA'da 25 yaşlarında bir kişinin, 11 yaşındaki erkek çocuğu okuldan alıp eve getirdikten sonra zor kullanarak taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Sokakta toplanan kalabalığı polis biber gazı kullanarak uzaklaştırırken, kayıp olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşlarındaki bir kişi, aynı mahallede oturan erkek çocuğunu okul çıkışı eve getirerek taciz etti. Çocuğun çığlık atarak evden kaçması üzerine çevredeki vatandaşlar, evin etrafında bir araya geldi. Tacizcinin evde olduğunu düşünen mahalleliler, önce evi taşlayıp daha sonra ateşe vermeye çalıştı. Ancak tacizcinin de çocuğun ardından evden kaçtığı öne sürüldü. toplanan öfkeli kalabalık ise topluca 'idam' diye bağırdı.

BİBER GAZIYLA UZAKLAŞTIRILDILAR

Bölgeye Yunus, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Evin çevresinde görev alan özel harekat timleri mahallenin giriş-çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Taşkınlık yapan mahalleli ise polis ekipleri tarafından biber gazıyla evden uzaklaştırıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen ismi öğrenilemeyen çocuğun ifadesinin alındığı öğrenilirken, olay sırasında kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Sokaktaki kalabalıktan görüntü

Polislerden görüntü

Şüphelinin yaşadığı öne sürülen evin dış görüntüsü

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinden görüntü

Islık çalarak tepki gösteren kalabalık

Polislerin çevrede önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

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Kaynak: DHA