Dha Yurt Bülteni - 21

Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 26 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı. Kalbi duran ve ölü sanılan aracın şoförü Sedat Yıldırım (50), yapılan müdahalelerle hayata döndürüldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Soma- Savaştepe yolu Yağcıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Savaştepe ilçesine götüren Sedat Yıldırım'ın (50) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs kavşaktayken, iddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü yola kontrolsüz çıktı. Yıldırım, kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine Yıldırım'ın kontrolünden çıkan midibüs, savrularak, şarampole yuvarlandı. Kazada midibüsteki 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada kalbi duran ve ölü sanılan 2 kişiden, aracın şoförü Sedat Yıldırım, yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Kalbi çalıştırılan Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İddiaya göre kavşakta midibüsün önüne aniden çıktığı öne sürülen 06 DN 390 plakalı kamyonun şoförü Murat E. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kazada ölen tek kişi olan evli ve 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin'in (67) cesedi ise, Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazadan ilk görüntüler

Genel ve detaylar

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Yaralının taşınması

Sağlık ekiplerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Ölen kişinin ambulansa konulması

Genel ve detaylar

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(Sedat Yıldırım - 50) foto

Haber-Kamera: Alper ÇOBANOĞLU - Cemil SEVAL/ SOMA(Manisa),

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Evde Suriyeli kadının cesedinin ardından annesinin de cesedi bulundu (2)

KATİL ZANLISI ADANA'DA YAKALANDI

Bursa'da dün gece Suriyeli Hayat Meşail (29) ve Sabah Meşail'in (54), elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulunmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelilerden K.J.'yi yakaladı. K.J.'nin ifadesi doğrultusunda polis, diğer şüpheli Ali H.'nin olayın ardından çaldıkları altınlarla birlikte otomobiliyle Suriye'ye kaçacağı yönünde istihbarat alan Bursa Polisi, çevre illerin emniyet teşkilatlarına bilgi verdi. Yapılan araştırmalar sonucu otomobille Adana'ya geldiği belirlenen Ali H., düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Ali H.'nin Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa'ya getirileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Gaziantep'te yıldırım düşen bölgede hayvan otlatan çoban öldü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, hayvan otlattığı tarlaya yıldırım düşen Tevfik Fukra Erikli (16) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Tevfik Fukra Erikli tarlada hayvan otlattığı sırada bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Gürültüyü duyanların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Erikli, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eriklinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tevfik Fukra Erikli'nin fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenazenin konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Şehit çiftin ismi halı sahaya verildi

TUNCELİ'de 2011 yılında halı saha maçında teröristler tarafından şehit olan komiser Cem Kermen ve eşi Dilay Kermen adını taşıyan halı sahanın açılışı yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönünü etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan halı sahaya, 2011 yılında teröristlerin düzenlediği saldırıda halı sahada futbol oynarken şehit olan komiser Cem Kermen ve aynı saldırıda maçı izlediği sırada şehit edilen öğrtemen eşi Dilay Kermen'in adı verildi.

Halı sahanın açılışı, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, vali yardımcıları, hakim ve savcıların yer aldığı iki takımın dostluk maçı ile gerçekleştirildi.

Halı sahadaki karşılaşma öncesi açıklamada bulunan Vali Tuncay Sonel, şehit polis memuru ve şehit öğretmen eşi adına yapılan halı saha için Spor Toto Genel Müdürlüğü de katkıda bulunduğunu, ifade ederek, halı sahanın emniyet personeli için çok önemli bir tesis olacağını söyledi: Vali Sonel, "Polis haftası sebebiyle bütün şehitlerimizi saygı minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman gazilerimize de aileleri ile birlikte sağlık ve afiyet diliyoruz. Tunceli'de teröristle mücadelede hem polisimiz hem jandarmamız çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiler. Polis ve jandarma ekiplerimiz Tunceli'ye huzur şehri haline getirdiler. Terörle mücadelede alınan başarılı sonuçların ardında Tunceli hem huzur şehri oldu hem turizmi şehri hem de spor şehri oldu. Bunda kahraman güvenlik güçlerimizin katkısı çok ama çok büyüktür. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Halı sahasının açılışı

Vali Sonel'in açıklamaları

Maçın başlaması

Maçtan görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Eruh'ta PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İl jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

Haber: ERUH(Siirt),

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Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iddiaya göre, Mustafa Ç. (53) bacanağı Hüseyin Kodal'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Mustafa Ç., jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kodal park halindeki hafif ticari aracında oturduğu sırada iddiaya göre, husumetli olan bacanağı Mustafa Ç., yanına gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Kodal, tüfekten çıkan saçmaların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Bahri Y. de seken saçmalara hedef olarak yaralandı.

Olayın ardından Mustafa Ç. kaçarken, çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Hüseyin Kodal'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Hüseyin Kodal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Hafif yaralanan Bayri Y. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan Mustafa Ç.'nin yakalanması için harekete geçti. Yürütülen çalışmaların sonunda Mustafa Ç. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

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Şarampole yuvarlanan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, şarampole yuvarlanarak duvara çarpan inşaat malzemesi yüklü kamyondan atlamaya çalışan 1 kişi aracın altında kalarak öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden İdris Dişli yönetimindeki 54 FZ 784 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kamyon, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin tesislerinin duvarına çarparak durabildi. Kamyonda bulunan Fevzi Doğan şarampole uçan kamyondan atlamaya çalışırken aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sürücü İdris Dişli ve araçta bulunan Cumhur Kahraman ise yaralandı. Çevredekilerin ihabrıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Fevzi Doğan'ın cansız bedenini aracın altından çıkardı. Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Aziz GÜVENER/ SERDİVAN(Sakarya),

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Oynadığı salıncağın altında kalan minik Merve kurtarılamadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salınacağın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Obagöl mevkisindeki restoran bahçesinde meydana geldi. Restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı Merve Ela Yılmaz, bahçede oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden baba Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, hayatını kaybetti.

Hastane bahçesinde Merve Ela Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Merve'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga konuldu. Merve Ela Yılmaz'ın cenazesinin yarın Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

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Doç. Dr. Saadet Yüksel, AİHM hakimi seçildi

İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimi olarak seçildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin sona erdiği ve yeni hakimin belirlenmesi amacıyla başlatılan sürecin de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında, Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hakim aday listesinin AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, AKPM Hakim Seçim Komisyonuna sunulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Komisyon, adaylarımız Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 29 Mart 2019 tarihinde, Paris'te mülakat gerçekleştirmiştir. Komisyon, adaylarımızın AİHM hakimliği için yeterli olduğunu belirtmiş ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunmuştur. 9 Nisan 2019 tarihinde AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçim ile oyların çoğunluğunu alan Doç. Dr. Saadet Yüksel, 111 oy ile ülkemiz adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yüksel'in teamüllere göre Temmuz ayı içerisinde AİHM'deki görevine başlaması beklenmektedir."

SAADET YÜKSEL KİMDİR?

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi'nde de doktora yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar'da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Yüksel'in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Haber: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,

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Kaynak: DHA