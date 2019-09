DHA  YURT BÜLTENİ - 21

10.09.2019 18:28

Dinçer Sümer, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

'65 YILLIK ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer'in cenazesi, Hamidiye Cami'ne götürüldü. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Eşi Ülkü Sümer eşi için "Önemli bir tiyatrocuydu. Benim hayatımda çok önemliydi. 65 yıllık arkadaşımı kaybettim. 59 yıllık hayat arkadaşımdı. Tiyatro camiası çok büyük bir değer kaybetti, iyi insandı. Güzel şeyler bıraktı. Çok sevildi, çok sevdi. Bütün hayatı sanattı, okumaktı, insana duyulan sevgiydi. Bütün eserlerinde de bu vardır. Sahneye çıktığı İzmir Devlet Tiyatrosu'nda son yolculuğuna uğurlandı. Herkes onu nurla yad etsin, iyiliklerle yad etsin" dedi. Oğlu Murat Sümer ise "Çok üzgünüz, ama onunla yaşadıklarımızdan bize yaşattıklarından Türkiye'ye bıraktıklarından sanat adına yaptıklarından dolayı çok gururluyuz. İyi ki böyle bir babam vardı, iyi ki böyle bir babanın oğluyum" dedi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Namazdan görüntü.

Konuşmalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Melis KARAKUZULU, kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

===============================

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, ortadan kayboldu

Kütahya'da, 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), evlerini terk etti. Eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bırakan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş, Pazar günü, evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı not bıraktı. Saat 12.00 sıralarında evlerinden çıkan kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Durumu fark eden iki kız kardeşin ailesi ve eşleri çevrede yaptığı aramalarda sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kardeşin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

'KIZLARIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Kızların annesi Hamiyet Kaba (41), damatlarının araması sonucu olayı öğrendiğini, kızların eşlerine not bırakıp gittiğini ve çocuklarının bulunmasını istediğini söyleyerek, "Beş tane kız çocuğum var. Eşimi 15 yıl önce trafik kazasında kaybetti. İki kızım şu an kayıp. Kızlarımın bulunmasını istiyorum. Çocuklarımdan haber alamıyorum. Çocuklarımın hiçbir şeyi yoktu. Bunları kandırdılar mı? Dolandırdılar mı? Benim çocuklarımı bulun. Pazar günü saat 12.00 sıralarında kayboldular. Damadım aradı 'Ayşen sizde mi?' diye sordu. 'Hayır' dedim. 'Ayşen'in telefonu kapalı Reyhan'ı aradım onun da telefonu kapalı' dedi. Sonra damatlar geldi 'Not bırakmışlar gitmişler' dedi. Benim çocuklarımı kimler ne yaptı, dolandırdı ise ortaya çıkartsınlar" dedi.

'EŞLERİYLE SORUNLARI YOKTU'

En son Cuma günü çocuklarıyla görüştüğünü belirten Kaba, kızlarının eşleriyle bir sorunları da olmadığını söyleyerek, "Hiçbir sorunları yoktu, eşlerine karşıda yoktu. Ansızın telefonları kapandı. Sonra polise başvurduk bulunması için müracaat ettik. Arama çalışması başlatıldı. Yetkililerden kızlarımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

--------------

-Anne Hamiyet Kaba ile röp.

Cep telefonundan kızlarının fotoğrafına bakması

-Evden dışarıya çıkıp kapının önünde oturduğu görüntü

-Kızların düğünde diğer kız kardeşleri ile oynarken çekilen cep telefonu görüntüsü

-Genel görüntüler

-Kızların fotoğrafı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

========================

150 yıllık tütün deposunu yabancı akademisyenlerle Türk öğrenciler restore ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan 150 yıllık bir tütün deposu, İspanyol ve İtalyan iki akademisyen ile Türk öğrenciler tarafından elbirliğiyle restore ediliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Jose Manuel Garcia Torres'in beş yıl önce İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ile birlikte satın aldığı tütün deposu, mimarlık öğrencileri için bir okula dönüştü. Bergama'yı ilk ziyaret ettiği andan itibaren büyülendiğini ve sık sık geldiğini anlatan Torres, eski tütün deposunu kültür merkezi haline getirmek için yola çıktığını söyledi. Torres, deponun hikayesini şöyle anlattı: "Tarihi tütün deposunu satın aldıktan sonra Gabriel ile birlikte buranın Akdeniz kültürünü yansıtan bir kültür merkezi olmasına karar verdik. Akdeniz müzikleri, dansları, yemeği ile bir eğitim merkezi olsun, Bergama ile Akdeniz kültürü bu noktada buluşsun istedik. Çok kötü durumdaki binayı yavaş yavaş restore ederiz diye planladık. Bu sırada öğrenciler de sürekli staj yapacak yer soruyorlardı. İnşaat alanındaki krizden dolayı staj yapacak yer bulmakta zorlanıyorlardı. İspanya'da imece kültürü çok yaygındır. Öğrencilere depoyu anlattım. Çok ilgilendiler. 'Hocam biz de geliyoruz' diyerek projeyi sahiplendiler. Anıtlar Kurulu'yla ilgili çok sayıda masabaşı iş vardı, sahada çok iş vardı. Akademisyen arkadaşlarım ve öğrenciler hep birlikte projeye başladık."

Geçen temmuz ayında başladıkları restorasyonda bir anda 80 öğrenciye kadar çıktıklarını anlatan Torres, Bergama Belediyesi'nin de projeye destek olduğunu belirterek, "Belediyeye ait bir artık alanı vardı. Şantiyelerden artan malzemeler burada birikiyordu. Belediye burayı kullanmamıza izin verdi. Orada kiremitler, masalar sandalyeler bulduk geri dönüştürdükö dedi.

FARKLI ÜNİVERSİTELER

Restorasyon sırasında farklı üniversitelerden (mimarlık, görsel tasarım, şehir planlama, restorasyon bölümlerinden) gelen stajyer öğrencilerle workshop programları, atölyeler düzenlediklerini ifade eden Torres, İspanya ve İtalya'dan da pek çok akademisyen arkadaşının projeye ve öğrencilere katkı sunduğunu anlattı. Kışın birkaç ustanın çalışmaya devam ettiğini söyleyen Torres, "Bu bir öğrenme ve birlikte bir şeyler üretme süreci. Merkezi bitirmekle ilgili büyük bir acelemiz yok. Bir ya da iki seneye merkezi tamamlayacağızö diye konuştu.

ÖRNEK OLABİLİR

Öğrencilerle birlikte yaşayıp birlikte ürettiklerini anlatan Torres, "Hem öğreniyorlar hem de yaşadıkları alana birşeyler katıyorlar. Kaldığımız tarihi binada da eksik yerleri onardık. Çok verimli ve keyifli bir çalışma oluyor. Ortak çalışma ortamları olunca öğrenciler daha çok sahipleniyorö dedi. Torres, Bergama'da daha pek çok noktanın bu şekilde restore edilebileceğine işaret ederek şöyle devam etti: "Burada o kadar çok kültür mirası var ki hocalarımız, dernekler ve biz buradaki binaları yenilemek istiyoruz. Bu güzel yapıları ne kadar kurtarabilirsek gelecek nesillere o kadar güzel miras bırakmış oluruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Jose Manuel Garcia Torres'in açıklamaları

Restorasyon çalışmalarından görüntüler

Öğrencilerle röp.

Haber- Kamera: Oben ULU (Bergama), İZMİR,

========================

Polis okul çevrelerini denetledi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki işyerlerini denetledi, şüpheli kişilerin kimlik sorgusunu yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Kepez ilçesindeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu çevresindeki işletmeler denetlendi. İşletmelerin çalışma ruhsatlarını ve çalışanların kimlik belgelerini kontrol eden polis, okul çevrelerinde şüpheli gördükleri kişilerin de GBT sorgusunu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okullarda güvenliğin sağlanması için bir dizi önlem aldıklarını söyledi. Bu kapsamda il merkezindeki 48 okulda 'okul kolluk görevlisi' adı altında sabit personel görevlendirdiklerini belirten Tatar, "Okullar açılmadan yarım saat önce görevli personelimiz görevli olduğu okula geliyor. Ders bitimine kadar da okullarda kalıyor. Bunun haricinde denetim yapılan okullarımız var. Bunlar için de 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' adıyla personel görevlendirdik. Bunlar okulları ziyaret edip idareciler ve rehber öğretmenlerle görüşüyor. Temel görevleri çocuklarımızın güvenli eğitim almalarını sağlamak" dedi.

420 POLİS OKULLARDA GÖREVLENDİRİLDİ

Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, il merkezindeki birinci ve ikinci öncelikli 48 okulda 46 polis, (okul kolluk görevlisi), 267 okulda ise 374 polis (güvenli eğitim koordinasyon görevlisi) olmak üzere toplam 315 okulda 420 personelin görev yapacağını söyledi. Okul kolluk görevlilerinin okullarında sabit kalacağını, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerinin ise üçüncü öncelik dereceli okulları en az haftada bir, dördüncü öncelik dereceli okulları en az on beş günde bir, diğer okulları ise en az ayda bir ziyaret ederek görüşme yapacağını vurgulayan Tatar, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da tüm servis sürücülerine güvenli taşıma için eğitim verildi. Servisler sürekli denetime tabi tutulacak" dedi.

Mehmet Tatar, okulda olması gerekirken okul dışında zaman geçiren çocuklarla ilgili ise aileleriyle irtibata geçilerek okula devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Çocuk Şube Müdürlüğü önünde polis ekiplerinin görüntüsü

Ekiplerden detay

Ekiplerin müdürlükten ayrılışı, okul çevresinden görüntüsü

Polislerin okul önündeki vatandaşlara kimlik denetimi yapması

Polislerin okul sevisi ekiplerini denetlemesi

Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar'ın röportajı

Polislerin sürücülerin evraklarını kontrol etme görüntüsü

İnternet kafelerin denetimi görüntüleri

İnternet kafedeki oyun oynayan çocuktan detay görüntü

Haber- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA