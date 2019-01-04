Dha Yurt Bülteni-21

Trakya'da 'kar' etkili olmaya başladı (2)

KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Edirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

EDİRNE

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OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KİLİS'te, Suriye sınırına zırhlı askeri araç taşıdıktan sonra dönüşe geçen TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kilis-Gaziantep yolu Elbeyli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, Suriye sınırına zırhlı araç taşıdıktan sonra dönen TIR'a sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 27 FM 211 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücün yanında ismi öğrenilemeyen yaralı kadın ise ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Araçlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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ÇELİK KAPI İMALATHANESİNDE YANGIN, HASARA YOL AÇTI

HATAY'da bir çelik kapı imalathanesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir çelik kapı imalathanesinde çıktı. İmalatheneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye erleri, maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenin belirlenmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerindeki itfaiye araçlarınan görüntü

Yangına müdahale eden iş makinesinin gelişi

İş makinesinin imalathaneye girişi

İmalathane önündeki itfaiye ekiplerinden görüntüsü

İtfaiye erlerinden görüntü

İş makinesinin çalışmasından görüntü

Kullanılmış boş yangın tüplerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, -

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2 YAŞINDAKİ KIZINI REHİN ALAN BABA GÖZALTINA ALINDI

ZONGULDAK'ta nikahsız yaşadığı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G. (37), nikahsız eşi ile 2 yaşındaki kızının kaldığı teyzesinin evini bastı. Buradan kızını alıp, kendi evinde rehin tutan Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çabası sonucu teslim olarak gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Nikahsız yaşadığı eşi Dilber M.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezasına uymayan Kemal G., tutuklanarak 1 ay cezaevinde kaldı. İki hafta önce cezaevinden çıkan Kemal G., Dilber M. ile kızının yaşadığı teyzesinin evini bıçakla bastı. Dehşete kapılan Dilber M. balkondan atlayarak kaçarken, Kemal G. ise çocuğunu alıp kendi evinde götürdü. Haber verilmesiyle eve giden polislere kapıyı açmayan Kemal G., elindeki bıçağı da bırakmayarak çocuğunu rehin aldı. Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

Çocuk koruma altına alınırken, Kemal G., Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kemal G., polis aracından indiği sırada görüntü alan gazetecilere de saldırmak istedi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği Kemal G., polis merkezine sokuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis aracının karakola gelmesi

-Şüphelinin indirilmesi

-Gazetecilere saldırması

-Polisin sakinleştirip karakola sokması

-Karakol önü detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Kaynak: DHA