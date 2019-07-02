DHA YURT BÜLTENİ - 21

ALİAĞA LİMANI'NDAKİ GEMİDE PATLAMA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

İZMİR'in Aliağa ilçesinde iddiaya göre, İtalyan bayraklı bir gemiye LPG dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Gemideki 1 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtilen olayda 15 mürettebat ise hafif şekilde yaralandı. Gemideki yangın ise karadan ve denizin müdahaleyle söndürüldü.

Olay, gece yarısı İzmir Aliağa Limanı'nda meydana geldi. Petkim Rafinerisi'nde 5 Nolu iskelesinde İtalyan bayraklı gemide iddiaya göre, LPG dolumu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandırma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede Aliağa Kaymakamı Erhan Günay başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Limana gelen ekipler, yangına karadan ve denizden müdahale etti. Bu arada patlama sırasında yaralanan 15'i İtalyan ve 1 Romanya uyruklu gemi mürettebatı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAYMAKAM: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, "SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemideki yangınla ilgili soğutma işlemleri sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Yangından ve söndürme çalışmasından görüntüler

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(AKTÜEL)

Aliağa Hastanesi acilinden görüntüler

Haber-Kamera: HALİL İBRAHİM KARABIYIK/ ALİAĞA(İZMİR)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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BURSA'DA 9'UNCU KATTAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI



BURSA'da 12 katlı metruk binaya çıkan 4 gençten biri, 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki T.Ç. ve 3 arkadaşı, 12 katlı metruk binaya çıktı. Bir süre binanın çatısında oturup manzara izleyen gençler, binadan çıkmak istedi. Gençler merdivenden inerken, asansör boşluğunu fark etmeyen T.Ç., 9'uncu kattan düştü. T.Ç.'nin düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. T.Ç.'nin asansör boşluğunda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralı T.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ggencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralının ambulanstaki görüntüleri

-Polis ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AMCASININ KALBİNİ KIRDIĞI İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI



ADIYAMAN'da, telefonla amcasıyla tartışan ve daha sonra pişman olan Aydın D., yanında getirdiği tüfeğiyle intihara kalkıştı. Aydın D., polislerin bölgeye getirdiği amcasının affettiğini söylemesiyle intihardan vazgeçti.

Olay, akşam saatlerinde, Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası Mehmet D. ile bilinmeyen nedenle telefonda tartışan Aydın D., bir süre sonra pişman olup, yanına aldığı tüfekle Sümer Meydanı'ndaki Atatürk Heykeline çıktı. Rastgele ateş açan Aydın D., amcasının gelmesini istedi. Aydın D.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin, önlem aldığı olayda ekipler, bir süre Aydın D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Aydın D., çenesinin altına tüfeği dayayıp amcası gelmezse intihar edeceğini söyleyince, polis, Mehmet D.'yi arayıp olayı anlattı ve gelmesini istedi.

Olay yerine gelen Mehmet D.'ye polisler tarafından çelik yelek giydirildi. Yeğeninin yanına giden Mehmet D.'ye Aydın D., herkesin önünde affettiği söylemesini istedi. Mehmet D.'nin affettiğini söylemesi üzerine Aydın D., elindeki tüfeği polislere teslim ederek amcasına sarılıp gözyaşları döktü. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın D., bölgede bekletilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Aydın D., en sevdiği insanın amcası olduğunu ve kalbini kırdığı için üzgün olduğunu söyledi.

Aydın D.'nin intihar teşebbüsünü çevredekiler film izler gibi izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sümer Meydanı

Aydın Durmuş

Aydın Durmuş, tüfek'i çenesine dayaması

Toplanan kalabalık

Özel Hareket polisleri

Sağlık görevlileri

Polislerin önlem alması

Polislerin ikna cabası

Amacasının olay yerine gelmesi

Amcasına kurşun geçirmez yelek giydirilmesi

Amacı Durmuş'un yanına gelerek affettiğini söylemesi

Amcası ile Durmuş'un sarılarak ağlaması

Durmuş, ambulansa bindirilmesi

Toplanan kalabalık

Vatandaşlar cep telefonu ile görüntü alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CEYHAN'DA ORMAN YANGINI



ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi.

Haber: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),

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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastanede hayatını kaybetti



ANKARA'da sokakta yürüyen Mustafa Cömert, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bankacı Sokak'ta yürüyen Mustafa Cömert, aralarında husumet bulunan Deniz Yıldız'ın silahlı saldırısına uğradı. Yıldız, elindeki silahla Cömert'e 6 el ateş ettikten sonra kaçtı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Cömert'i yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Cömert, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Deniz Yıldız ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Bursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı



BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bebek arabası ve bisiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde yapılan aramada 50'ye yakın bisiklet ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın giriş katına bıraktığı bebek arabasının çalındığını farkeden B.G., durumu polise bildirdi. Apartmanın girişinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan aranan C.S. (18) olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından C.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. C.S.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda bebek arabası ve 50'ye yakın bisiklet ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen bisiklet ve bebek arabaları sahiplerine teslim edildi. C.S., çok sayıda bisiklet, bebek arabası ve televizyon hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

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Kaynak: DHA