DHA YURT BÜLTENİ - 21

3 yaşındaki çocuğa kan donduran şiddet



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki B.T.'ye fiziksel şiddet uyguladıkları ileri sürülen annesi 29 yaşındaki Ayşe K. ile annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen 28 yaşındaki Erdal D., jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. B.T. hastanedeki tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Dün saat 13.00 sıralarında, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı.

Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak Muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'yi alıp Datça Devlet Hastanesi'ne götürüp, gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Talihsiz B.T.'nin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındığı açıklandı. Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, ihbar üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini belirterek, "İçeriden çocuğun ağlama sesleri geliyordu. Mahalleli ile içeri girip, çocuğu kurtardık. Çocuk çok kötü darp edilmişti. Çocuğun güvenliğini sağlamak için evden alıp, muhtarlık binamıza getirdim. Çocuğu güvenliğe aldıktan sonra, jandarmaya bilgi verdim. Ailesini aradım. Mahallede bir ön araştırma yaptım. Vatandaşlara sorup soruşturdum. Çocuğu sürekli evde yalnız bir şekilde bırakıp işe gittiklerini öğrendim. Soruşturma başlatıldı. Umarım çocuk bu travmayı en kısa sürede atlatır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şiddet uygulanan 3 yaşındaki B.T.'nin yaşadıklarını komşularına anlatırken görüntüsü

-3 yaşında çocuğa şiddet uygulayan anne Ayşe K. ve birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı Erdal D.'nin (29) adliyesine getirilmesinden görüntü

-Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş ile röp.

-Olayın meydana geldiği Hızırşah Mahallesi'ndeki evin dışarıdan genel görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsteki bekçi faciayı önledi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirirken, yanındaki koltukta bulunan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Hastaneye kaldırılan şoför yaşamını yitirdi.

Olay dün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit ile Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç idaresindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsü ile yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak aracı durdurdu. İbrahim Ekinci olası bir faciayı önlerken, yolculardan 112 Acili aramalarını istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneç'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen 7 çocuk babası Şahabettin Eneç, bugün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şoförün kalp krizi geçirmesi

Bekçinin direksiyona geçmesi ve aracı durdurması, 112 acile haber verilmesini istemesi

Şoförün koltuktan çekilmesi

Şoförün fotoğrafı

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Markete giren otomobilin altında kalan kadın çalışan öldü

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil markete girdi. Olayda, aracın altında kalan market çalışanı Güler Gamze Bozkırlı (44) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerindeki markette meydana geldi. Marketin önündeki otoparkta bulunan 16 MEC 56 plakalı otomobiline binen kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, iddiaya göre, aracın kontrolünü yitirdi. Otomobil market camına çarparak içeri girdi. Reyonda çalışan Güler Gamze Bozkırlı, aracın altında kaldı. İş arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan ağır yaralı Bakırlı, gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi Bakırlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete giren otomobilin altında kalan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden reyon görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Güler Gamze Bozkırlı'nın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Buradaki incelemenin ardından Bozkırlı'nın cenazesi ailesi tarafından alınıp merkez Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Burada kılınan ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine ailesi, akrabaları ve iş arkadaşları katıldı. Yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı törende alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Bozkırlı, ardından Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze

-Market

-Detaylar

Süre: 1.43 DK Boyut: 192 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Karnelerini Ayder Yaylası'nda aldılar

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, öğrenciler, 1350 rakımlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen törenle karnelerini aldı. Doğada piknik de yapan öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Rize'de 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Dikkaya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için karne töreni, Ayder Yaylası'nda bulunan Galer düzünde düzenlendi. Törene Kaymakam Soner Divli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler, servislerle yaylaya taşınan öğrencilerine, yeşil çimenler üzerinde karnelerini verdi. Etkinlikte 163 öğrenci, doğada piknik de yaptı. Öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Dikkaya İlkokul ve Ortaokulu'nun müdürü Ertan Çokokumuş, öğrencilere değişik etkinlikle karnelerini vermek istediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 2023 vizyon hedefleri bize ilham kaynağı oldu. Bu doğrultuda öğrencilerimizin karne etkinliğini yaylada gerçekleştirdik. Tek amacımız öğrencilerimizi mutlu etmek, onların anılarında güzel bir yer edinmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum; çünkü öğrencilerimizin gözlerinde o ışığı gördük" dedi.

Görüntü dökümü

Çocukların yaylaya girişi

Galer düzünden detaylar

-Drone görüntüleri-

Karne verilmesi

-Eğlenen çocuklar

Türk Bayrağı ve Atatürk posterli fotoğraf çekimi

HABER KAMERA: RİZE/DHA



Kaynak: DHA