Dha Yurt Bülteni - 21

HAYVANSEVERLERDEN 'SERBEST BIRAKILMA' TEPKİSİ

ANKARA Batıkent'te toplanan hayvanseverler, 13 sokak köpeğini zehirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını protesto etti.

Bir grup hayvansever, Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde 13 köpeğin telef olduğu alanda toplandı. Hayvanseverler, burada sloganlar atarak, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını belirten hayvanseverler, 3 şüpheli hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirttiler. Sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Buket Özgünlü yaptığı açıklamada, "Sabah 06.00'a kadar o zanlıların zehirli etlerini topladım. Bugün karşıma geçip pişkin, pişkin gülerek gittiler. Her gün beni tehdit ediyorlardı. Biz bittik, tükendik. Artık dayanamıyorum. Çok şey istemiyorum, hayvanlarımıza dokunmasınlar. Sokaklar hayvanlarındır bunu bilsinler" dedi. Hayvanseverler, daha sonra olaysız şekilde alandan ayrıldı.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Buket Özgünlü'nün konuşması

Sloganlardan görüntü

Toplanan gruptan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER ANKARA'DA

ROMANYA'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 'Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım olarak 2'nci olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Milli Güreşçiler, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak topladığı 156 puanla takım halinde ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na akşam saatlerinde gelen milli güreşçileri, aileleri, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi karşıladı.

'TARİHİ BİR ŞAMPİYONA OLDU'

Çiçeklerle karşılanan milli Güreşçilerden, 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tarihi bir şampiyona oldu. Böyle bir başarı daha önce görmedim. Şanslıydık ve turnuva güzel geçti. Çok güzel müsabakalar çıkardık. Tarihi bir rekor kırdım. Bunlar 100 sene sonra konuşulacak başarılar. Serbest takımımız zaten yıllardır çok başarılı. Özellikle final müsabakasında son dünya şampiyonunu 7-0 gibi güzel bir skorla yenmem ayrı moral oldu. Bunun da meyvesini Astana'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda göreceğimizi düşünüyorum. Durmadan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Şampiyon Güreşçiler, daha sonra aileleri ile birlikte alkışlar eşliğinde havalimanından ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taha Akgül röp.

Antrenör röp.

Karşılama ve vatandaşlardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Kaynak: DHA