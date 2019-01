Dha Yurt Bülteni -21

DHA YURT BÜLTENİ -21

Gaziantep'e şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Iğdır'ın Aralık ilçesinin İran sınırındaki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'nda görev yaparken, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında; Gaziantep Valisi Davut Gül, protokol üyeleri, dedesi Ökkeş, ninesi Elif, kardeşi Yunus Köse ve yakınları karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu, ayakta durmakta güçlük çeken dede Ökkeş Köse'yi de protokol üyeleri teselli etti.

Şehit uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse, yarın öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

=================

Karadeniz'de fırtına, minare yıktı, çatıları uçurdu

Karadeniz'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sinop'ta fırtınanın etkisiyle cami minaresi kısmen yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu. Rize'de ise fırtına ağaçları devirdi.

Sinop'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Korucuk Mahallesi Caminin minaresi kısmen yıkıldı. Fırtına, bir kız öğrenci yurdunun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Polis ekipleri, çatının uçtuğu yolda önlem aldı. Çatının çevreye yayılan parçaları görevliler tarafından toplandı. Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri de limana sığındı.

Rize'de ise Karadeniz Sahil Yolu üzeri Menders Bulvarın'da fırtına bazı ağaçları devirdi. Karayoluna devrilen ağaçlar görevliler tarafından kaldırıldı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin de çatıları uçtu.

-Mezarlıkta yıkılan ağaçlar

-Korucuk Mahallesi Camisi Minaresi

-Uçan çatı

-Kuru yük gemileri ve balıkçı tekneleri

Rize'den devrilen ağaç görüntüleri

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP-DHA - Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

==================

Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4)

KÖPEKLERİN GÖRÜNTÜSÜ

Kayseri'de köpek saldırısının yaşandığı Akdam Mahallesindeki olay yerinde bir vatandaşın yaz mevsiminde cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 10 köpeğin olduğu görüntülerde, hayvanların başıboş dolaştığı görüldü.

Çok sayıda köpeğin aynı bölgede dolaşması

KAYSERİ,

==================

Şanlıurfa'da okulda yangın paniği

Şanlıurfa'da, Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nun müdür odasında elektrik kontağından yangının çıktı. Dışarı çıkamayan ve itfaiye tarafından tahliye edilen öğrencilerden 30'a yakını dumandan etkilendi.

Akşam saatlerinde Akabe Mahallesi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nun müdür odasında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yayılan duman, derste olan öğrenci ve öğretmenlere panik yaşattı. İdarecilerin ihbarı üzerine okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan öğrencileri yangın merdiveniyle sınıflarının pencerelerinden tahliye etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen yaklaşık 30 öğrenciye ise ambulanslarda oksijen takviyesi yapıldı. Yangını haber alarak okula akın eden veliler ise çocuklarını alarak evlerine gitti.

İtfaiye ekiplerince tahliye edilen öğrenciler

Dumandan etkilenen öğrenciler

Olay yerinde çalışma yapan ekipler

Veliler DEDAŞ yetkililerine tepki göstermesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 602MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

=================

Otobüs şoförü, yaralı yolcuya ilk müdahalesi yapıp, ambulansa yetiştirdi

Adıyaman'da, otobüs şoförü Hüseyin Doğan, bileğinden kan aktığını fark ettiği yolcuya ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekiplerine durumu bildiren Doğan, yaralı yolcuyu ambulansa kadar taşıdı.

Olay, çarşamba günü, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Doğan yönetimindeki 02 FH 277 plakalı belediye otobüsü mahalledeki durakta durdu. Otobüs şoförü Doğan, otobüse binen yolcunun bileğinden kan aktığını fark etti. Doğan, bir yandan yolcunun bileğini bezle sarıp tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı, diğer yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Bulunduğu yeri belirten Doğan, ambulansın geliş yönünü de öğrenerek yaralı yolcuyu taşıdı. Doğan gittiği güzergah üzerinde buluştuğu ambulansa yaralı yolcuyu teslim ederek hastaneye ulaşmasını sağladı.

Şoför Hüseyin Doğan'ın duyarlı davranışı otobüsteki yolcular tarafından takdirle karşılandı.

Otobüsün durağa gelişi

Yaşlı adam otobüse binmesi

Yaşlı adama şoför yardım etmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

=================

Yalova'da borç kavgası: 1 yaralı

Yalova'da borç-alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, E.T., inşaat firması sahibi Y.S.'yi ayaklarından tabancayla vurdu. Y.S. çevredekiler tarafından özel hastaneye götürülürken, E.T. ise polise giderek teslim oldu.

Olay, merkez Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen firma sahibi Y.S. ile E.T. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.T., firma sahibi Y.S.'yi tabancayla ayaklarında vurdu. Yaralanan Y.S., çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Y.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. E.T. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Yaralama anı güvenlik kamerası görüntüsü

Süre: 36 SN Boyut: 6 MB

Haber/Kamera: YALOVA

==================

Bayraklı Belediye Başkanı Karabağ ve 10 sanığa beraat

İzmir'de, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile yardımcısı Gamze Eraslan ve belediyenin temizlik işleri eski müdürünün de aralarında olduğu 11 sanığın 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla tutuksuz yargılandığı davada, tüm sanıklara beraat kararı verildi.

İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında, aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin temizlik işleri eski müdürünün de olduğu 10 kişi, 2016 yılında gözaltına alındı. '2009 ile 2012 dönemindeki bazı ihalelere fesat karıştırma', 'evrakta sahtecilik', 'rüşvet' ve 'irtikap' ile suçlanan şüphelilerden şirket yetkilisi, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini öne sürdü. Bunun üzerine Başkan Karabağ da ifade için savcılığa çağrıldı. Dosyada, belediyeden ihale alan firma tarafından belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti alındığı, belediyenin temin ettiği bazı malzemelerin de usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan alındığı iddiaları da yer aldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından dava açıldı.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, sanıkların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, geçen celse verdiği esasa yönelik verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile Derya Karadağlı ve Yüksel Çelik'in 'görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın ise beraatini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, üzerlerine atılı suçlardan beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, 'rüşvet' suçundan beraat eden Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan'ın 'görevi kötüye kullanma' suçundan da, suç tarihi itibarıyla belediye başkan yardımcısı olması nedeniyle hakkındaki soruşturmanın izne tabi olmasından dolayı, İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınana kadar kovuşturmanın durdurulmasına karar verdi.

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, -

===============

CHP'nin Salihli adayı Nurlu oldu

CHP'nin Manisa'da, Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu oldu. Nurlu, "Salihli Belediye Başkanlığı mazbatasını alacağımdan kuşkum yok" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. Salihli Belediye Başkan adayı olarak Mazlum Nurlu, ismi belirlendi. Nurlu, 23 Aralık'ta kentte yapılan ön seçimde ise kullanılan oyların 1237'sini alarak, seçimi önde tamamlamıştı. Adaylığını değerlendiren Nurlu, "Alınan karardan dolayı hem partim adına hem de partililerimiz adına onur ve gurur duydum. Salihli Belediye Başkanlığı mazbatasını alacağımızdan hiçbir kuşkum yok. Salihli Belediyesi, tekrar sosyal belediyeciliğe kavuşacaktır" dedi.

MAZLUM NURLU KİMDİR?

Mazlum Nurlu, 1965 Salihli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Salihli'de tamamlayan Nurlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1997-1999 döneminde CHP Salihli İlçe Başkan yardımcılığı görevini üstelen Nurlu, 2007 yılından başlayarak, üç dönem ilçe başkanlığı yaptı. 2011 Genel Seçimlerinde aday adayı olarak önseçime giren Nurlu, 3'üncü sırada seçilmiş, kontenjan aday olması sebebiyle 4'e düşmüş ve milletvekili seçilememişti. Kendisi gibi avukat olan İlkgün Şen Nurlu'yla evli olan Nurlu'nun bir çocuğu var. Nurlu, 25. ve 26. dönem milletvekili olarak görev yaptı.

Haber: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

==================

CHP'nin Merkezefendi'nin adayı kadın avukat

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Denizli'de, Merkezefendi Belediye Başkan adayı Avukat Şeniz Süzek Doğan oldu. Doğan, yapılan eğilim yoklamasında da 3 aday adayı arasında 1'inci seçilmişti.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. Merkezefendi Belediye Başkan adayı olarak, evli ve bir çocuk annesi 38 yaşındaki Şeniz Süzek Doğan'ın ismi belirlendi. 15 yıl Uşak'ın Karahallı Belediye Başkanlığı görevi yapan Dr. Nihat Süzek'in kızı olan Şeniz Süzek Doğan, parti yönetiminde çeşitli kademelerde görev yaptı. En son Denizli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Doğan, geçen hafta 3 başkan aday adayı arasında yapılan eğilim yoklamasında birinci seçilmişti.

Adaylığıyla ilgili açıklama yapan Doğan, "Partililerimiz teveccühüyle eğilim yoklamasında birinci oldum. Genel Başkanımız ve Parti Meclisimiz de bu sonuç doğrultusunda bugün aldığı kararla Merkezefendi Belediye Başkan adaylığımı onayladı. Tüm partililerimize teşekkür ederim. Yola çıkarken de söylediğimiz gibi Mart'ın sonu bahar olacak. Merkezefendi'ye kadın eli değecek. 31 Mart'ta partililerimizin ve Merkezefendi'de yaşayan vatandaşların desteği ile sandıktan zaferle ayrılacağımıza inancım tamdır" dedi.

ŞENİZ SÜZEK DOĞAN KİMDİR

Doğan, Denizli'nin Bekilli İlçesinde 01.09.1980'de doğdu. İlk ve orta öğrenimimin ardından İstanbul'da hukuk öğrenimi gören Doğan, yabancı dil eğitimi almak için Londra'ya gitti. 2005 yılından bu yana Denizli'de avukatlık yapan Doğan, evli ve bir çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce bilen Doğan, CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak görev aldı. 2012- 2014 yıllarında CHP delegelerinin oylarıyla, Denizli Merkez İlçe ve sonrasında Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Merkezefendi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclis üyelikleri ne seçildi.

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA