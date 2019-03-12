Dha Yurt Bülteni - 21

Kuzeni tarafından vurulan kişi öldü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, alacak verecek nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Tolga Ç. tarafından tabancayla vurulan Gökhan Ç. hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Güçlü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Ç. ve kuzeni Tolga Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Tolga Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Ç.'ye 7 kez ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Gökhan Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli Tolga Ç. olayın ardından kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökhan Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gökhan Ç.'nin ölüm haberini duyan ailesi ve yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis, cinayet şüphelisi Tolga Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Hastane bahçesinde toplanan kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Serkan AKKUŞ/ OSMANGAZİ(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Evlilik hazırlığı yapan cezaevi firarisi, nişanlısının evinde yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 16 ayrı suçtan aranan ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen Mustafa Güner, jandarma ekiplerinin operasyonuyla nişanlısının evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa açık cezaevinden firar eden ve 8 işyerinden hırsızlık, 4 ayrı mala zarar verme, alkol ve uyuşturucu kullanarak araç yönetme, tehdit ve hakaret olmak üzere 16 ayrı suçtan aranan Mustafa Güner'i (28) yakalamak için operasyon başlattı. Ekipler, aranan şüpheliyi İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde saklandığı nişanlısının evinde yakaladı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkırılmasından görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dereye düşen küçük Yağmur hayatını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anne babasıyla halı yıkamaya gittiği dere kenarında oynarken suya düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yağmur Aydın, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından semt mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Boğularak ölen Yağmur'un tabutunun camiden çıkarılmasından görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ankara'da belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesine bağlı Ahi Mesud Bulvarı 1649. Cadde'de meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait EGO otobüsü, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan hafif ticari araç, bir sitenin demir korkuluklarını yerinden sökerek bahçeye girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlar arasında ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kaza hakkında soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kamyonet ve otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 4 yaralı

BURSA'da sebze yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mahallesi Kırkpınar Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Elmecariş (25) yönetimindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle trafik ışıklarına ve ağaçlara vuran kamyonette bulunan sürücü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3), ve Yakin (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yere dökülen sebzeler belediye ekiplerince temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın, buraya Truva atı olarak geliyor (3)

BAYRAKLI'DA HALKA HİTAP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'ın ardından İzmir'e gelerek Bayraklı ilçesini ziyaret etti. Programa Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan'ın yanı sıra AK Parti ve MHP'li yöneticiler de katıldı. Bakan Soylu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Bayraklı Sevgi Yolu'nda vatandaşlara seslendi. Türk bayrakları ile kendisini dinleyen kalabalığa seslenen Bakan Soylu, HDP'li belediyelere kayyum atandığını belirterek, "Dediler ki, 'biz de büyükşehirlerinize nifak tohumu atalım da görün bakalım.' Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK'yı aynı FETÖ gibi belediyelere sızdırıp insanları tedirgin edip yarın çok büyük çatışma ve kaosun önünü açmaktadır" diye konuştu.

'299 İSİM YERLEŞTİRİLDİ'

Bakan Soylu, hiçbir HDP'linin "PKK ile ilişkimiz yoktur" diyemediğini belirterek, "Herkes bal gibi biliyor. HDP, PKK'nın siyasi koludur. Yeni oyun şu; 299 HDP'li, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi olarak yerleştirildi. PKK ile direkt bağları var. Tek tek isimleri ve cisimleri belli. Eş başkanları '300'ün üzerinde yerleştirdik CHP'ye' diyor. Biz sınır ötesinde niçin ülkemizi terörden arındırmak için mücadele ortaya koyuyoruz ? 2018'de PKK'ya katılım en çok İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki HDP binasından sağlanmaktadır." dedi.

NİHAT ZEYBEKCİ'YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Süleyman Soylu, "Benim kıymetli ağabeyimi, İzmir'e çok yakıştığını düşündüğüm, göründüğü gibi bir adam olan, dürüst, hizmetkar bir adam, aynı zamanda nahif, aynı zaman sözünü esirgemeyen, çalışkan ve samimi olan Nihat Zeybekci'yi seviyor musunuz ? Bazen insanın sıcak bir sineye ihtiyacı olur. Bugün bunun için geldik. Siz bize ana, yarsınız. Başımızı sinenize koymak, dertleşmek için geldik" diyerek Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye destek istedi.

'ZURNALARLA DİZ KIRA KIRA O ZEYBEK OYNANACAĞIZ'

Nihat Zeybekci, kendisini Türk bayrakları ile karşılayan halka hitap etti. İzmir'e hizmet vermek için geldiğini ifade eden Zeybekci, "Biz gönüller yapmaya geldik, biz hizmet etmeye geldik. İzmir'i imar edeceğiz, Bayraklı'yı imar edeceğiz. O sene bu sene mi? O sefer bu sefer mi? Allah'ın izni ile İzmir'in makus talihini beraber değiştireceğiz. 31 Mart gecesi o zeybeği burada oynamaya var mısınız ? Davullarla zurnalarla diz kıra kıra o zeybek oynanacağız inşallah. İzmir'in dertlerini biliyoruz. Bayraklı'nın problemlerini biliyoruz. İzmir'de bir hizmet seferberliği başlatacağız. 9 ay istiyoruz. 31 Aralık'a geldiğinizde İzmir'e 9 ay boyunca gelmeyen bir kardeşimize 'acaba yanlış bir yere mi geldim?' dedirteceğiz. 6 ayda bu şehirde çukur kalmayacak. Çarpık yapılaşmayı yerinde dönüşümle kim çözer; Cumhur İttifakı, yani milletin adamları çözecek. İzmir'de çöp derdi bitecek. İzmir'e, 'çöplerini dağlara atan İzmir' dedirtmeyeceğiz. Türkiye'de çöplerini dağlara atan bir şehir kalmadı" diye konuştu.

Programın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların arasına karıştı. Soylu'yu gören vatandaşlar fotoğraf çekilmek ve elini sıkmak için birbirleri ile yarıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Soylu'nun vatandaşların arasına girmesi

-Nihat Zeybekci'nin konuşması

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Para vermeyen annesini öldürüp, gömdükten sonra teslim oldu

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Mehmet T. (45), iddiaya göre istediği parayı vermeyen annesi Fayike T.'yi (75) tartışmanın ardından boğarak öldürdü. Bir gün evde sakladıktan sonra cesedi toprağa gömen Mehmet T., bir gün sonra ise jandarmaya cinayeti itiraf etti.

Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde 2 gün önce meydana geldi. Köyde annesi Fayike T. ile birlikte yaşayan Mehmet T., ihtiyacı olduğunu belirterek para istedi. İddiaya göre annesinin "Benim de param yok" demesi üzerine çıkan tartışmanın ardından Mehmet T., annesi Fayike T.'yi, boğazını sıkarak öldürdü ve geceyi cesetle birlikte evde geçirdi. Mehmet T., ertesi gün annesinin cesedini araca yükleyerek Ankara-Kırıkkale Karayolu'nun Karakeçili yol ayrımındaki toprak alana gömdü.

Ardından köye geri dönen Mehmet Talu, bugün jandarmayı arayarak "Annemi öldürdüm ve Kırıkkale-Ankara Karayolu'nun Karakeçili yol ayırımına gömdüm" diye itirafta bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Kırıkkale jandarma ekipleri ise şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazıda Fayike T.'nin cansız bedenine ulaştı. Fayike T.'nin topraktan çıkarılan cesedi, Karakeçili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Tehlikeli sollama, iki otomobili şarampole savurdu: 7 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde iddiaya göre bir aracın tehlikeli bir şekilde sollamasından sonra sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, peş peşe şarampole devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Canan Otlutepe kullandığı 46 EH 636 plakalı otomobil ile ilerlerken bir aracın kendisini tehlikeli bir şekilde geçmesi ile paniğe kapılarak direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otlutepe'nin otomobili şarampole devrilirken arkasından gelen Ali Eren panik yaparak 31 AAF 270 plakalı otomobiliyle şarampole devrildi.

Kazada sürücüler Canan Otlutepe ve Ali Eren ile araçlarda bulunan Necmettin Tozluk, Fidan Eren, Nergiz Öztürk, Melek Güneş ve Elifnaz Güneş yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ahmet AKSU/ ELBİSTAN(Kahramanmaraş),

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Bakan Dönmez: 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük (3)

BAKAN DÖNMEZ: DAĞITIM BEDELİ SADECE SAYACI OKUYUP FATURA BASMAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Niğde'de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile Toplantı yaptı. STK'lar ile yaptığı toplantıda konuşan Bakan Dönmez, yakın zamana kadar elektrik ithal edilirken, şu anda ihraç edebilir duruma gelindiğini söyledi. Türkiye'deki elektrik iletim ve şebeke ağı uzunluğunun dünyanın etrafını 35-40 defa tur atacak boyutta olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Birkaç yıl öncesine kadar elektriği ayrıca ithal ediyorduk. Sonra ihracatımız ithalatımızdan daha fazla oldu. Elektriği üretmek yetmiyor, sadece santral kurmanız yeterli değil. O santralin çıkışında üretilen elektriği alacaksınız şehirlere götüreceksiniz yüksek gerilim hatlarıyla, nehirleri dereleri tepeleri aşmak suretiyle sonra şehirlerimiz bunları trafo merkezlerine indireceksiniz. Mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina, işyeri işyeri hatta tarla tarla dağıtmak zorundasınız. İşte iletim ve dağıtım şebekesi toplam uzunluğu 1 milyon 420 bin kilometre. Dünyanın etrafı ekvatorda 40 bin kilometre aşağı yukarı 35-40 defa tur atacak kadar bir şebekemiz var."dedi.

Bakan Dönmez, faturalarda yer alan ve zaman zaman tartışma konusu olduğunu belirttiği 'dağıtım bedeli' ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup, faturayı basıp da size bırakma bedeli değil" diyerek şunları söyledi:

"Zaman zaman bazı yerlerde duyuyoruz. 'Faturalarda bu dağıtım bedeli nedir"diye. Dağıtım bedeli sadece sayacı okuyup faturayı basıpta size bırakma bedeli değil. Adeta bir kurye bedeli gibi ifade ediyorlar. İşte dağıtım bedeli santralin çıkışından elde ettiğimiz enerjiyi bu şebeke vasıtasıyla sizlere kadar götürüyoruz. Bunu yapı maliyetleri var bir, iki işletme maliyeti var. Üretim sektöründe 60 bin kişi çalışıyor. Elektrik üretim sektöründe. Bunu dağıtım iletim tarafında bunun iki katı insan çalıştırıyoruz. Çoğu özel sektörde. 120 bin kişi. Çok daha zor koşullarda belki bir çoğunuz görmüyorsunuz. Evinizde sıcacık odanızda uzanırken, televizyon seyrederken bir fırtınadan direk yıkılmış olabiliyor. Hat kopmuş olabiliyor. Gece günde demeksizin teknisyenimiz, işçimiz çıkıyor, direğin tepesine tırmanıyor o hattı onarıyor. İşet bu şekilde çalışan binlerce teknisyenimiz var. Oluşan maliyetlerde doğal olarak dağıtım bedeli adı altında da size yansıyor. Toplam faturamızın içerisinde dağıtım bedeli payı yüzde 30, vergiler hariç yüzde 35. Avrupa'da yok mu, dünyada yok mu'Orada da var. Avrupa'da ortalaması yüzde 50. Vergiler hariç enerji yüzde 50'yi oluşturuyor. Dağıtım bedeli yüzde 50'yi oluşturuyor. Bizim gibi coğrafyası çok geniş ülkede bu kadar şebekeyi işletmek atmosfere açık koşullarda bazı yerlerde yerin altından götürüyoruz. Kıyasladığımızda bir çok Avrupa memleketiyle büyük bir başarı demektir. Elbette şebeke şehirlerimiz büyüdüğü için zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Eskiyor. Yıpranıyor. Her yıl bunların yenilenmesi içinde ciddi miktarda kaynak ayırıyoruz. Her yıl iletim ve dağıtım için ayırdığımız kaynağın tutarı 9,5 milyar Türk lirasıdır. İşletme gideri olarakta 17,5 milyarda kaynak ayırıyoruz. Etti 27 milyar. İşte o 27 milyar lirayı dağıtılan satılan elektriğin kilowatt dilimine böldüğünüzde o rakam çıkıyor."

Toplantının ardında Bakan Dönmez Niğde'den ayrıldı.

FOTOĞRALI

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

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Kaynak: DHA