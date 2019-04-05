Dha Yurt Bülteni - 21

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREM NEDENİYLE BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü. Depremin duyulmasının ardından Sivrice ilçesi ile bağlı köylerine çok sayıda AFAD ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlatırken, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hasar oluşan köylerde inceleme yaptı.

VALİ: CAN KAYBI YOK

Vali Çetin Oktay Kaldırım, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Bugün 20.31 sularında 5.2 şiddettinde deprem oldu. Derinlik az olunca, Diyarbakır gibi bir çok yerde hissedildi. Deprem olduktan sonra önce Sivrice, ardından Kavak köyümüze geldik. Yaptığımız inclemelerde herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığını tespit ettik. Ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor" dedi.

DEPREM NEDENİYLE PANİKLEYEN HASTALAR, HASTANEYİ BOŞALTTI

Şanlıurfa'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve refakatçiler, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremi hissedince, panikleyerek hastaneyi boşalttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.31 sıralarında meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ile Siverek, Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinde de hissedildi. Büyük korkuya neden olan deprem nedeniyle Suruç ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören hastalar kollarında serumlarla hastane bahçesine çıktı. Depremin Elazığ'da meydana geldiğini öğrenen hastalar uzun süre hastaneye girmekten çekindi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise "Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşanan sarsıntının ardından servislerde duydukları endişe nedeniyle hastalarımızın bir kısmı hastaneden kendi isteği ile taburcu edilmişlerdir. Yapılan ilk değerlendirmelerde Suruç Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeyi etkileyecek bir durum tespit edilmemiştir. Haberlerde çıkan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İlçeye sevk edilen ekipler

Valinin incelemesi

Hasar gören evler

Valinin açıklaması

Vatandaşla röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Deprem nedeniyle panikleyen hastalar, hastaneyi boşalttı

ŞANLIURFA'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde yatan hasta ve refakatçiler, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremi hissedince, panikleyerek hastaneyi boşalttı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.31 sıralarında meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ile Siverek, Hilvan, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinde de hissedildi. Büyük korkuya neden olan deprem nedeniyle Suruç ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi gören hastalar kollarında serumlarla hastane bahçesine çıktı. Depremin Elazığ'da meydana geldiğini öğrenen hastalar uzun süre hastaneye girmekten çekindi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise "Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşanan sarsıntının ardından servislerde duydukları endişe nedeniyle hastalarımızın bir kısmı hastaneden kendi isteği ile taburcu edilmişlerdir. Yapılan ilk değerlendirmelerde Suruç Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeyi etkileyecek bir durum tespit edilmemiştir. Haberlerde çıkan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane bahçesinde bekleyenler

Kadın ve çocuklar bahçede beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Cezaevi yakınında şüpheli paket alarmı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, açık cezaevin yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Bir vatandaş, Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Ödemiş M tipi Kapalı ve Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınına bırakılan bir şüpheli paket olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paketin bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. Öte yandan, bölgeye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. İntikal eden uzman ekip, şüpheli paketi fünye yardımı ile kontrollü şekilde patlattı. Yapılan ilk incelemede paketin boş olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bomba imha uzmanından görüntü

-Cezaevinden genel görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ(İzmir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

İZMİT'te, TEM Otoyolu geçişinde bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen kamyonet ile bir başka otomobilin çarptığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Gültepe rampası mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden Serdar Kutluata idaresindeki 34 PN 4581 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobile arkadan gelen Emrah Hüyüktepe idaresindeki 06 FC 0776 plakalı kamyonet ve Serhat Çakır idaresindeki 34 AG 6955 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otomobiller ise yolun ortasına savruldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri devrilen kamyonetten çıkan sürücü Emrah Hüyüktepe ve yanındaki Yasin Türkaslan ile otomobil sürücüsü Serdar Kutluata'nın kızı 9 yaşındaki Aysima Hayal Kutluata'ya ve Serhat Çakır'ın eşi Emine Çakır'a müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla yol kenarına alınmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansa taşınması

-Kazaya karışan araçlar

-Yolda biriken trafik

-Ekiplerin çalışmaları

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kayınbiraderinin eşini çocuğunun gözü önünde öldüren kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, kayınbiraderinin eşi Emine Yıldız'ı (45), 10 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeğiyle kafasına ateş ederek öldüren Ali Karapınar (42), tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karapınar henüz bilinmeyen nedenle müstakil bir evin ikinci katında oturan Emine Yıldız'a, küçük kızı yanındayken av tüfeğiyle kafasına ateş edip kaçtı. Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, annesinin ölümüne tanıklık eden kızı şoka girdi.

ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİN ADINI SÖYLEDİ

Olayı duyup eve gelen Yıldız'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yıldız'ın ağabeyi Aziz A., polislere kardeşinin öldürülmeden hemen önce kendisini arayıp yardım istediğini söyledi. Kardeşinin telefonda Ali'nin kendisini öldürmeye geldiğini söylediğini belirten acılı ağabey, "Gelmiş camı kırmış. 'Aziz yetiş beni öldürmeye geldiler' dedi. Koştum geldim yetişemedim. Yüzüne sıkmış gitmiş" dedi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından 07 GIN 24 plakalı otomobiliyle kaçan Ali Karapınar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra Abbaslar Mahallesi'nde kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Karapınar tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ali Karapınar'ın polis otosundan indirilmesi

Hastaneye götürülmesi

Doktor odasına alınması

Oda önündeki polisler

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA