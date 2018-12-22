Dha Yurt Bülteni - 21

CİNNET GETİREN KİŞİ, EŞİ İLE 5 AYLIK BEBEĞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cinnet getiren Oğuzhan Kayalp (25), eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'i bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler kapıyı kırarak eve girdi, belden aşağısı çıplak olan Kayalp'in, eşi ve çocuğunu bıçaklamaya devam ettiğini görerek müdahale etti. Anne ile bebeği tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldü. Çevredekiler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Oğuzhan Kayalp, eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği Asaf Kerim Kayalp'i cinnet getirerek bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, koçbaşıyla kapıyı kırarak içeri girdiğinde eşi Zuhal Kayalp ile bebeğini bıçaklamaya devam eden ve belden aşağısı çıplak olan Oğuzhan Kayalp'e müdahale etti. Etkisiz hale getirilen Kayalp gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne ile bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olayı gören komşular ise göz yaşlarına hakim olamazken, anne ile bebeğinin cansız bedeninin tek tabut içerisinde olay yerinden götürüldüğü görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinnin çıplak şekilde evden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi

-Ölenlerin yakınlarının ağıt yakması

-Olay yerinden görüntüler

-Anne ve oğulun tek tabutta cenaze arabasına bindirilmesi

-Detaylar

SÜRE: 04.07 BOYUT: 461 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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BURSA'DA 7 KATLI BİNADA YANGIN

BURSA'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Meraklı vatandaşlar

-Detaylar

Süre: 04.37 - Boyut: 516 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sincan Çocuk Cezaevi'nde gerginlik: 7'si çocuk 21 yaralı (2)

BAZI AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNE GELDİ

Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olayda yaralanan çocuklar ile infaz koruma memurlarına cezaevinde müdahale edildi. İhbar üzerine kampüs içine sevk edilen 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, yaralılara müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı çocuk ve gardiyanlardan bazılarının cezaevi revirine kaldırıldığı öğrenildi. 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, yaralıların tedavilerini gerçekleştirdikten sonra cezaevinden ayrıldı.

Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri de cezaevine sevk edildi. Cezaevinde çocukları bulunan ailelerden bazıları, yaşanan olayı öğrenince kampüs önüne gelerek yetkilelerden bilgi almaya çalıştı. Ayrıca, bir grup avkuat da cezaevi önüne geldi. Avukatar ve aileler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cezaevi önünden görüntüler

-Ambulans ve UMKE ekiplerinin gelişi ve çıkışı

-Ailelerden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Tek adamlık' iddiası millete hakarettir

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik 'tek adam' eleştirileriyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2014 yılında, tarihimizde ilk defa doğrudan milletin tercihiyle Cumhurbaşkanı olmuştur. Yeni yönetim sistemimizin ilk Cumhurbaşkanlığı görevine de yine milletimizin büyük teveccühü ve desteğiyle gelmiştir. Tamamı demokratik yöntemlerle yaşanmış bu süreci 'tek adamlık' iddiasıyla karalamaya çalışmak, millete hakarettir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 Mali Yılı Bütçe'nin son gün görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 bütçe hedeflerini anlattı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik, 'tek adam' eleştirilerine de yanıt verdi. Oktay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, özellikle tek adam boyutunda yoğunlaşan sorular ve eleştiriler öne çıkmaktadır. Türkiye'de sistem değişiklikleri ne yazık ki siyasi iradenin arzusuyla veya milletin arzusuyla değil, sadece vesayet odaklarınca darbelerle gerçekleştirilebileceği, neredeyse herkesin belki de kanına kadar enjekte edilen bir şeydi. İlk defa millet, siyasi iradenin, herhangi bir vesayetin altında ve etkisinde kalmadan değişiklik yapabileceğini gösterdi. Kamuoyunda sivil veya resmi tüm platformlarda yıllarca tartışılan, Meclis'ten geçen ve üzerine milletimizin onayladığı bir sistemin tek adam sistemi olabileceğine inanmıyorum. Türkiye'de ne zaman milli iradenin hakimiyeti tesis edilse, hep aynı iddia dile getirilmiştir" diye konuştu.

'TEK ADAMLI İDDİASI MİLLETE HAKARETTİR'

1980'lerde rahmetli Özal için de aynı iddianın dillendirildiğini anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı bühtanı yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatını demokrasinin imkanlarıyla ve demokratik sınırlar içinde yürütmüştür. 1994 yılında İstanbul'a, milletin desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 2003 Mart ayında yine milletin teveccühüyle milletvekili seçilmiş ve ardından Başbakan olarak görev almıştır. 2014 yılında, tarihimizde ilk defa doğrudan milletin tercihiyle Cumhurbaşkanı olmuştur. Yeni yönetim sistemimizin ilk Cumhurbaşkanlığı görevine de yine milletimizin büyük teveccühü ve desteğiyle gelmiştir. Tamamı demokratik yöntemlerle yaşanmış bu süreci 'tek adamlık' iddiasıyla karalamaya çalışmak, millete hakarettir. Bu iddiayı dile getirenler, Sayın Cumhurbaşkanımıza değil, aslında doğrudan milletimize saldırmaktadır."

'EKONOMİDEKİ ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İçinde bulunduğumuz şartların, ekonomide bazı zorlukları ve sorunları beraberinde getirdiğinin elbette farkındayız. Bu durumun üstesinden gelmemizi sağlayacak etkin politika ve tedbirler geliştirerek ekonomimiz Yeni Ekonomi Programı'nda da öngördüğümüz şekilde dengelenme sürecine girdi. Kısa vadede yavaşlayan büyümemizin akabinde giderek daha da güçlenen bir ekonomik gelişmeye dönüşmesi sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle uyumluluk arz ediyor" dedi.

2019 YILI BÜTÇESİ

Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçe politikasını, para politikasıyla eşgüdümlü olarak yürüteceklerini kaydeden Oktay, "Makroekonomik istikrarı koruma, mali disiplini sürdürme, cari dengeyi iyileştirme, enflasyonu düşürme, istihdamı ve tasarrufları artırma, gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimizden taviz vermiyoruz. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız maliye politikası, Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya konulan dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, fiyat istikrarı ve cari açık hedefimiz ile uyumlu olarak yürütülecektir. Şimdi bu noktada, genel bütçe kapsamındaki alanlardaki faaliyetlerimiz ile önümüzdeki döneme ilişkin projelerimizden bazılarının detaylarına girebiliriz" diye konuştu.

YAŞLILIK ŞURASI

Fuat Oktay, 2019 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yaşlılık Şurası'nı düzenleyeceklerini belirterek, "İktidar olarak daima şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı ailelerinin, gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduk. Bu anlayışla şehit yakınlarımızın ile gazilerimizin istihdam hakkının kapsamını genişlettik. Ayrıca, eğitim desteği, faizsiz konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı, ÖTV muafiyeti gibi birçok alanda sosyal ve ekonomik destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

2019 bütçesinde yerel yönetimlere ayırılan kaynak tutarının, önceki yıla göre yüzde 28,4 arttığını kaydeden Fuat Oktay, "Şehirlerimizin kimliğini canlandıran, yatay mimariyi esas alarak mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran bir şehircilik anlayışıyla mekansal planlama ve uygulama çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şehirlerimizi daha yeşil ve ferah yaşam alanları haline dönüştürmek ve kimlikli yeşil şehirler oluşturmak üzere 81 ilimizde Millet Bahçesi çalışmalarını yürüteceğiz. Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefimiz kapsamında; bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak yapılmasına ilişkin çalışmaları yürüteceğiz" diye konuştu.

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,

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Kamyonette tartıştığı kişi tarafından başından vurularak öldürüldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yemek firmasında şoförlük yapan Serhan Kaya, iddiaya göre kamyonette tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi 427 Sokak'ta meydana geldi. Yemek firmasında şoför olarak çalışan Serhan Kaya, park halindeki firmaya ait 41 UD 019 plakalı kamyonette kimliği bilinmeyen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle üzerinde bulunan tabancayı çıkaran kişi ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, başından vurulan Serhan Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonette 4 kurşun izi tespit eden polis, Serhan Kaya'yı vuran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli),

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Alkol alan Afganlar arasında 'cinsel taciz' tartışması: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'de, evde toplanan Afgan uyruklular, iddiaya göre alkol aldıktan sonra aralarından bir kaç kişi 16 yaşındaki R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Tacizde bulunanlar ve tacizi önlemek isteyenler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Olay, saat 02.30'da merkez Karesi ilçesi Mirzabey Mahallesi, Burcu Sokak'ta meydana geldi. Asıf H., S.A.V. ve R.Q., Mahmod H., Mahmod M., Aman M., Moharrem R. ve G.A.'nın evine geldi. İddiaya göre, hep birlikte alkol alanlardan bazıları, 16 yaşındaki genç R.Q.'ya cinsel tacizde bulundu. Ardından tacizin, cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medya üzerinden yayın yapılması üzerine evdekiler arasında kavga çıktı. R.Q.'nun arkadaşı olan Asıf H., tacizde bulundukları ileri sürülen Mahmod H. ve S.A.V.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan kişilerden Mahmod H. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan S.A.V. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırma sonucunda cinayeti işleyen firari Asıf H. ve taciz olayını gerçekleştiren 5 kişiyi saklandıkları yerlere düzenlenen operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Asıf H. tutuklanırken, taciz olayına karışan 5 kişinin ise sorgusu sürüyor.

Haber: Devrim DERİN/ BALIKESİR,

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Kaynak: DHA