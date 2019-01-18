Dha Yurt Bülteni - 21

OTOMOBİL ATIK SU KANALINA UÇTU, SÜRÜCÜ YARALANDI

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin atık su kanalına uçmasıyla meydana gelen kazada sürücü Emre Kalagı yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Kalagı yönetimindeki 34 SR 4360 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, atık su kanalına uçtu. Kazanın şiddetiyle yaralanan Kalagı, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kalagı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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Atık su kanalı ve otomobilden genel görüntü

Kanal kenarındaki polislerden görüntü

Kanalın içindeki otomobilden detay görüntü

Kanaa düşen otomobildeki sürücüyü çıkartan vatandaş ile röp.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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OTOMOBİLİNİ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ, ÜZERİNDEN AĞABEYİNİN EHLİYETİ ÇIKTI

ADANA'da, 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polislerin üzerine sürüp, kaçan ve 5 kilometre süren kovalamacada yakalanan sürücü Şüpheli Alican D.'nin üzerinden ağabeyine ait ehliyet çıktı. Şüpheli Alican D.'nin ilk ifadesinde ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

Merkez Çukurova ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 01 BOB 77 plakalı otomobilden şüphelenen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı sivil polisler, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin sürücüsü, polislerin üzerine aracı sürüp, kaçınca kovalamaca başladı. Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinden Seyhan ilçesine geçen şüpheli, Kasım Gülek-Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşağı trafiği kapatan polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, adının Alican D. olduğunu tespit ettiği şüphelinin ehliyetinin bulunmadığını, üzerinde de ağabeyi Yunus D.'ye ait ehliyeti taşıdığını belirledi. Ehliyetsiz olduğu için polislerden kaçtığını öne süren Alican D. hakkında trafik ekiplerince işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

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Otomobilden görüntü

Polislerden görüntü

Polislerin otomobilin içinde arama yapması

Polislerin otomobilin bagajını araması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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DALGIÇLAR, PORSUK ÇAYI'NA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİYİ ARADI

ESKİŞEHİR'de, görgü tanığının Porsuk Çayı'na bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatan dalgıçların araması sonuç vermedi. Çalışmalara ara verildi.

Yeni Mahalle Suboyu Sokak'tan geçen Porsuk Çayı'nda, mahalle sakinlerinden Hamza Kaya, bir kişinin suda çırpındığını görüp polise haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, suya girerek, arama yaptı. Görgü tanığı Kaya'nın gösterdiği bölgede aramalarını yoğunlaştıran dalgıçlar, sonuç alamayınca sudan çıktı. Yaklaşık bir saat süren aramadan sonra çalışmalara ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden,

-Dalgıçların hazırlanıp, suya girmesi,

-Dalgıçların suda arama çalışmaları,

-Görgü tanığı Hamza Kaya'nın konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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ANKARA'DA TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE İKİ APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

ANKARA'DA bir apartmanın zemininde yaşanan toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişikteki binanın üzerine çöken duvar nedeniyle iki apartman da tahliye edildi.

Mamak ilçesine bağlı Fahri Korutürk Mahallesi 877. Sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşayanlar, saat 16.00 sıralarında binadaki çatlakları fark etti. Çatlakların derinliğinden şüphelenen vatandaşlar, polis, itfaiye ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra adrese gelen ekipler, binanın zemininde kayma olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, kaymanın yaşandığı bina ile bitişiğindeki binadaki vatandaşların tahliye edilmesini sağladı. İki binadaki vatandaşların ve otoparktaki araçların olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından, toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu zemini boşalan binanın istinat duvarı yaklaşık 10 metre yükseklikten bitişikteki aparmanın üzerine devrildi. Yan binadaki bir dairenin balkonu ve dış duvarı, üzerine yıkılan istinat duvarı nedeniyle çöktü.

İki binanın da girişini kapatan zabıta ekipleri, vatandaşların göçük alanından uzak durmasını sağladı. Göçük nedeniyle evlerinde hasar oluşan iki apartmanın sakinleri, geceyi akraba ve komşularında geçirdi. Öte yandan zabıtalar ve gece bekçileri, tedbir amaçlı apartmanın önünde nöbet tutuyor.

BİNALAR BOŞALTILDI

Binadaki çatların fark edilmesinin ardından yetkililere haber verdiklerini aktaran Hasan Gündoğar, "Ben çarşıya gitmiştim, baktım arkadaşlar burada bakışıp duruyorlar. Duvarların çatladığını söylediler. Saat 16.00-17.00 aralarıydı. Belediye geldi, muhtarı aradık. Saat 20.00 sıralarında da çöktü. Öncesinde binaları boşatmıştık. İki binada da ortalama 50 daire var. Binalar boşaltıldı, otoparktaki araçlar çekildi, bir saat sonra da duvar çöktü. 2014 yılında yapılmış, üstteki bina, burası da en fazla 10 yıllık bir binadır" diye konuştu.

Olayın fark edilmesinin ardından iki binanın da tahliye edildiğini aktaran mahalle sakinlerinden Himmet Kaya, çöken istinat duvarının bitişiğindeki binanın camlarının kırdığını, dış duvarını ve balkon duvarlarının göçtüğünü söyledi. Olay hakkında inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Göçük alanı

Mahalle sakinleriyle röportajlar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ANKARA,

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Tire'de televizyon tamircisi çatıdan düşerek yaralandı

İZMİR'in Tire ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında anten tamiri yaparken dengesini kaybederek betonla kaplı girişe düşen televizyon tamircisi İdris Karadayı ağır yaralandı.

Olay, ilçenin Ataürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmana uydu anteni tamiri için giden televizyon tamircisi evli ve 3 çocuk babası İdris Karadayı (34), çatıya çıktı. Burada bulunan anteni tamir ettiği sırada iddiaya göre Karadayı dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten apartmanın betonla kaplı girişine düştü. Kanlar içinde yerde yatan Karadayı'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Karadayı'nın ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karadayı ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İdris Karadayı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber: Faruk ÇARK/ TİRE(İzmir),

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Kaynak: DHA