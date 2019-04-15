Dha Yurt Bülteni-21

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü (3)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile ikili atlayış yapan ve kayalıklara çarpmaları sonucu hayatını kaybeden paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda hayatını kaybeden paraşüt pilotunun 38 yaşındaki Mustafa Kemal Öztürk, yolcu konumundaki kişinin ise Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Zarak Zaheer olduğu belirlendi.

SİS NEDENİYLE YÖNÜNÜ KAYBETTİKLERİ İDDİASI

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan Öztürk ve Zaheer, iddiaya göre havanın sisli olması nedeniyle yönünü kaybederek yaklaşık bin 100 metre yükseklikte kayalıklara çarptı. Kazanın ardından bölgeye 7 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

15 YILLIK PARAŞÜT PİLOTU

Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan Öztürk'ün ve Zaheer'in yaşamını yitirdiği belirledi. Mustafa Kemal Öztürk'ün yaklaşık 15 yıldır pilotluk yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

SİS NEDENİYLE ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Öztürk'ün ve Zaheer'in cesetlerinin bulunduğu noktaya ulaşan AKUT ekipleri, cenazeleri kayalık bölgeden almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarp kayalık bölgedeki cesetlerin alınması için bölgeye helikopter sevk edildi. Ancak havada bulunan yoğun sis nedeniyle cenezalerin bulunduğu yerden alınması konusundaki çalışmalara gün ışığıncaya kadar ara verildiği belirtildi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),

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YOLCU SERVİSİ KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 8 YARALI

İZMİT'te bir otobüs firmasına ait minibüsün kavşakta iki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit-Kandıra yolu Solaklar Kavşağı'nda meydana geldi. Otogardan aldığı yolcuları taşıyan bir otobüs firmasına ait Kerem Altuntaş idaresindeki 41 P 8485 plakalı servis minibüsü kavşakta Ali Arslan idaresindeki 35 KG 274 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan minibüs kırmızı ışıkta duran Vildan Ayseçkin idaresindeki 41 PE 262 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Kerem Altuntaş, yolcular Fatih Aslan ve Ceyda Er, otomobil sürücüsü Ali Arslan, otomobilde bulunan Fadik Arslan, Türkan Arslan, Ferit Arslan ile otomobil sürücüsü Vildan Ayseçkin yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ederek ambulansa alması

Kazada devrilen minibüs ve otomobiller

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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USTASINDAN PARASINI ALAMAYINCA, DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Bursa'da birlikte çalıştığı ustası ile aralarında alacak meselesi yüzünden tartışan Onur Y. (33), yanında getirdiği döner bıçağı ve palayla ustası ile bilrikte 3 kişiyi yaraladı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi suç aletleriyle yakaladı.

Olay akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. İnşaat işçisi olan Onur Y., birlikte çalıştığı ustası Necmettin Ö.'den (65) parasını almak için evinin önüne geldi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönünce Necmettin Ö.'nün oğlu Vedat Ö.'de (41) kavgaya dahil oldu. Bunun üzerine aracından döner bıçağı ve pala alan Onur Y., Necmettin Ö., Vedat Ö. ve kavgayı ayırmaya çalışan komşuları Muğdat Ş.'yi (49) yaraladı. Olayın ardından toplanan yaklaşık 50 kişilik mahalle sakinleri Onur Y.'ye saldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığa müdahale etti. Polis ekipleri Onur Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Kalabalıktan detaylar

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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MHPLİ BAŞKAN, 5 BİN CİVCİV DAĞITTI

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li Osman Türkyılmaz, seçim vaatleri arasında yer alan 'Tarımsal Kalkınma Projesi' kapsamında vatandaşlara 5 bin civciv dağıttı.

Kırıkkale Yahşihan'da Belediye Başkanlığına seçilen Osman Türkyılmaz, kümes hayvancılığının gelişimine katkı sunmak için vatandaşlara civciv dağıttı. Yahşihan'ın gelişimi için önemli çalışmalara imza atacaklarının atını çizen Türkyılmaz, "Yahşihan'da herkes mutlu olacak ve yaptığımız çalışmalarla ilçemiz daha da gelişecek ve büyüyecek. İlçemizde yapacağımız bütün çalışmalar halkımızın yararına yönelik olacaktırö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Civciv dağıtımından detaylar

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Kaynak: DHA