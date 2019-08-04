DHA YURT BÜLTENİ-21

MURAT NEHRİ'NE GİREN ÇOCUKLARDAN 4'Ü BOĞULDU, 1'İNİN YAŞAM SAVAŞI DEVAM EDİYOR (GENİŞ HABER VE GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)

MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyünde, gittikleri piknikte serinlemek için Murat Nehri'ne giren Kuran kursu öğrencilerinden 5'i akıntıya kapıldı. Çocukların 4'ü boğuldu. 1'nin tedavisi devam ediyor.

Malazgirt'e bağlı Beşçatak köyünde Kuran kursu öğrencileri, Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Burada, serinlemek için suya giren çocuklardan 5'i akıntıya kapıldı. Arkadaşlarını gören çocukların çığlıklarını duyan köylüler, koşarak bölgeye geldi. Köy sakinleri, nehre girerek 4 çocuğu kıyıya çıkardı. 1 çocuğa ise ilk anda ulaşılamadı.

Ruhat Burukanlı(12), Muhammed Demir(11) ve İlhami Demirbilek'in(12) hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuğun cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Boran Yıldırım'ın(12) duran kalbi ise çalıştırıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Boran Yıldırım, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye giden Muş Valisi İlker Gündüzöz, arama çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Gündözöz, "Murat Nehri'ne giren çocuklardan 3'ünün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan bir çocuğun hastanede tedavisi sürüyor. Akıntıya kapılan bir çocuğu da arama çalışmaları sürüyor" dedi.

KAYIP SON ÇOCUĞA DA ULAŞILDI

İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Kayıp son çocuk olan Taner Güven'in(10) cansız bedeni de saat 20.22'de bulunarak Malazgirt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yapılacak olan otopsinin ardından çocukların cenazesi ailelerine teslim edilecek.

VALİ GÜNDÜZÖZ: 1 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Öte yandan, olayın ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunan ve daha sonra hastaneye de giden Vali İlker Gündüzöz, 4 çocuğun öldüğünü, birinin ise durumunun ağır olduğunu, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Gündüzöz, hastane önündeki ailelere, başsağlığı dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nehirdeki arama çalışmaları

Çevrede toplanan yakınları

Alınan güvenlik önlemleri

Kaybolan son çocuğun bulunması ve ambulansa taşınması

Hastane önünden detaylar

Vali'nin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, -

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25 YIL ÖNCE PKK'YA KATILAN 2 TERÖRİST, İKNA ÇALIŞMASIYLA TESLİM OLDU

HAKKARİ'de, ikna çabası sonucunda, 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve techizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, ikna edilen 2 PKK'lı teröristin jandarma ekiplerine teslim olduğu, teröristlerin 1994 yılında örgüte katıldıkları ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından arandıkları bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgeden arşiv görüntüler

Haber: Mehmet ÖZKAN/ Kamera: HAKKARİ,

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MİNİBÜS, AYDINLATMASI OLMAYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Hollanda'da yaşayan ailenin bulunduğu minibüsün, aydınlatması olmayan traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-755 Karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali İhsan Koç (46) idaresindeki 82-VKT-4 Hollanda plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Engin Kaynar (35) idaresindeki 78 EB 321 plakalı traktörün iddiaya göre aydınlatması olmaya römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrildi. Minibüs de ağır hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada; minibüs sürücüsü Ali İhsan Koç, çocukları İlayda Şule(14), Abdulsamet Can(20), Kayra Hulisi(9) ve Ceren Koç(21) ile traktörün sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Ali İhsan Koç'un eşi Buket Koç(45) ise sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktörün sürücüsü Engin Kaynar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından Buket Koç'un cesedi sıkıştığı araçtan çıkartılarak Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Kaza yerinde yapılan incelemeler

-Hastane önü

-Yaralının ambulanstan indirilmesi ve hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),

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Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı(2)

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlanırken, kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu da normale döndü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan İbrahim Baylan(45), 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsüyle seyir halindeyken, aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcu konumundaki 9 kişiyi tahliye etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri araç sürücüsünün ifadesine başvurdu. Otobüs vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alev topuna dönen otobüsten görüntü

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: Erdinç ALKAN/MANİSA,

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YÖNÜNÜ KAYBEDEN CARETTALARI DENİZLE BULUŞTURDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde karadaki ışık fazlalığı nedeniyle yönlerini kaybeden caretta caretta kaplumbağaları bir vatandaşın yardımıyla denizle buluşabildi.

Demirtaş Mahallesi'ndeki sahilde bulunan caretta caretta yavrularınin denize gitmek yerine yola doğru gittiğini gören Kemal Güneş, hayvanların denize gitmesi için çaba harcadı. Hayvanların yönünü değiştirerek denizle buluşmalarını sağlayan Kemal Güneş, bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyada paylaştı.

Caretta caretta yavruları için nöbet tuttuğunu söyleyen Kemal Güneş, bu hayvanların zaman zaman karadaki ışığa yönelerek öldüklerini bildiği için evine yakın sahile gelerek nöbet tuttuğunu anlattı. Burada geceleri zaman geçirdiğini kaydeden Kemal Güneş, sabaha karşı yuvadan çıkan hayvanların yönlerini kaybettiğini, bunun üzerine de cep telefonu ışığıyla onların denize gitmelerine yardım ettiğini belirtti.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan ise caretta carettaların yuvalarının yerini bilmesi ve buraya yumurtlamaya gelmeleri için kendi kendilerine denize ulaşması gerektiğini söyledi. Caretta carettaların ay ışığıyla yönlerini bularak denize ulaştıklarını anlatan Kayhan, zaman zaman ışığın fazlalığı nedeniyle hayvanların yönlerini karıştırdıklarını vurguladı. Şerefnur Kayhan, "Zaman zaman taşınarak suya bırakılan caretta caretta yavruları için uyarılarda bulunmuştuk. Bu vatandaşımız bilinçli bir davranış göstererek kaplumbağaların kendi çabalarıyla denize ulaşmalarını sağlamış ve örnek bir davranışta bulunmuşö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Caretta caretta kaplumbağaları

Hayvanların denize ulaşma çabaları

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

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Kaynak: DHA