DHA YURT BÜLTENİ-21

Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (3)

'KAFATASI VE DAĞINIK HALDE KEMİKLER BULUNDU'

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından, kayıp Ecrin Kurnaz'a ait kemik parçaları bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2019 tarihinde kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz'a ilişkin olarak 'Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyma ve Kasten Adam Öldürme' suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 km ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Traktörün çarptığı çocuklardan biri öldü, kuzeni yaralandı

SİİRT'te evlerinin önünde oynarken traktörün çarptığı amca çocuklarından Melhem Cola (6) yaşamını yitirdi, aynı yaştaki Erkan Cola ise ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Çal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan, ikisi de erkek olan amca çocukları Melhem Cola ve Erkan Cola'ya, F.K. yönetimindeki 06 AGP 52 plakalı traktör çarptı. Ağır yaralanan kuzenler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kuzenlerden Melhem Cola doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük Melhem'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kuzeni Erkan Cola'nın tedavisi sürüyor. Traktör sürücüsü F.K.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yangında mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye tarafından kurtarıldı

BURSA'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtaruıldı. Dumandan etkilenen Berra Tuanan Çetin (12) hastaneye kaldırıldı.

İnegöl İlçesi Kemalpaşa mahallesi Dilek sokakta bulunan 3 katlı binanın, Adnan Eltutan'a ait ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 kişilik aileyi kurtardı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Berra Tuana Çetin(12) ambulans ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangının çıktığı evin bahçesindeki Türk Bayrağı alevlerden etkilenmezken yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Davutoğlu: Türklerin ve Kürtlerin meseleleri ortaktır

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de evet Kürt vatandaşlarımızın meselesi var. Ama Türk vatandaşlarının da Kürt vatandaşlarının da meseleleri ortaktır" dedi.

Gönül Köprüsü Platformu'nun düzenlediği iftar programı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla düzenlendi. Sur ilçesinde düzenlenen iftar programına Davutoğlu'nun yanı sıra AK Parti eski milletvekilleri Abdurrahman Kurt, Cuma İçten, AK Parti Diyarbakır eski İl Başkanı Aydın Altaç, kanaat önderleri, kentte çeşitli alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ahmet Davutoğlu, programdaki konuşmasına, Diyarbakır'a gelişi öncesinde bazı basın yayın kuruluşunda, 'Diyarbakır'da parti kuracak' şeklinde tartışmaların yaşandığına değinerek başladı. Diyarbakır'a gelişiyle ilgili çok farklı yorumların yapıldığına dikkat çeken Davutoğlu, "İki haftadır ulusal ve yerel basında yorumlar yapılıyor. Çok basit bir şekilde cevap vermek istiyorum. Bizim, Diyarbekir'e gelişimiz için herhangi bir bahane ve gerekçeye ihtiyacımız yoktur. Diyarbekir bizim yüreğimizde her daim mevcuttur. Diyarbekir'e gelişimizi özel anlamlar yüklemeye çalışanlar, eleştirmeye kalkanlar bilsinler ki, Diyarbekir yüreğimizin içindedir. Biz, Diyarbekir'i biliriz, Diyarbekirliler de bizi bilir. Bilsinler ki, Diyarbekir'in muhabbeti biz de hiç eksilmedi, hiç eksilmez. Bir devlet adamı olarak iki elim kanda olsa size söz veriyorum, nasıl Mekke, Medine ve Kudüs'ten gelen bir davet reddedilmeyecekse Diyarbakır'dan gelecek bir daveti de hiçbir zaman açıkta ve boşta bırakmayacağım" dedi.

'ÜLKEMİZDE KAYGILI BİR GELECEK BEKLENTİSİ VAR'

Davutoğlu, dünyanın son asırların en yoğun bunalımların içinden geçtiğini belirterek, "Büyük bir teknolojik dönüşüm var. Ama bununla birlikte dünyada şu an nerede olursanız olun, belirsizliğin getirdiği bir ürperti var. Amerika Başkanı Tramp'ın politikalarında her an tırmanmaya hazır, tahrik edici Ortadoğu politikalarına kadar her yerde bir tedirginlik var. Bölgemizde uzun yıllardır kardeş kanının döküldüğü, acının ıstırabın yaşandığı bölgemizde ciddi bir ümitsizlik var. Ülkemizde de gerek son dönemlerde yaşadıklarımız gerekse de yoğunlaşan ekonomik kriz dolayısıyla kaygılı bir gelecek beklentisi var. Bütün bu karamsarlığı yıkacak şey, bizim irademizdir" diye konuştu.

'BEKAYI SAĞLAYAN ANA UNSUR, O TOPLUMU BİR ARADA TUTAN ORTAK AİDİYET BİLİNCİDİR'

Konuşmasında Türkiye siyasetine değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de evet, Kürt vatandaşlarımızın meselesi var. Ama Türk vatandaşlarının, Kürt vatandaşlarının da meseleleri ortaktır. Hepimiz Türkiye'deki kamu düzeninin esasını birlikte kurma iradesini gösterirsek, hiç kimse tekrar bu topraklarda 12 Eylül'deki acıların yaşanmasına da, terör örgütlerinin bu hayatı bize zindan edercesine ilçelerimizi, şehirlerimizi barikatlarla, ortak hayat alanını yok eden unsurlarla doldurmasına izin vermemiş oluruz. Bütün bir millet olarak, kamu düzenimize sahip çıkacağız, özgürlüklerimizden zinhar fedakarlık etmeyeceğiz, fedakarlık etmemizi isteyenlere karşı omuz omuza duracağız ve güvenliğimizi tehdit eden kim olursa olsun ona karşı da hep birlikte duracağız. Burada temel şiarımız basit, herkese ve her yerde özgürlük ve güvenlik. Herkese özgürlük verilmezse bir ülkede düzen olmaz. Bir ülkede şu bölgede özgürlük olsun, bu bölgede olmasın demenin bir ortak vatandaşlık ilkesiyle izahı mümkün değildir. Her yerde güvenlik olmazsa herhangi bir yerde de güvenlik olmaz. Diyarbekir, güvende değilse Edirne'de, İstanbul'da, Konya'da, Samsun'da güvende değildir. Son dönemlerde yaşadığımız şehirleşmeyle birlikte artık her yerde Türkler, Kürtler, Sunniler ve Aleviler aynı mahallede, aynı evlerdedir. Nereyi, kim nasıl bölecek. Peki bu ortak güvenlik ve özgürlüğün zemini nedir? Zemini ortak aidiyet bilincidir. Bugünlerde çok sık söyleniyor, beka. Bekayı sağlayan ana unsur, o toplumu bir arada tutan ortak aidiyet bilincidir. Evet, her topluma silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri gerekir. Ama ortak aidiyet bilincinden daha güçlü bir yapıştırıcı unsur olamaz. Ortak aidiyet bilincinin olmadığı yerde, güvenlik tedbirleri yeterli olmaz. Ortak aidiyet bilincini Diyarbakır'da 2013 yılında yaptığım konuşmada söylediğim gibi iki ana unsur var. Tarihdaşlık ve vatandaşlık. Tahirdaşlık bir tesadüf, vatandaşlık bir lütuf değildir."

Dış politika hakkında kendisine yapılan eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, "Son 3 yıldır, ülkemin ve hükümetimizin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için dış politika konusunda bana yöneltilen telkinlere cevap vermemeye özen gösterdim. 17 yıl içinde dış politikada elde edilen bütün kazanımları kendi hanelerine yazıp, Suriye'de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar siyasi olarak çok ciddi ahlaki zaaf içerisindeler" diye konuştu.

Drift yapan sürücünün yayaya çarpma anı kamerada

KONYA'da drift yapan sürücünün kaldırım üzerinde duran yayaya çarpıp, altında sürüklemesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, geçen pazar günü saat 16.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Küçük Kumköprü Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kavşakta drift yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, bu sırada elindeki alışveriş poşetlerini otomobile koymak üzere olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşüp, otomobilin altında bir süre sürüklendi. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

