DHA YURT BÜLTENİ - 21

Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı



KONYA'nın Akşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akşehir- Afyonkarahisar karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yakup Kavakaltı (61) yönetimindeki 42 ADL 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada sürücü Yakup Kavakaltı ile otomobildeki Osman Dağ (61) ile eşi Sebahat Dağ (60) ve torunu Osman Furkan Dağ (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sebahat Dağ, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden araçtan detay

-Polisin inceleme yapması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR(Konya),

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Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle, kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akşehir- Konya yolundaki kavşakta meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan İsmail Selcan yönetimindeki 46 NH 458 plakalı minibüs, Mustafa K. yönetimindeki 42 JA 293 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü İsmail Selcan ile yanında bulunan işçiler Ali Selcan, Büşra Selcan, Ayşe Çakar, Abdulbaki Aslan, Ahmet Aslan, Abdülkadir Aslan, Ayşe Aslan, Halil Aslan, Hanse Kurt, Fehime Selcan ve Ali Yeşil yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Atilla MEMİŞ/ AKSEHİR(Konya),

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Demir yolunun yanına uçan otomobildeki baba- kız yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yüksek hızlı tren yolunun yan tarafındaki boşluğa uçtu, sürücü Mert Yıldız ve kızı Eylül yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Mert Yıldız yönetimindeki 54 AC 194 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yüksek hızlı tren hattının yanındaki boşluğa uçtu. Kazada, ters dönen otomobilde Mert Yıldız ile kızı Eylül sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Mert Yıldız ile kızı Eylül çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil, vinçle demiryolunun yanındaki yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Demiryolunun yanındaki araçtan görüntü

Aracın kaldırılması

Detaylar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/ KÖRFEZ(Kocaeli),

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Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi



ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesine bağlı Karamustafa köyünde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek, sele neden oldu. İki saat süren sağanakta birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Belediye ekipleri, sel nedeniyle kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Selden görüntü

Haber: Ramazan SARICI/ ÇERKEŞ(Çankırı),

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Bisiklet tamirhanesi yangında hasar gördü



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı bir binadan atılan sigara izmariti bisiklet tamirhanesinde yangına neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Darıca Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi Kahveciler Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş kısmındaki bisiklet tamirhanesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında tamirhane hasar gördü.

İş yeri sahibi Suphi Arpacı, bahçe kısmındaki depoya apartmanın üst katlarından atılan sigara izmaritinin yangına neden olduğunu söyledi. Daha önce defalarca üst katlardaki komşularını sigara atmamaları konusunda uyardığını söyleyen Suphi Arpacı, bu nedenle belediyeye de dilekçe vererek şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis iş yeri sahibinin şikayeti üzerine yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İşyerinden görüntü

İşyeri sahibi itfaiyecilere bilgi veririken

Yangına müdahele edilirken

İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Erol POLAT/ DARICA(Kocaeli),

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Husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı

MALATYA'da, C.B., aralarında husumet bulunan İhsan M.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli C.B., olaydan sonra kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan C.B. ile İhsan M. bir kahvehanede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.B.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar İhsan M.'ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan C.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

İnceleme ekiplerinin çalışması

Delinen cam

Polis arabası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı



KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle akan Akşehir Çayı'na maya çaldı. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da göle maya çalınmasının bir umut olduğunu belirterek, 1071'de Anadolu'nun kapılarının açılmasını, İstanbul'un Fethi'nin, Çanakkale Zaferi'in göle maya çalmak olduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenen '60'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği', kent merkezinde Nasreddin Hoca Meydanı'nında düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.

Akşehir Belediyesi de her yıl Nasreddin Hoca'nın felsefesini yaşatmak ve dünyaya duyurmak için şenlikler düzenliyor.

Şenlikte Temsili Nasreddin Hoca ve protokol üyeleri, Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diyerek göle maya çalması temsili canlandırılarak Akşehir Gölü'ne akan kent içindeki Akşehir Deresi'ne yoğurt çaldı. Nasreddin Hoca, göle maya çalarken de 'Dolar 1 lira olsun. Akşehir il olsun. Sevgi ve kardeşlik' olsun temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması

Protokol üyelerinin göle maya çalması

Halk oyunlarından detay

Bakan Kurum konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Atilla MEMİŞ/ KONYA,

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Kırkpınar'ın ebedi altın kemerli başpehlivanları 'devlet sporcusu' oldu

EDİRNE'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda açılışı gerçekleştirdi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olan 3 baş pehlivanın önceki gün çıkarılan torba yasayla devlet sporcusu olduğunu ifade etti.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin resmi açılış töreni, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyon Başkanı Musa Aydın, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldılar.

Tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu çekti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi. Törenin açılış konuşmasını 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, konuşmasında Kırkpınar'a yakışan güreşlerin geçmesini diledi.

ALTIN KEMER SAHİBİ 3 BAŞPEHLİVANA DEVLET SPORCUSU ÜNVANI VERİLDİ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da önceki gün TBMM'den kabul edilen torba yasada Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi 3 pehlivanın devlet sporcusu ilan edildiğini duyurdu. Aydın, "Daha dün Meclis'te torba yasada çıktı. Kırkpınar güreşlerinde 3 kez üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi olan güreşçilerimize devlet sporcusu unvanı verildi. Bu kanunla Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal ve yine Karamürselli Ahmet Taşçı devlet sporcusu unvanını kazandılar. Öyle inanıyorum ki en kısa zamanda her yıl başpehlivan olanlara da devlet sporcusu unvanı verileceğine inanıyorum ve bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Bu kanunun çıkmasında başta Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey ve dün torba yasada oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

HEYKEL SÖZÜ VERDİ

Törede Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarayiçi Er Meydanı'nın yanında heykeli bulunan Ahmet Taşçı'nın yanına kemerin ebedi sahibi olan diğer iki devlet sporcusunun da heykelini yapma sözü verdi. Gürkan'ın konuşması uzayınca seyirciler ıslıkladı. Islıklama anında Gürkan, "Müsaade ederseniz bitireceğim. Vali Bey de konuşacak, bitireceğiz. Elbette güreş seyircisi sabırsızdır, telaşlıdır. Bunu pehlivanlarımızın güreşlerinde de biz hep görürüz, hep izleriz. İnanıyorum ki; Türk'ün Ata Sporu kendini bilmezlere rağmen ebediyete kadar devam edecektir" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Kırkpınar çayırının ulu bir çınar olduğunu ifade ederek ıslıklanan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a sahip çıktı. Canalp, "Bizim pehlivanlarımız, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği şekilde zekidirler, çeviktirler ve ahlaklı insanlardır her birisi. Burada 40 davulun sesiyle arkasından gelen Kurtdereli Mehmet pehlivandır, Adalı Halil'dir, Kel Aliço'dur, Koca Yusuf'lardır. Bu heyecandır ki geçmişten aldığımız bu mirası geleceğe taşımamıza imkan veriyor. Biz Kırkpınar'ı atalarımızdan emanet olarak aldık ve en iyi şekilde Edirneliler olarak geleceğe taşıyacağız. Ben Edirne Belediye Başkanına bu nedenle teşekkür ediyorum. Kendisi yaptığı çabayla her türlü övgüyü hak ediyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu.

Canalp'in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul zurna ekibinde oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Orhan Okulu taşıdı. Geçit töreninin tamamlanmasının ardından sabah 09.30'da başlayan güreşlere devam edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Bayrağın göndere çekilmesi

Ağa Selim'in konuşması

Musa Aydın'ın konuşması

Recep Gürkan'ın konuşması

Islıklı protesto

Gürkan'ın tepkisi

Vali Canalp'ın konuşması

Geçit töreni

Davul zurna ekibi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GULER/ EDİRNE,

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Kaynak: DHA