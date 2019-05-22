Dha Yurt Bülteni - 21

Çorlu'da otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan şüpheli vurularak yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, 2 polis memuruna çarparak yaraladı. Kaçarken kaza yapınca araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan H.E., polis tarafından tabanca ile bacaklarından vurularak yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabanca ile vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç.'nin ilçenin Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Eve baskın düzenleyen polis, O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

2 POLİS YARALANDI

Bu sırada sokaktan geçen E.H.'nin kullandığı 34 GY 1721 plakalı otomobil, şüpheliyi gözaltına alan ekibin, sokak üzerinde park halindeki polis aracına çarptı. Çarpmanın ardından aracıyla birlikte kaçmaya çalışan E.H.'ye, 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak durmayarak kaçan araç sürücüsü, polis memurları H.Y. ve Ş.K.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. Polis memurlarına çarptıktan sonra da kaçmayı sürdüren otomobili durdurmak için polis ekipleri de peşinden gitti. Kavalamaca sırasında duvara çarpan otomobilin sürücüsü, bu kez yaya olarak kaçmaya devam etti. Takip eden polisler, önce havaya uyarı ateşe açarak şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak E.H., kaçmaya devam edince, bacaklarından tabanca ile vurularak yakalandı. Olay sırasında mahalleliler ile polis ekipleri arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Olay, üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları ile bacağından vurularak yakalanan şüpheli E.H., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahalleden detaylar

-Polis araçları

-Şüphelinin kullandığı araç

-Olay yerindeki mahalle sakinleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

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Kanalizasyon çukuruna düşen işçinin cesedi bulundu (2)

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Trabzon'da, temizlik çalışması yürüttüğü sırada kanalizasyon çukuruna düşerek kaybolan belediye işçisi Levent Şanlımeral'a (54) ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince kanalizasyondan çıkarılan işçinin, bölgede hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaybolduğu noktanın 1 kilometre uzağında bulunan Şanlımeral'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşçinin bulunduğu bölgeden görüntüler

-İçinin cesedinin ambulansa konulması

-Çevredeki ekipler ve bölgeden görüntüler

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/ TRABZON,

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Otomobil, takla atıp, şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, şarampole uçması sonucu Tuncay Altun (57) ve Sevda Acar (50) öldü, Ebru Yıldırım iile Şahin Değirmenci ise yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Tuncay Altun yönetimindeki 31 B 3056 plakalı otomobil iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan Ebru Yıldırım'ın telefon ile durumu polis ve 112 Acil Sağlık'a bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile ambulans sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza yerinde ekiplerin yaptığı kontrolde Tuncay Altun ve Sevda Acar'ın öldüğü belirlendi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan Yıldırım, itfaiye erlerinin yardımıyla ambulansa taşınırken, aracın altında sıkışan Şahin Değirmenci'yi kurtarmak için ekipler, zamanla yarıştı. Polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu baş kısmı otomobilin altında sıkışan Değirmenci, kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı kurtarma çalışmasının ardından çıkartılan Değirmenci, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Değirmenci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Altun ve Acar'ın cenazeleri Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Ters dönen otomobilin başındaki polisler

Yaralı Ebru Yıldırım'ın sedye ile ambulansa taşınması

Polislerin otların arasında kaza yerine yürüyüşü

Ters dönen otomobilin altında sıkışan Şahin Değirmenci'yi kurtarmak için ekiplerin seferber olması

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Yaralı Değirmenci'nin sedye ile kaza yerinden ambulansa taşınması

Değirmenci'nin sağlık görevlisine "Ben iyi miyim?" sorması

Sağlık görevlisinin Değirmenci'yi sakinleştirmeye çalışması

Değirmenci'nin ambulansa konulması

Ekiplerin ters dönen otomobili düzeltmeye çalışması

Üzeri örtülü cesetler ve otomobilden genel görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldı

MERSİN'deki Çerkesler, 155 yıl önceki soykırım ve sürgün sırasında yaşamını yitiren yaklaşık 500 bin soydaşını düzenlenen törenle andı. Ağıtların yakıldığı törende, denize çiçek bırakıldı.

Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kent merkezindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün önemine ilişkin konuşan Dernek Başkanı Güner Savrum, "21 Mayıs, milyonlarca Çerkes'in anayurtlarından sürülüp dağıtılışı, yüzbinlerce Çerkes'in sürgün yollarında kırılışı, Karadeniz'in soğuk ve karanlık sularında gömülüşleridir. 21 Mayıs soykırımdır, sürgündür. 1763-1864 yılları arasında 101 yıl süren Rus-Kafkas savaşlarında 500 binden fazla Çerkez hayatını kaybederken, Çerkeslerin mağlubiyeti ile neticelenen savaş sonrasında, bundan 155 yıl evvel, 21 Mayıs 1864 tarihinde Çarlık Rusya'sının kolonyalist politikaları çerçevesinde yaklaşık 1.5 milyon Çerkes, başta Osmanlı toprakları olmak üzere değişik ülkelere sürgün edilmişlerdir. Ancak sürgün sırasındaki yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı, resmi olmayan rakamlara göre 500 bin Çerkes hayatını kaybetmiştir. Bugün yaşanan tüm acılara ve dağılmışlığa karşın Çerkesler, varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyor" dedi.

Konuşmanın ardından soykırımın unutulmaması için and içen Çerkesler, yine yaşamını yitirenler için ağıt yaktı. Tören, denize çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Katılımcıların görüntüsü

Kur'an okunması ve dua edilmesi

Dernek Başkanı Güner Savrum'un konuşması

Ağıt yakılması

Denize çiçek bırakılması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,

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Kaynak: DHA